“มากุโระ” ผุดโมเดล Flavorhood

ผู้จัดการรายวัน 360 - “MAGURO” ทุ่ม 70 ล้านบาท ผุดโมเดลใหม่แบรนด์ "The Flavorhood" ใจกลางประดิษฐ์มนูธรรม คอนเซ็ปท์ใหม่ในการเปิดอาณาจักรร้านอาหารในเครือ พร้อมผนึก ไอศกรีม กัสส์ แดมน์ กู๊ด ร่วมกันคอลแลปเมนูใหม่นายเอกฤกษ์ แสงเสรีดำรง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท มากุโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MAGURO กล่าวว่า “MAGURO” เปิดตัวโครงการ The Flavorhood เพื่อเป็น Food Destination หรือ ศูนย์รวมความอร่อยแห่งใหม่ ในเนเบอร์ฮูด (โดยการนำ Flavor หรือรสชาติความอร่อย มาคอลแลบกับ Neighborhood หรือย่านชุมชน) The Flavorhood ประดิษฐ์มนูธรรม เป็นโครงการแรกของเราโดยมีจุดเด่นคือการนำ 3 ร้านอาหารในเครือมาไว้ในที่เดียวกัน คือ ร้าน MAGURO, ร้าน HITORI SHABU ซึ่งเปิดให้บริการแล้วในวันนี้ และร้านอาหารแบรนด์ใหม่รูปแบบ All day dining (ที่คาดว่าจะสามารถเปิดตัวอย่างเป็นทางการได้ภายในปลายไตรมาสที่ 4 ของปีนี้) บนพื้นที่กว่า 2 ไร่ของโครงการ ที่เป็นการเช่าระยะ 9 ปีในเฟสแรกการตกแต่งแบบผสมผสานระหว่างความร่วมสมัยแต่ยังคงกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นอยู่ เช่นทางเดินเข้าที่สะท้อนถึงการเข้าหมู่บ้านญี่ปุ่น รวมถึงสวนในโครงการที่มีทั้งรูปแบบ Japanese Garden และ Modern Tropical Garden โครงการนี้เป็นการต่อยอดแนวทาง ESG โดยมีแผนการติดตั้งจุดชาร์จ EV Charger และ Solar Roof ภายในโครงการ รวมถึงจุดรีไซเคิลขยะพลาสติก และการแยกขยะอย่างเป็นระบบอีกด้วย และบริษัทฯ มีแผนที่จะพัฒนา Flavorhood แห่งที่ 2 ในย่านชุมชนต่างๆที่มีศักยภาพสูงต่อไปการเปิดโมเดลนี้ แม้ดูว่าลงทุนสูง แต่ระยะยาวแล้ว คุ้มค่ากว่า เพราะคืนทุนเร็วตามที่ศึกษาประมาณ 2 ปี แต่การเปิดในศูนย์การค้าต้องจ่ายเป็นระบบจีพีซึ่งสูงมาก แต่บริษัทก็ไม่ได้เน้นโมเดลใดเป็นหลักนายจักรกฤติ สายสมบูรณ์ กรรมการบริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท มากุโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MAGURO กล่าวว่า “เราเลือกย่านประดิษฐ์มนูธรรม เป็นที่แรกในการเปิดโครงการ The Flavorhood เพราะเราเชื่อมั่นในศักยภาพของกลุ่มลูกค้าในย่านนี้ว่าเป็นกลุ่มลูกค้าของแบรนด์เราไม่ว่าจะเป็น MAGURO หรือ HITORI SHABU ซึ่งมาจากการสำรวจข้อมูลจากสาขาใกล้เคียงโดย MAGURO ร้านอาหารญี่ปุ่นและซูชิสไตล์ระดับพรีเมียม พิเศษสุดเฉพาะสาขานี้คือได้เพิ่มเมนูอาหารทะเลสด และเตาย่างอาหารไว้คอยบริการ ในขณะที่ ร้าน HITORI SHABU ชาบูและสุกียากี้ หม้อเดี่ยวสไตล์คันไซ เป็นร้าน Flagship ด้วยการออกแบบที่สวยงาม และเป็นร้านฮิโตริ ที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันสำหรับ โครงการ The Flavorhood ทาง Maguro ได้ร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจใหม่ คือ Guss Damn Good แบรนด์ไอศกรีมระดับพรีเมียมรังสรรค์ไอศกรีมพิเศษ รสมันหวาน ญี่ปุ่นครีมบูเร่ เพื่อเป็น Signature Dessert ให้เฉพาะที่ร้าน MAGURO เท่านั้น ซึ่งสาขา The Flavorhood นี้ จะเริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน โดยในสาขาอื่นๆ ได้แก่ สาขา Chic ราชพฤกษ์ , สาขา Health Land แจ้งวัฒนะ , สาขา SB พระราม 2 , สาขา เอสพลานาด รัชดา , สาขา Central World , สาขา The Nine พระราม 9 , สาขา Promenade , สาขา Nirvana , สาขา Marche ทองหล่อ จะเริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน และจนกว่าสินค้าจะหมดเช่นกันนางสาวระริน ธรรมวัฒนะ Co-founder บริษัท กัสส์ แดมน์ กู๊ด จำกัด กล่าวว่า GUSS DAMN GOOD เป็นแบรนด์ไอศกรีมระดับพรีเมียม ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างสูงจากลูกค้าจำนวนมากมากว่า 9 ปี เรามีความยินดีมากที่ได้มาร่วมคอลแลบกับ MAGURO ในครั้งนี้ เพื่อสร้างสรรค์ ประสบการณ์สุดพิเศษให้กับลูกค้าของทั้ง 2 บริษัท โดยเราได้สร้างสรรค์ไอศกรีมรสชาติพิเศษ ที่ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ MAGURO เพียงเจ้าเดียวปัจจุบัน MAGURO Group มีร้านอาหารในเครือ รวม 34 สาขาจาก 5 แบรนด์ คือ 1.) MAGURO ร้านอาหารญี่ปุ่นและซูชิสไตล์ระดับพรีเมียม 18 สาขา 2.) SSAMTHING TOGETHER ร้านปิ้งย่างสไตล์เกาหลีวัตถุดิบพรีเมียม 6 สาขา 3.) HITORI SHABU ร้านชาบูและสุกี้ยากี้ หม้อเดี่ยวสไตล์คันไซ 10 สาขา 4.) HITORI SUKIYAKI ร้านสุกี้ยากี้คันไซแบบดั้งเดิม ภายใต้คอนเซ็ปท์ Authentic Japanese Sukiyaki Course ในรูปแบบ Stand Alone ตั้งอยู่ที่เอกมัย 12 และ 5.) Tonkatsu AOKI ร้านสุดยอดทงคัตสึต้นตำรับจากประเทศญี่ปุ่น ที่เตรียมเปิดภายในไตรมาส 4 ของปีนี้