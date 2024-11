คิวช่าง (Q-CHANG): แพลตฟอร์มศูนย์รวมช่างคุณภาพ ก้าวล้ำด้วยบริการดูแลบ้านครบวงจรทั่วไทย

หลังจากให้บริการมาเป็นเวลาถึง 6 ปี "คิวช่าง" (Q-CHANG) ได้กลายเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมและเชื่อถือสูงสุดในด้านการบริการช่างและดูแลบ้านครบวงจรในประเทศไทย ไม่เพียงแค่สามารถสร้างยอดขายผ่านแพลตฟอร์มสะสมกว่า 1,200 ล้านบาท แต่ยังมีผลงานการให้บริการมากกว่า 300,000 งานทั่วประเทศ การันตีความสำเร็จด้วยการเติบโตที่ก้าวกระโดด และคงคุณภาพของงานที่ลูกค้าประทับใจอย่างต่อเนื่อง"คิวช่าง" เป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมช่างฝีมือคุณภาพที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน เพื่อให้บริการครอบคลุมงานเกี่ยวกับบ้านอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นงานติดตั้ง งานซ่อมแซม หรือแม้แต่การปรับปรุงและต่อเติมบ้าน โดยลูกค้าสามารถจองบริการได้หลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ (www.q-chang.com) LINE Official: @q-chang หรือแอปพลิเคชัน Q-CHANG นอกจากนี้ ยังสามารถเข้าถึงบริการได้ผ่านพาร์ทเนอร์ที่หลากหลาย อาทิ SCG Home, Urbanice, Shopee, Lazada, NocNoc และ Q-CHANG Shop Service ที่ตั้งอยู่ในร้านขายวัสดุก่อสร้างชั้นนำทั่วประเทศ1. Home Service: บริการดูแลและบำรุงรักษาบ้าน เช่น การล้างแอร์ ล้างเครื่องซักผ้า และการทำความสะอาดบ้านทั่วไป2. Home Installation: บริการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในบ้าน เช่น การติดตั้งแอร์ เครื่องทำน้ำอุ่น โซล่าร์เซลล์ และ EV Charger3. Home Improvement: บริการต่อเติมและซ่อมแซมบ้าน เช่น ซ่อมหลังคารั่ว ทาสี ซ่อมฝ้า ต่อเติมโรงรถ กันสาด และงานรีโนเวทห้อง หรือปรับปรุงห้องน้ำแม้เพิ่งเปิดตัวในปี 2019 คิวช่างกลับสามารถสร้างยอดขายผ่านแพลตฟอร์มสูงกว่า 600 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะบริการที่เกี่ยวกับแอร์และงานซ่อมหลังคารั่วที่ได้รับความนิยมเป็นพิเศษ นายศรัณย์วิศว์ ภักดีนอก กรรมการบริหารคิวช่าง กล่าวถึงการเติบโตของบริษัทว่า แม้ในช่วงเริ่มต้นจะต้องฝ่าฟันหลายความท้าทาย แต่การเติบโตจากยอดขายเพียง 6 ล้านบาทในปีแรกไปถึง 600 ล้านบาทในปัจจุบัน ถือเป็นสิ่งที่เกินความคาดหมาย นอกจากนี้ เขายังตั้งเป้าว่าภายในอนาคตอันใกล้ คิวช่างจะสามารถขยับไปแตะยอดขายที่ 1,000 ล้านบาทต่อปีได้ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา คิวช่างสามารถขยายฐานลูกค้าได้ถึงกว่า 300,000 ครัวเรือนทั่วประเทศไทย และยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในฤดูฝนและฤดูร้อนที่มีความต้องการซ่อมแซมบ้านสูง ทั้งการซ่อมแซมด่วนในช่วงหน้าฝนและการเตรียมซ่อมใหญ่ในช่วงหน้าร้อน นอกจากนี้ บริการใหม่ๆ อย่างการซ่อมระยะสั้นและระยะยาวก็เริ่มเข้ามาตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้นอีกด้วยหนึ่งในความสำเร็จของคิวช่างคือการสร้างเครือข่ายพาร์ทเนอร์ที่แข็งแกร่งกับ E-commerce Platform อย่างเช่น Lazada, Shopee ,NocNoc รวมถึง กลุ่มผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้า เช่น ห้างวัสดุก่อสร้างและร้านค้าท้องถิ่น ลูกค้าสามารถจองบริการได้ผ่านทางแพลตฟอร์มเหล่านี้ ซึ่งทำให้สามารถตอบสนองความต้องการได้รวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะบริการติดตั้งแอร์ซึ่งปัจจุบันถือเป็นบริการที่มีปริมาณการจองสูงที่สุดคิวช่างได้ขยายการให้บริการครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย และตั้งสาขา Q-CHANG Shop Service กว่า 70 สาขาในทุกภูมิภาค ตั้งแต่เชียงรายไปจนถึงยะลา โดยมีการสร้างโมเดลแฟรนไชส์ที่ช่วยกระจายโอกาสให้กับผู้ที่ต้องการเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์กับคิวช่างล่าสุด คิวช่างได้เข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในภาคเหนือ เชียงรายและเชียงใหม่ โดยมีการให้บริการตรวจซ่อมระบบไฟฟ้าฟรี และยังทำ CSR ผ่านการมอบถุงยังชีพและการสนับสนุนช่างท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติอีกด้วยนายศรัณย์วิศว์ยังกล่าวถึงทิศทางในอนาคตว่า คิวช่างมีแผนที่จะพัฒนาบริการและเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและช่างอย่างมีประสิทธิภาพ โดยตั้งเป้าว่าภายในปี 2568 คิวช่างจะเป็นผู้นำในตลาดบริการช่างคุณภาพอย่างเต็มตัว พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมนี้ในประเทศไทยนายศรัณย์วิศว์ กล่าวว่า คิวช่างมีแผนที่จะขยายบริษัทและเปิดรับนักลงทุนที่สนใจมาร่วมผลักดันให้ Q-CHANG ก้าวขึ้นเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม Home and Living อย่างไรก็ตาม ปี 2567 ถือเป็นปีที่ท้าทายอย่างมาก เนื่องจากตลอด4-5ปีที่ผ่านมา ประสบภาวะขาดทุนต่อเนื่อง การลงทุนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาช่าง ซึ่งในปีที่แล้วคาดหวังว่าจะสามารถลดการขาดทุนได้ กระทั่งเริ่มทำกำไรได้ ในปีนี้ได้ปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนและราคาบริการ ทำให้ตัวเลขขาดทุนลดลงอย่างน่าพอใจอีกทั้งยังไม่หยุดพัฒนาบริการด้วยเเนวคิด Preference Services ร่วมกับ พาร์ทเนอร์ที่แข็งแกร่งพัฒนานวัตกรรมบริการใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ อาทิ EZYBUILT แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ Fit-in สำหรับที่อยู่อาศัย ติดตั้งเร็ว บ้านไม่ช้ำตามเเนวคิดของเเบรนด์ “บิวท์สบายๆ by EZYBUILT” ที่พร้อมขยายสาขาไปมากกว่า 15 สาขาทั่วประเทศในปี 2568 นี้ภายในสิ้นปีนี้ Q-CHANG จะเริ่มเปิดรับนักลงทุนที่สนใจร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ในการขยายธุรกิจ การเปิดรับนักลงทุนเหล่านี้จะช่วยให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และบรรลุเป้าหมายยอดขาย 1,000 ล้านบาทภายในปีหน้า ต้องการสร้าง Ecosystem ที่ช่วยให้ธุรกิจเติบโต และมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของทั้งเจ้าของบ้านและช่างที่ร่วมงานซึ่งหลายคนที่ทำงานด้วยกันตั้งแต่วันแรก จนปัจจุบันมีรายได้ที่มั่นคงและเติบโตขึ้น เมื่อได้พบเจอพวกเขาในพื้นที่ สัมผัสได้ถึงความสุขและความสำเร็จที่พวกเขามีต่อการทำงานกับ Q-CHANGสำหรับในโอกาสครบรอบ 6 ปี อยากขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอด ตั้งแต่วันที่ Q-CHANG เป็นเพียงกลุ่มคนเล็กๆ ที่มีฝันในการสร้างแพลตฟอร์มบริการเกี่ยวกับบ้าน วันนี้มียอดขายแตะหลักร้อยล้านบาท และมีลูกค้าใช้บริการกว่า 300,000 ราย โดยยังเชื่อมั่นในความเเนวคิดหลักของเรา ที่ต้องการให้ลูกค้าไปใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ และปล่อยเรื่องบ้านให้ Q-CHANG ช่วยจัดการ ตามเเนวคิดหลักของแบรนด์ WE'VE GOT YOUR BACK แบ็คอัพทุกเรื่องบ้านนอกจากนี้ เราได้เปิดศูนย์ฝึกอบรมช่าง Q-CHANG ACADEMY ที่กรุงเทพฯ และหาดใหญ่แล้ว ในปีหน้าเรามีแผนจะขยายศูนย์ฝึกอบรมไปยังเชียงใหม่และขอนแก่น สิ่งเหล่านี้เป็นการยกระดับการบริการให้มีมาตรฐานเท่าเทียมกันทั่วประเทศ ผมขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน และสัญญาว่าจะมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง