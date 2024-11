โออาร์ทุ่ม 300ล. เปิด OR Space 10 แห่งในปี 68 “มิติใหม่ศูนย์การค้า ครบทุกไลฟ์สไตล์ใกล้บ้านคุณ”

หรือและพร้อมด้วยครอบครัวเซลิบริตี้ชื่อดัง ปุ้มปุ้ย - พรรณทิพา อรุณวัฒนชัย กวินท์ ดูวาล และ ไซอัสบลู - สกาย ดูวาล ร่วมฉลองพิธีเปิดศูนย์การค้าแนวใหม่นอกสถานีบริการน้ำมันด้วยแนวคิดบนพื้นที่กว่า 5 ไร่ ณ ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร อย่างเป็นทางการโดย OR มุ่งมั่นนำเสนอสินค้าและบริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ รวมทั้งพัฒนารูปแบบร้านค้าและขยายสาขาเพื่อเข้าถึงลูกค้าได้อย่างครอบคลุมในทุกมิติ และมีแผนการขยายสาขา OR Space อย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ ทั้งนี้ เมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา OR ได้เปิดให้บริการซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดีนายดิษทัต เปิดเผยว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน OR จึงใช้กลยุทธ์ในการปรับรูปแบบการบริหาร physical platform จากการดำเนินธุรกิจน้ำมันผ่านสถานีบริการ PTT Station ไปสู่การดำเนินธุรกิจค้าปลีก โดยการพัฒนาที่มีสัดส่วน Non-oil 100% และก้าวสู่ธุรกิจศูนย์การค้าอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้บริโภค นับเป็นการก้าวเข้าไปสู่การเติบโตในธุรกิจแนวใหม่ โดยอาศัยความเชี่ยวชาญของ OR ในการทำธุรกิจค้าปลีกอยู่แล้วสำหรับถือเป็นสาขาที่ 2 ที่เปิดเป็นทางการในวันนี้ (6 พ.ย.) หลังจากเมื่อเดือนตุลาคม 2567 ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดีเป็นศูนย์การค้ารวบรวมสินค้าและบริการครบครันเพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนในชุมชน โดยไม่มีปั๊มน้ำมัน แต่จะมีสถานีชาร์จ EV Station PluZ และโดดเด่นด้วยร้านยูนิโคล่ โรดไซด์ (Uniqlo Roadside) ดีไซน์ใหม่แห่งแรกในประเทศไทย และยังเป็นสาขาแรกในต่างประเทศที่ถอดแบบมาจากร้านยูนิโคล่ สาขามาเอะบาชิ (Maebashi) และนิชิบะ (Nishiiba) ประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยแบรนด์ชั้นนำในเครือ OR อาทิและรวมถึงสถานีชาร์จที่มีจุดชาร์จไฟฟ้าถึง 6 ช่องจอด พร้อมด้วยร้านค้าพันธมิตรชั้นนำมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหาร เช่นเป็นต้น บริการด้านสุขภาพและความงาม เช่นร้านขายยาและแว่นตลอดจนพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อน ภายใต้แนวคิดเพื่อให้เป็นพื้นที่แห่งความสุขที่ครบทุกไลฟ์สไตล์ใกล้บ้านคุณนอกจากนี้ OR เตรียมเปิดตัวธุรกิจใหม่ใน 3-4 เดือนข้างหน้า ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจากับพันธมิตรเพื่อนำแบรนด์ใหม่มาอยู่ในพื้นที่ OR Space และในปั๊ม PTT Station โดยบริษัทไม่หยุดยั้งที่จะหาพาร์ทเนอร์ดีๆมาช่วยสร้างความเข้มแข็งให้บริษัท หลังจากได้ปิดตัวร้าน Texas Chicken ไปเมื่อเร็วๆนี้นายสุชาติกล่าวว่า ในปลายปลายปีนี้จะเปิดที่ส่วนต้นปีหน้าจะเปิดที่คาดว่าในปี 2568 จะเปิด OR Space ครบ 10 สาขา เน้นแหล่งชุมชน ใช้เงินลงทุนสาขาละ 30 ล้านบาท รวม 300 ล้านบาทส่วน OR ออกแคมเปญ “เติมน้ำมันพารวย” แจกโชคใหญ่ทุกสัปดาห์ตลอดระยะเวลา 2 เดือน เพียงเติมน้ำมันครบ 500 บาทที่ PTT Station ก็มีสิทธิ์ลุ้นทองคำแท่งหนัก 20 บาททุกสัปดาห์ และยังมีรางวัลอื่น ๆ นั้น ส่งผลให้ยอดขายน้ำมันผ่าน PTT Station เพิ่มขึ้น 10% มั่นใจว่าในปลายปีนี้จะมีส่วนแบ่งตลาดน้ำมันใกล้เคียงปีที่แล้วที่ 38-39%ในปีหน้าบริษัทตั้งเป้าขยายสถานีบริการน้ำมันเพิ่มขึ้น 100 สาขาทั่วประเทศ จากปีนี้เปิดได้เพียง 90-95 สาขา และจะเปิดสถานีชาร์จ EV Station PluZ เพิ่มอีก 300-400 จุด จากปัจจุบัน 1,000 จุดชาร์จเพียงรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าหรือบริการภายในโครงการ ครบ 800 บาท รับฟรี! ครีมอาบน้ำ Melsavon ขนาด 460ML หรือครบ 500 บาท รับฟรี! โฟมล้างหน้า S-Select Clay Facial Cleansing Foam ขนาด 160 กรัม จากร้าน found & found (จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อท่าน ต่อวัน) พร้อมรับคูปองส่วนลดมูลค่า 50 บาท เพื่อใช้ในร้าน found & found เมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ 399 บาท ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2567