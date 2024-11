“เดอะมอลล์” ร่วมมือค้าปลีกโลก ขยายโกลบอล อีโคซิสเต็ม รีเทล

ผู้จัดการรายวัน 360 - กลุ่มบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป เดินหน้าขยายโกลบอล อีโคซิสเต็ม (Global Ecosystem) ผนึกพันธมิตรค้าปลีกประเทศท่องเที่ยวชั้นนำเอเชีย-ยุโรป มอบประสบการณ์การช้อปปิ้งและสิทธิประโยชน์เหนือระดับสำหรับสมาชิก M Card ตลอดจนผู้ถือบัตร Co-Brand เครดิตการ์ด Bangkok Bank M Visa เมื่อใช้จ่ายใน 9 ประเทศทั่วโลก ภายใต้แคมเปญ “Cross Border Promotion with International Department Store” หวังกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวแบบไร้รอยต่อนางสาววรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “ปัจจุบัน การสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ หรือการสร้าง Business Network ให้เกิดการร่วมมือกัน (Collaboration) ต่อยอดธุรกิจ เป็นสิ่งจำเป็น กลุ่มเดอะมอลล์ กรุ๊ป เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว โดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายธุรกิจค้าปลีกเพื่อเสริมศักยภาพในระดับโกลบอล จึงได้พัฒนารูปแบบของการทำ Market Expansion ภายใต้แคมเปญ “Cross Border Promotion with International Department Store” โดยใช้บัตรสมาชิก M Card และบัตร Co-Brand เครดิตการ์ด Bangkok Bank M Visa เป็นเครื่องมือสำคัญในการปั้นโมเดลธุรกิจในต่างประเทศของเดอะมอลล์ กรุ๊ปความสำคัญคือ การยกระดับสิทธิประโยชน์ของบัตรสมาชิก M Card และบัตรเครดิต Bangkok Bank M Visa สู่ระดับ ‘โกลบอล พริวิเลจ’ เพื่อให้สมาชิกได้รับ สิทธิประโยชน์เมื่อเดินทางท่องเที่ยวและช้อปปิ้งภายในช้อปปิ้งมอลล์ชั้นนำทั่วโลก ได้แก่ แพรงตองค์ (Printemps) ห้างสรรพสินค้าชั้นนำของฝรั่งเศส ในกรุงปารีส, เอล คอร์เต้ อิงเลส เอสเอ (El Corte Ingles) เป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในสเปน และเป็นกลุ่มห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปและอยู่ในอันดับสามของโลก, แหล่งช้อปปิ้ง Village Outlet ในเครือ เดอะบิสเตอร์ คอลเลคชั่น (The Bicester Collection) กว่า 9 สาขาในยุโรป, ดองกิโฮเต้ (Don Quijote) หรือ ดองกี้ ในประเทศญี่ปุ่น, ซันเวย์ ซิตี้ (Sunway City) ประเทศมาเลเซียนางสาววรลักษณ์ กล่าวต่อว่า “ภายใต้โมเดลการขยายธุรกิจในรูปแบบ Market Expansion โดยใช้ฐานลูกค้าของสมาชิกบัตรทั้ง 2 ประเภท สามารถทำให้เดอะมอลล์ กรุ๊ป เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในตลาดต่างประเทศ ซึ่งในอนาคตสามารถพัฒนารูปแบบด้านการตลาดใหม่ๆที่เกิดประโยชน์ในภาพรวมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ปัจจุบัน นักท่องเที่ยวจากประเทศที่เป็นพันธมิตรธุรกิจ เดอะมอลล์ กรุ๊ป มอบ Platinum Tourist Card เพียงแสดงบัตรโดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศและหนังสือเดินทาง สามารถรับส่วนลด 10% ในห้างสรรพสินค้า และสูงสุด 50% ในร้านค้าที่ร่วมรายการภายใน EM District (เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ เอ็มสเฟียร์) พร้อมด้วยสิทธิประโยชน์อื่นๆอีกมากมายในขณะที่ นักท่องเที่ยวจากประเทศไทย เมื่อเป็นสมาชิก MCard หรือถือบัตรเครดิต Bangkok Bank M Visa จะได้รับส่วนลดพิเศษจากการซื้อสินค้า การให้บริการพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ถือบัตรเครดิต Bangkok Bank M Visa สามารถรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 86,000 บาท เมื่อใช้จ่ายในสกุลเงินต่างประเทศ, บริการรถลีมูซีนฟรี และสิทธิ์ใช้บริการห้องรับรองพิเศษ Miracle Lounge ที่สนามบิน สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต Bangkok Bank M LEGEND VISA และ Bangkok Bank M LUXE VISA เบอร์เกอร์เซ็ทฟรี ที่ร้าน McDonald's สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต Bangkok Bank M LIVE VISA ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2568 (*บัตรเครดิต : ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี) สำหรับการพิจารณาเลือกพันธมิตรธุรกิจจากข้อมูลของสมาชิกในการเลือกประเทศช้อปปิ้ง โดยความนิยมสูงสุดในยุโรป ได้แก่ ฝรั่งเศส, สวิสเซอร์แลนด์ และอังกฤษ ขณะที่ในเอเชีย อยู่ที่ ญี่ปุ่น, สิงคโปร์, ฮ่องกงแพรงตองค์ (Printemps) มอบส่วนลด 5% สำหรับสินค้าทุกชิ้นที่ร่วมรายการ และบริการพิเศษสำหรับไดนิ่ง การจัดส่งสินค้า รวมถึงบริการขอคืนภาษีก่อนใครเอล คอร์เต้ อิงเลส เอสเอ (El Corte ingles) ประเทศสเปน สมาชิก M Card และบัตรเครดิต Bangkok Bank M Visa Live และ Bangkok Bank M Visa Debit รับส่วนลด 10% พร้อมฟรี Welcome Drink และ Tapas นอกจากนี้ ลูกค้าสมาชิก Scarlet M Card & Platinum M Card และบัตรเครดิต Bangkok Bank M Visa Legend & Bangkok Bank M Visa Luxe ยังได้รับสิทธิ์เข้าใช้บริการห้องรับรอง VIP พร้อมบริการ Personal Shopper และรถรับส่งฟรีจากโรงแรมไปยังสาขา Castellana/Diagonal รวมถึงเงินคืนภาษีเพิ่มอีก 10%เครือ เดอะบิสเตอร์ คอลเลคชั่น (The Bicester Collection) ด้วยความเหนือชั้นของ Outlet Village 9 สาขาทั่วยุโรปในเครือ The Bicester Collection เป็นจุดหมายปลายทางชั้นนำในยุโรป มีแบรนด์เนมชั้นนำและบริการระดับ 5 ดาว ผู้ถือบัตร M Card และบัตรเครดิต Bangkok Bank M LEGEND Visa Luxe & Bangkok Bank M Visa Debit รับส่วนลด 10% สำหรับการซื้อสินค้า พร้อมส่วนลดรวมสูงสุด 17% จากการช้อปปิ้งปลอดภาษี ลูกค้าบัตร Platinum M Card และ Bangkok Bank M Visa Luxe รับบัตรกำนัลเครื่องดื่มฟรีมูลค่า £/€5 และบริการ Hands Free Shopping โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกจากนี้ ลูกค้าบัตร Scarlet M Card และ Bangkok Bank M LEGEND Visa Infinite รับสิทธิ์เข้าใช้ห้องรับรองส่วนตัว พร้อมบริการรับ-ส่งฟรีไปยัง Fidenza Village, Ingolstadt Village, Wertheim Village หรือ Maasmechelen Village รวมถึงบริการจองที่จอดรถล่วงหน้าและนัดหมายบริการช้อปปิ้งส่วนตัวฟรี”ดองกิโฮเต้ (Don Quijote) หรือ ดองกี้ ประเทศญี่ปุ่น สมาชิก M Card และผู้ถือบัตร Bangkok Bank M Visa รับสิทธิพิเศษส่วนลด 5% เมื่อช้อปสินค้ามากกว่า 10,000 เยน (ไม่รวมภาษี) นอกจากนี้ชาวญี่ปุ่นที่กลับประเทศชั่วคราวและซื้อสินค้าปลอดภาษียังสามารถใช้คูปองได้เช่นกัน”ซันเวย์ ซิตี้ (Sunway City) ประเทศมาเลเซีย สมาชิก M Card และผู้ถือบัตรเครดิต Bangkok Bank M Visa รับสิทธิพิเศษส่วนลดสูงสุด RM500 เมื่อช้อปในห้างฯ เครือ Sunway City เพียงดาวน์โหลด Sunway Super App และกรอกโค้ด “Sunway”ร่วมสัมผัสประสบการณ์สิทธิประโยชน์เหนือระดับเฉพาะลูกค้า M Card และ Bangkok Bank M Visa ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำต่างประเทศ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2568