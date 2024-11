CP All จัด PIM International Hackathon ปีที่ 4 เฟ้นหาสุดยอดโมเดลธุรกิจเพื่อโลกที่ยั่งยืน

(International College, Panyapiwat Institute of Management) ร่วมกับองค์กรพันธมิตร เปิดการแข่งขันภายใต้คอนเซปท์เพื่อเฟ้นหาเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษาที่มีไอเดียธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความคิดสร้างสรรค์และส่งเสริมการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงต่อสังคม ชิงรางวัลและทุนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสมัยใหม่ หลักสูตรนานาชาติ (iMBE) Bachelor of Business Administration Program in Modern Business Entrepreneurship (International Program) และ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ) หลักสูตรนานาชาติ Master of Business Administration Program in International Business (iMBA) รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท อีกทั้งโอกาสพัฒนาไอเดียธุรกิจกับองค์กรชั้นนำเปิดกว้างให้นักเรียน-นักศึกษาไทยและต่างชาตินำเสนอแนวคิดโมเดลธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือด้านที่เกี่ยวข้อง อาทิ การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ พลังงานหมุนเวียน การชดเชยคาร์บอน อาหารที่ปลอดภัย สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี รวมถึงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิด มีพื้นที่พัฒนาศักยภาพ รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้ลุกขึ้นมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น ตลอดจนรับฟังมุมมองจากตัวแทนองค์กรธุรกิจเพื่อนำไปพัฒนาในระดับต่อไป วิทยาลัยนานาชาติ พีไอเอ็มให้ความสำคัญในเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่มีความยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคม นับเป็นการเปิดเวทีแข่งขันไอเดียคนรุ่นใหม่เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านการผนึกกำลังครั้งสำคัญระหว่างภาคการศึกษา ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ร่วมกระตุ้นการปลูกฝังแนวคิดในระดับเยาวชน ให้เข้าถึงมิติด้านสิ่งแวดล้อม ผสานการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล ไอเดียใหม่ๆ เข้าใจการวางแผนโมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนไปสู่เศรษฐกิจสีเขียว การพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ไปพร้อมกับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล รวมทั้งได้สร้างค่านิยมให้กับเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญช่วยผลักดันเรื่องดังกล่าวให้ไปในทิศทางเชิงบวกอย่างบูรณาการโดยมี อาจารย์พรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล รองอธิการบดีอาวุโสสายวิชาการ พีไอเอ็ม กล่าวเปิดงาน คุณดาริน เรืองโรจน์ Vice President Sustainability Development บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด มากล่าวต้อนรับ Keynote Speaker ปีนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) คุณมลิสา ศิระวิศิษฏ์พร Country Head of Human Resources, HSBC Thailand คุณบอย โกสิยพงษ์ นักร้อง นักแต่งเพลง และ Music Producer บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างความยั่งยืนและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการแข่งขันเผยข้อมูลรายชื่อทีมที่ผ่านการสมัคร คัดเลือกเข้าสู่รอบต่อไป โดยระดับมหาวิทยาลัยมีจำนวน 55 ทีม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีจำนวน 22 ทีม ชวนร่วมส่งกำลังใจเชียร์เยาวชนโชว์ไอเดียช่วยกระตุ้นให้เกิดการผลักดันนวัตกรรมสีเขียวในทุกภาคส่วน และยกระดับ Net Zero ของประเทศให้เกิดขึ้นได้จริง- ประกาศทีมเข้ารอบสุดท้ายวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 ทาง Fanpage PIM Inter Hackathon- รอบตัดสินในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น16 อาคาร CP ALL Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ- ประกาศทีมเข้ารอบสุดท้ายวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 ทาง Fanpage PIM Inter Hackathon- รอบตัดสินในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 ณ ห้องประชุม B104-105 อาคาร เดอะธารา ถนนแจ้งวัฒนะสำหรับเวทีจัดขึ้นโดยวิทยาลัยนานาชาติ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญที่มุ่งหวังสร้างคนเก่ง คนดี มีความสามารถผ่านการศึกษา ภายใต้ปณิธานอีกทั้งได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรที่มีจุดมุ่งมั่นเดียวกัน อาทิ HSBC Thailand - Mitsubishi Electric Factory Automation (Thailand) - Accenture Thailand - คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (FutureTales Lab by MQDC) - ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) - อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย - บริษัท ดิสรัปท์ เทคโนโลยี เวนเจอร์ จำกัด (กองทุน ดิสรัปท์อิมแพค) และเอื้อเฟื้อสถานที่จัดงานโดย บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัดติดตามรายละเอียดการแข่งขันได้ที่ PIM Inter Hackathon https://www.facebook.com/PIMInterHackathon , Email: ic_isa@pim.ac.th , Website : https://interprogram.pim.ac.th/ #TeamPIM #TeamIC #PIMInterCollege #PIMInterHackathon #PIMInternationalHackathon #Sustainablewellbeing #ZeroGreenCleanEconomy #CPALL #GivingSharing