8 ศูนย์การค้าชั้นนำ กลุ่มเดอะมอลล์ กรุ๊ป - วันสยาม จัดมหกรรมเซลล์ “Bangkok No.1 Shopping Festival 2024”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด (Miss Voralak Tulaphorn ; Chief Marketing Officer, The Mall Group Co., Ltd.) กล่าวว่า แคมเปญ Bangkok No.1 Shopping Festival 2024” ตอน “เกิดมาเพื่อช้อป” เป็นคิ๊กออฟแคมเปญในช่วงเทศกาลส่งท้ายปี ถือเป็นแคมเปญที่สร้างบรรยากาศการช้อปปิ้งในช่วงปลายปี โดยตั้งใจให้เป็น ‘ซิกเนเจอร์‘แคมเปญของความร่วมมือกันในธุรกิจรีเทล ธุรกิจการเงิน ธนาคาร ที่มีผลในการกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชน นักท่องเที่ยว ซึ่งช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ในภาพรวมจากการจัดแคมเปญดังกล่าว ในช่วงกลางปีที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากทั้งลูกค้าคนไทย และชาวต่างชาติ และสร้างยอดขายภายในห้างสรรพสินค้า 8,500 ล้านบาท (แคมเปญ 60 วัน) และสำหรับครั้งนี้คาดว่าน่าจะทำรายได้ไม่ต่ำกว่า 4,600 ล้าน (แคมเปญ 31 วัน) และช่วยเพิ่มทราฟฟิคภายในศูนย์การค้ากว่า 15%ผู้บริหารสายงานบริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด (Mrs.Saruntorn Asaves, First Executive Vice President, Division Head - Shopping Center Business, Siam Piwat Group) กล่าวว่า สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ ตอกย้ำความเป็น ‘Global Destinations’ จุดหมายปลายทางระดับโลก ร่วมตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางแห่งการช้อปปิ้งที่สำคัญของโลก ผนึกกำลังร่วมดึงดูดและกระตุ้นการจับจ่ายของนักช้อปคุณภาพ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลก โดยแคมเปญ “Bangkok No.1 Shopping Festival 2024” นับเป็นแคมเปญสำคัญที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและเม็ดเงินหมุนเวียนให้แก่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตลอดไตรมาสสุดท้ายของปีทั้งสยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ นำเสนอทั้งสิทธิพิเศษมากมายให้กับทั้งนักช้อปและนักชิมนอกจากนี้ยังระดมสร้างมหาปรากฏการณ์เฉลิมฉลองยิ่งใหญ่ระดับโลกต้อนรับช่วงเทศกาลปลายปีด้วยการมอบประสบการณ์พิเศษครั้งแรกเหนือความคาดหมาย นอกจากนี้ ยังมีร้านค้าแบรนด์ดังมาร่วมเปิดร้าน แฟล็กชิปสโตร์ และป๊อบอัพช็อปใหม่ มาร่วมสร้างปรากฏการณ์ครั้งแรกในไทยอีกมากมาย เพื่อเป็นแม่เหล็กทรงพลังดึงดูดให้ผู้คนทั่วโลกมาเยี่ยมชม กระตุ้นการจับจ่ายพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวไทย และร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยให้มีจุดแข็งที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม สร้างปรากฏการณ์ปักหมุดให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางแรกที่ต้องมาเยือนสำหรับนักท่องเที่ยว และนักเดินทางจากทั่วโลกทั้งนี้ แคมเปญ“Bangkok No.1 Shopping Festival 2024” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Born to Shop” เกิดมาเพื่อช้อป เป็นมหกรรมการช้อปปิ้ง กระตุ้นกำลังซื้อจากนักช้อปทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ คาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินเฉพาะแคมเปญดังกล่าวภายในห้างสรรพสินค้าได้ถึง 4,600 ล้านบาท ด้วยความแข็งแกร่งจากการผนึกกำลังลดราคาจาก 8 ศูนย์การค้า และห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ประกอบด้วย เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์, เดอะมอลล์, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, เอ็มสเฟียร์, สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ กับการระดมหลากหลายสินค้าแบรนด์ดัง ลดแรงครั้งยิ่งใหญ่ ช่วงโค้งสุดท้ายของปี สูงสุด 80% ทุกชั้น ทุกแผนก พร้อมผนึกกำลัง100 พันธมิตรบัตรเครดิต และพันธมิตรทางธุรกิจ มอบโปรโมชั่นให้ลูกค้าทุกสัปดาห์ ตลอดแคมเปญพร้อมพบกับโปรแรง BLACK WEEKEND วันที่ 1 - 3 พฤศจิกายน 2567 และ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2567 สินค้าเคาน์เตอร์ปกติลดสูงสุด 50% สมาชิกบัตร M Card และบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ รับส่วนลดเพิ่ม / เครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 40% รับ M Cash Coupon รวมสูงสุด 600 บาท จาก M Card , บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ, AIS และพบกับ LUCKY WEEKEND มอบความพิเศษทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ 3 สัปดาห์ สินค้าเคาน์เตอร์ปกติลดสูงสุด 50% รับเพิ่ม M Cash Coupon รวมสูงสุด 600 บาท จาก M Card , บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ , AIS และ 11.11 DOUBLE DAY อัดโปรแรง 3 วันเต็ม ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2567สมาชิกบัตร M Card และลูกค้าบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ นำคะแนนสะสม 11 Point แลกรับ Coupon มูลค่า 100 บาท หรือรับคูปองส่วนลด 11% พิเศษ ทุกจันทร์ - พฤหัสบดี ตลอดแคมเปญ รับฟรี ลิมิเต็ดอิดิชั่น BORN TO HUG PILLOW COLLECTION 1 ใบ มูลค่า 990 บาท (2 แบบ 2 ลาย) สมาชิกบัตร M Card เมื่อช้อปสะสมภายในห้างฯครบ 5,000 บาทขึ้นไป (สิทธิ์มีจำนวนจำกัด / รวม Power Mall และ Gourmet Market) พิเศษ ร่วมสนุกรับของรางวัลมากมาย รวมมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาท ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตลอดรายการสำหรับลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและเดบิตวีซ่าที่ออกโดยธนาคารต่างชาติ รับ M Cash Coupon มูลค่า 1,000 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต หรือเครดิตวีซ่า ภายในห้างสรรพสินค้า ตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป / วัน และยังรวมถึงพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวกว่า 100 องค์กร มอบสิทธิพิเศษให้นักท่องเที่ยวกับโปรโมชั่น “Tourist New Year Celebration” รับ M Cash Coupon รวมสูงสุด 2,500 บาท / สาขาปิดท้ายโปรโมชั่นสุดพิเศษภายในศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา และเดอะมอลล์ โคราช ร่วมลดสูงสุดกว่า 70% ช้อปครบรับคูปองแทนเงินสด รวมมูลค่ากว่า 2.4 ล้านบาท สำหรับสมาชิก M CARD และผู้ถือบัตรเครดิต Bangkok Bank M Visa, UOB, ttb และ AEON พบกับโปรโมชั่นพิเศษ อาทิ BLACK WEEKEND วันที่ 1 - 3 พฤศจิกายน 2567 และ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2567 รับสูงสุด 600 บาท และ HAPPY WEEKEND 8 – 10 พฤศจิกายน 2567 / 15 – 17 พฤศจิกายน 2567 / 22 – 24 พฤศจิกายน 2567 รับสูงสุด 400 บาท.