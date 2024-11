“คิง เพาเวอร์” ขยายอาณาจักรค้าปลีกสู่ใจกลางเมือง เปิดตัวแบรนด์ใหม่ “คิง เพาเวอร์ ซิตี บูทีก”ที่ ONE BANGKOK

นายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เปิดเผยว่า นับเป็นก้าวสำคัญทางธุรกิจที่ต้องจารึกไว้อีกครั้ง ของกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กับการขยายอาณาจักรค้าปลีกสู่ใจกลางเมือง ควบคู่กับการปฏิวัติโฉมครั้งสำคัญในการรังสรรค์แบรนด์ใหม่“CITY BOUTIQUE” ที่สะท้อนวิสัยทัศน์แห่งอนาคต ที่เกิดจากแนวคิด “AN EXPERIENTIAL SHOPPING JOURNEY IN THE CITY” สัมผัสประสบการณ์การช้อปปิงใจกลางเมืองที่เต็มอรรถรสและเหนือระดับ ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนเมือง และนักเดินทาง รวมถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าในพื้นที่ยุทธศาสตร์ใจกลางเมืองอย่างถนนพระรามสี่ ที่เป็นทั้งย่านการค้าที่ HAPPENING และ มี MULTI-NATIONAL DIVERSITY ย่านธุรกิจที่เพียบพร้อมทุกด้าน และย่านขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ สอดคล้องกับแผนงานการขยายธุรกิจ และ CORE BUSINESS STRATEGY ของคิง เพาเวอร์ ทั้งยังเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นและสะท้อนซึ่งศักยภาพการเป็นผู้นำด้านการค้าปลีกเพื่อการท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลกของ คิง เพาเวอร์ อย่างแท้จริง โดยมุ่งหวังว่าการเปิด “คิง เพาเวอร์ ซิตี บูทีก” จะเติมเต็ม ต่อยอด และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาคการท่องเที่ยวไทย ร่วมส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีของประเทศ พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่อนาคตในทุกมิติ และยกระดับกรุงเทพมหานครสู่มหานครแห่งการช้อปปิงระดับโลกต่อไปคิง เพาเวอร์ ซิตี บูทีก (KING POWER CITY BOUTIQUE) ตั้งอยู่ในโซน PARADEชั้น 1 และ 2 บนพื้นที่ 5,248 ตารางเมตร นำเสนอประสบการณ์ช้อปปิงครั้งใหม่ ที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ที่แตกต่าง เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใจกลางเมือง ผ่านกลยุทธ์ 3 CITY ได้แก่· CITY OF REVOLUTION การปฏิวัติพลิกโฉม คิง เพาเวอร์ สู่การแตกแบรนด์ใหม่ CITY BOUTIQUE นำเสนออัตลักษณ์แห่งสีสัน การออกแบบสถาปัตยกรรม และการตกแต่งภายในที่ไม่เคยมีมาก่อน ออกแบบโดยสตูดิโอระดับโลก “HAYON STUDIO” โดย JAIME HAYON (ไฮเม่ ฮายอน) ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว· CITY OF EXPERIENCE พร้อมมอบประสบการณ์ที่เป็นมากกว่าแค่สถานที่ช้อปปิง แต่เป็น NEW PICTURESQUE LANDMARK จุดเช็คอินแลนด์มาร์คใหม่ล่าสุดที่ห้ามพลาดของกรุงเทพมหานคร พร้อมยกระดับความหลากหลายของไอเทมสินค้าต่าง ๆ ทั้งแบรนด์ลักชัวรี สินค้า EXCLUSIVE และ LIMITED ITEMS รวมทั้งสินค้าแบรนด์ไทยอีกด้วย· CITY OF HAPPENINGS ศูนย์รวมของกิจกรรมที่น่าตื่นตาตื่นใจ และหลากหลาย แหล่งนัดพบของคนทุกวัย และคนรุ่นใหม่ที่อินเทรนด์ และเป็นไลฟ์สไตล์เดสติเนชันที่สะท้อนวิถีชีวิตคนเมือง ส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างชุมชน ศิลปวัฒนธรรม และธุรกิจ เสมือนเป็นหัวใจของเมืองที่ไม่เคยหยุดนิ่งคิง เพาเวอร์ ซิตี บูทีก ยกระดับการช้อปปิงที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ที่แตกต่างกับร้านบูทีกใจกลางเมือง ด้วยผลิตภัณฑ์และประสบการณ์สุดพิเศษ พร้อมสถาปัตยกรรมระดับเวิลด์คลาส ในบรรยากาศอินทีเรียดีไซน์ระดับโลก ออกแบบโดย “HAYON STUDIO"บริษัทสร้างสรรค์งานศิลปะและการออกแบบที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดย JAIME HAYON (ไฮเม่ ฮายอน) ศิลปินและนักออกแบบชาวสเปน ภายใต้คอนเซ็ปต์ “SOPHISTICATED VILLAGE” หมู่บ้านที่มีความซับซ้อนหลากหลายแต่ผสมผสานเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน ที่มาพร้อมประติมากรรม HERE AND NOW สัญลักษณ์นก 2 ตัวที่มีความหมายต่างกัน นกตัวแรกยืนสง่างามก้าวเดินอย่างมั่นใจ แสดงถึงคุณสมบัติของความเป็นเลิศและความซื่อสัตย์ นกตัวที่สองเป็นสัญลักษณ์ของการหยุดพักชั่วครู่ เพื่อเงยหน้ามองไปยังดวงดาวและฝันถึงความเป็นไปได้ใหม่ ๆ สะท้อนอัตลักษณ์เฉพาะของกลุ่มบริษัทฯ โดย คิง เพาเวอร์ ซิตี บูทีก รวบรวมแบรนด์ชั้นนำกว่า 200 แบรนด์ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 2 ชั้น รวมทั้งหมด 8 โซน แบ่งเป็น 4 โซนไฮไลต์ ได้แก่1. MASTERPIECES พื้นที่นำเสนอสินค้าสุดเอกซ์คลูซิฟ คัดสรรเฉพาะสินค้าหายาก เช่น นาฬิกาลิมิเต็ดอิดิชัน รวมถึงสินค้าอื่น ๆ2. SUNGLASSES STREET โซนแว่นกันแดดพบกับบริการออกแบบแว่นตาตามต้องการ (CUSTOMISE) จากแบรนด์ CARTIER ครั้งแรกของเมืองไทย และคอลเลคชันใหม่ หมุนเวียนมาให้เลือกสรรจากแบรนด์ชั้นนำมากมาย อาทิเช่น GUCCI, DIOR, PRADA และ LOEWE3. THAI MAKERS MARKET โซนสินค้าไทยฝีมือคนรุ่นใหม่ จุดหมายใหม่แห่งการช้อปของขวัญของฝากจากเมืองไทย มีให้เลือกหลากหลาย ครบ และจบในที่เดียว ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของนักเดินทาง ซึ่งมาพร้อมกับแนวคิด LOCAL TO GLOBAL จากชุมชนสู่ตลาดโลก ภายในแบ่งเป็น 4 โซน ได้แก่ THAINESS FASHION, LIFESTYLE AND SOUVENIR, POPULAR TOURIST FAVORITES และ THAI SNACKS AND PACKAGED FOODS4. BEAUTY BOULEVARD สัมผัสประสบการณ์ความงามสุดเอกซ์คลูซิฟของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง สกินแคร์ และน้ำหอม จากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก รวมถึงบิวตี้ไอเทมที่คัดสรรมาเป็นพิเศษพร้อมอีก 4 โซนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ได้แก่5. LIQUOR LANE โซนเครื่องดื่มพรีเมียมที่รวบรวมแบรนด์ดังจากทั่วทุกมุมโลก ตั้งแต่ วิสกี้ คอนยัค เตกิลา จิน วอดก้า รัม หาดื่มยาก นอกจากนี้พบกับ เหมาไถ สุราระดับตำนานของจีน6. TIMEPIECE TOWN โซนนาฬิกา PREMIUM WATCH อย่างแบรนด์ GRAND SEIKO ที่รวบรวมนาฬิกาหลากหลายรุ่นพิเศษ7. SCENT AVENUE โซนเครื่องหอมที่รวบรวมคอลเลกชันยอดนิยม นอกจากนี้ยังมีEXCLUSIVE BRAND เครื่องหอมลักชัวรีจากประเทศอิตาลีอย่าง แบรนด์ CULTI MILANO, แบรนด์ระดับโลกสำหรับเส้นผมอย่างBALMAIN PARIS HAIR COUTURE และบริการ PERFUME BAR ให้ลูกค้าได้ทดลองค้นหากลิ่นจากแบรนด์ที่ชอบ8.THE SQUARE พื้นที่สร้างสรรค์กิจกรรมหลากหลาย EXPERIENTIAL EVENT และกิจกรรมเพื่อความบันเทิงมากมายที่รอให้คุณมาสัมผัสในโอกาสฉลอง WELCOME TO MY BOUTIQUE ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2567 ฉลองเปิด KING POWER CITY BOUTIQUE ลดสูงสุด 30%* เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ และ รับฟรี กระเป๋าเอกซ์คลูซิฟ *เพียงช้อปภายในวัน ครบ 10,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) นอกจากนี้เพียงสมัครสมาชิกรับสถานะ คิง เพาเวอร์ NAVY ฟรี และสมัครสมาชิก SCARLET 20,000 บาท รับฟรี คูปองส่วนลด 3,000 บาทพบกิจกรรมความพิเศษมากมายตลอด 6 วัน ระหว่างวันที่ 5-10 พฤศจิกายน 2567 อาทิ รับฟรี! ของที่ระลึกจาก คิง เพาเวอร์ ซิตี บูทีก เพียงร่วมสนุกที่ BOUTIQUE KIOSK บริเวณKIOSK ชั้น 1 โซน PARADE และ ชั้น 1 โซน THE STOREYS, พิเศษ! ช้อปครบ 3,000 บาท ต่อใบเสร็จ/ท่าน/วัน รับสิทธิ์ร่วมกิจกรรมออกแบบ PERSONALISE KEY CHAIN วันละ 50 สิทธิ์ (รวมทั้งสิ้น 300 สิทธิ์ตลอดรายการ), ช้อปครบ 5,000 บาท ต่อใบเสร็จ/ท่าน/วัน รับสิทธิ์ร่วมกิจกรรมถ่ายภาพ FASHION POLAROID PORTRAIT และ SPECIAL TAG & CARD HOLDER วันละ 50 สิทธิ์ (รวมทั้งสิ้น 300 สิทธิ์ตลอดรายการ) และกิจกรรม TROOP PROMOTION ตลอดการจัดงานร่วมสัมผัสประสบการณ์ช้อปแบบใหม่ใจกลางเมือง มีไฟลต์บินหรือไม่มีไฟลต์บินก็ช้อปได้ “คิง เพาเวอร์ ซิตี บูทีก” เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้ เวลา 10.00-22.00 น. บริเวณชั้น 1-2 โซน PARADE ที่ ONE BANGKOK