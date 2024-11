สถาบัน IOD ประเมินการกำกับดูแลกิจการระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring) ให้แก่ CP All

เมื่อเร็วๆ นี้โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้เปิดเผยผลสำรวจจากรายงาน Corporate Governance Report of Thai Listed Companies หรือ CGR ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นการสำรวจ และติดตามพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย โดยยังคงยึดหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) นับตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา ปรากฏว่าปีนี้ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและศักยภาพในการขับเคลื่อนธุรกิจครอบคลุมแนวคิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (ESG) ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลกล่าวว่า ในปี 2024 ซีพี ออลล์ ได้ขับเคลื่อนนโยบายความยั่งยืน (CP ALL Sustainability framework 2024-2025) ภายใต้แนวคิด “2ลด 4สร้าง 1DNA” เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ มุ่งสู่วิสัยทัศน์ “เรายึดมั่นเป็นบริษัทไทยชั้นนำ ในด้านการพัฒนาความยั่งยืน” โดยบูรณาการแนวคิด ESG เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล อย่างต่อเนื่อง“ที่ผ่านมาซีพี ออลล์ ได้ปลูกฝัง“DNA ความดี 24 ชั่วโมง” ให้กับพนักงานกว่า 200,000 คน ซึ่งเป็นหนึ่งในเรื่องของการพัฒนา CG ที่สำคัญเพื่อเป็นพลังในการสร้างสังคมที่ดีที่น่าอยู่ ในขณะเดียวกันยังได้สนับสนุนความหลากหลายอย่างเท่าเทียมในองค์กร Diversity-Equity-Inclusion (DEI) และที่สำคัญยังได้ขยายเรื่อง CG ไปยังคู่ค้า เพื่อร่วมขับเคลื่อนองค์กรแห่งธรรมาภิบาลตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตามปณิธานองค์กร “Giving & Sharing” เคียงคู่ชุมชน สร้างสรรค์สังคมยั่งยืน นายยุทธศักดิ์กล่าว