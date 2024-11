Rabbit Moon กางแผนบุกปี 68 ก้าวสู้ปักธงผู้นำอุตสาหกรรมบันเทิงรายใหม่

CEO Rabbit Moon Corporation Limited กล่าวว่า ในปี 2568 นี้ Rabbit Moon ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือของ บริษัท ทีแอนด์บี มีเดีย โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด มีนโยบายและมีการนำเสนอแผนงานที่ปักธงจะเป็นที่หนึ่งในผู้นำรายใหม่ของตลาดด้านธุรกิจบันเทิง โดยในปี 2568 จะขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์ EXPERIENCE MUSIC MARKETING ที่เน้น (1) OFFLINE ประสบการณ์ที่พร้อมให้เข้ามาสัมผัสด้วยตนเองแบบใกล้ชิด (2) EXCLUSIVE สุดพิเศษ (3) ความหลายหลายที่ไม่ซ้ำใครกล่าวสริมว่า วันนี้ Rabbit Moon พร้อมแล้วที่จะสร้างโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่แห่งปี กับ 2 ไลน์ธุรกิจ เริ่มจาก 1.Rabbit Moon Music ธุรกิจการพัฒนาและบริหารศิลปิน การผลิตเพลง และ MV บนความพร้อมที่จะยกระดับ T-POP ซึ่งเป็นตลาดที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอาจเติบโตอีกเมื่อผลงานของศิลปินไทยได้รับการโปรโมตสู่ระดับสากล ให้เป็น Soft power สร้างเม็ดเงินและขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ต่อไป2.Rabbit Moon Showbiz กับศักยภาพในการเป็น Promoter ที่จัดงานคอนเสิร์ตและอีเว้นท์ทั้งในไทยและประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เชื่อว่า Rabbit Moon Showbiz สามารถขยายฐานผู้ชมได้ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมกับสร้างประสบการณ์ Offline ที่ดึงดูดผู้ชมกลุ่มใหญ่ ให้เราเป็นผู้นำในธุรกิจนี้สำหรับโปรเจกต์แรก ชื่อ "Rabbit To The Moon 2025” Presented by The Concert Application, เทศกาลดนตรี K-Pop เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างเกาหลีและไทย ที่กำหนดจัดงานขึ้นในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ อิมแพค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ เมืองทองธานี ในงานจะได้พบกับ ศิลปิน K-Pop อันดับต้นๆ และมีชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลก ในเกาหลี และในไทย ได้แก่ Baekhyun EXO นักร้องเสียงนุ่ม ผู้กุมหัวใจสาวๆ, Zico แร็ปเปอร์เจ้าของเพลงฮิต Any song และ Summer Hate, The Rose วงดนตรีอินดี้ร็อค ที่ได้รับความนิยมทั่วเอเชีย, POW วงบอยแบนด์ ที่มีสมาชิกชาวไทยอย่าง "ยอร์ช ยงศิลป์", Kep1er เกิร์ลกรุ๊ปสาวสวย เจ้าของเพลงฮิต WA DA DA และยังมีอีกหลายวงที่เตรียมประกาศรายชื่อให้ทราบกันเร็วๆนี้ โดยจะเป็นคอนเสิร์ตเกาหลีที่ "ดีที่สุด" และจะถูกจัดเป็น Annual event ประจำทุกปี พร้อมสร้างประสบการณ์ให้กับแฟนๆ ได้ใกล้ชิดกับศิลปิน รวมถึงการแสดงในรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนกับ "5 HOURS NONSTOP FESTIVAL" 5 ชั่วโมง เต็มอิ่ม กำหนดจำหน่ายบัตร แบบ “Early bird” วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 ทาง The Concert Applicationส่วนในด้านของการสร้างแบรนด์ การส่งเสริมภาพลักษณ์ และการตลาด จะอยู่ภายใต้การกุมบังเหียนของSales & Business Development Director of Rabbit Moon Corporation Limited ที่ได้กล่าวต่อว่า Rabbit Moon จะมีการดำเนินงานอย่างเข้มข้นตามแผนงานทั้ง การสร้างภาพลักษณ์ การเร่งสื่อสารตลาด การจัดหาศิลปินให้หลากหลาย เพื่อครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและสามารถขยายฐานตลาดสู่ผู้ชมใหม่ๆ โดยวางโมเดลธุรกิจ ที่เป็นเครื่องมือสำคัญ ที่ช่วยให้บริษัทสามารถกำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจน ตั้งแต่ 1.Customer Segments การระบุและแบ่งกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจน กับลูกค้าที่เป็นแฟนเพลง คอนเสิร์ต 2.Value Propositions การกำหนดคุณค่าที่เราส่งมอบให้กับลูกค้า กับการจัดคอนเสิร์ตที่มีเอกลักษณ์ นอกจากนี้ยังใช้กลยุทธ์ Entertainmerce (เอ็นเตอร์เทนเมิร์ซ) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ความบันเทิงเข้ามาเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า ผ่านการสร้างคอนเทนต์ที่มีคุณค่า การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและสร้างการรับรู้ในระยะยาวยังได้กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวโปรเจกต์ Rabbit to the moon ด้วยว่า เรามุ่งมั่นจะสร้างให้เฟสติวัลนี้เต็มความจุที่ 35,000 คน บนการนำเสนอแสง สี เสียง และการทำโชว์ในรูปแบบที่แตกต่างจากประสบการณ์ที่ทุกคนเคยได้รับมากับคอนเสิร์ต หรือ เฟสติวัลของศิลปินเกาหลี ซึ่งจะสอดรับกับ EXPERIENCE MUSIC MARKETING ที่คุณเมธวินได้กล่าวไว้ในข้างต้นอย่างไรก็ตาม ในส่วนของภาคการส่งออกความบันเทิงสู่ต่างประเทศนั้น ทาง Rabbit Moon เตรียมพร้อมในการจัดคอนเสิร์ตศิลปินต่างประเทศ มุ่งสร้างประสบการณ์บันเทิงระดับโลกให้กับแฟนๆ ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อปักธงเป็นผู้นำด้านการจัดคอนเสิร์ต มุ่งสร้างประสบการณ์บันเทิงระดับโลกให้กับแฟนๆ ทั้งชาวไทยและต่างชาติ พร้อมกันนี้ในส่วนของศิลปินไทย เรายินดีที่จะผลักดัน กับการจัดคอนเสิร์ตส่งออกศิลปินไทยเพื่อแสดงโชว์ที่ต่างประเทศ เป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมบันเทิงไทย ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และสุดท้ายกับการจัดคอนเสิร์ตศิลปินไทย ส่งมอบประสบการณ์ให้กับแฟนเพลงไทยแบบเต็มอิ่มจุใจทั้งปี ซึ่งยังไม่ขอเผยรายละเอียด เก็บไว้เป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ให้รอติดตามกันต่อไป.