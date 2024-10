“ไมเร็กซ์” เจาะเครื่องครัวพรีเมียม ส่ง CIRCULON A1 Seriesลุยตลาด

ผู้จัดการรายวัน 360 -ไมเร็กซ์ (ประเทศไทย) เร่งเครื่องปลายปี 67 ส่งแบรนด์เรือธง CIRCULON A1 Series จากอเมริกา เจาะกลุ่มตลาดเครื่องครัวพรีเมี่ยม 5,000 ล้านบาท ตั้งเป้ากวาดยอดขายเพิ่ม 50% ในกลุ่มพรีเมี่ยมเซ็กเม้นต์ ทุกช่องทาง ตอบรับทุกไลฟ์สไตล์นายโจเซฟ โล ผู้จัดการทั่วไปและผู้อำนวยการ บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด และ บริษัท ไมเร็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ภาพรวมตลาดเครื่องครัวกลุ่มพรีเมี่ยมเซ็กเม้นต์ มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท หรือประมาณ 15% ของตลาดรวม โดยเครื่องครัวประเภท NONSTICK เคลือบผิวลื่นกันอาหารติดในประเทศไทย ส่วนใหญ่ได้รับความนิยมในกลุ่มร้านอาหาร และ HOME COOKING ที่มีกำลังซื้อ รวมถึงคนรักสุขภาพ ที่ใส่ใจทุกขั้นตอนการปรุงอาหาร ลดการใช้น้ำมัน เน้นใช้งานง่าย ทำความสะอาดไม่ยุ่งยากปัญหาส่วนใหญ่พบว่าสินค้าในตลาด เกิดการหลุดลอกของสารเคลือบผิว มีรอยขีดข่วนจากการใช้งาน ทำให้รู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยในการทำอาหาร ส่งผลให้ผู้บริโภคยังคงตามหาแบรนด์เครื่องครัวคุณภาพที่น่าเชื่อถือ ใช้งานได้อย่างคุ้มค่ายาวนาน และปลอดภัยอย่างแท้จริง ซึ่งตลาดประเทศไทยยังไม่มีแบรนด์ใดเป็นเจ้าตลาดเครื่องครัวระดับพรีเมี่ยมประเภท NONSTICKล่าสุดบริษัทฯได้เปิดตัว CIRCULON A1 Series ที่จะเข้ามาตอบโจทย์ทุกการใช้งาน และขจัดปัญหาเรื่องรอยขีดข่วนจากอุปกรณ์โลหะ การันตีด้วยเครื่องหมายการค้า SCRATCHDEFENSE TM นวัตกรรมเคลือบผิวลื่นคุณภาพสูงหนึ่งเดียวที่ผ่านมาตรฐานระดับโลก ด้วยการทดสอบการขูดขีดข่วนถึง 350,000 ครั้ง เอกลักษณ์การออกแบบ Hi-Low Groove Design พื้นผิวนูนลายวงแหวน ลิขสิทธิ์เฉพาะ CIRCULON เท่านั้นโดยวางเป้าหมายสร้างยอดขายเพิ่มขึ้น 50% ในกลุ่มพรีเมี่ยมเซ็กเม้นต์ ภายในสิ้นปี 67 โดยแบ่งเป็น 80% จากการวางจำหน่ายในห้างสรรพพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศรวมถึงโชว์รูมไมย์เออร์ และอีก 20% จากช่องทางออนไลน์อื่นๆ ซึ่งคาดว่าภายในปี 68 จะเน้นสัดส่วนช่องทางการขายอยู่ที่ Offline 50% และ Online 50% ตามทิศทางตลาดออนไลน์ที่เติบโตต่อเนื่องอย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตั้งงบประมาณกว่า 30% ของเป้าหมายยอดขาย เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าฐานใหม่ รวมไปถึงรักษาลูกค้ากลุ่มเดิมที่ต้องการอัพเกรดเครื่องครัวที่ตอบโจทย์การใช้งานยิ่งขึ้น โดยวางแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ ตอกย้ำ Branding ทั้ง Mass Media และ Social Media ในทุกช่องทางได้แก่ Facebook : meyercookware, Instagram: meyerthai, Website : potsandpans.in.th และ Line : @meyercookwareนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับพลังการบอกต่อผ่านโซเชียลมีเดีย ด้วยการจัดงานเปิดตัวเครื่องครัว CIRCULON A1 Series อย่างเป็นทางการ โดยเชิญเหล่าคนดัง เซเลบริตี้ อินฟลูเอ็นเซอร์ ชั้นนำ ร่วมประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟระหว่าง CIRCULON และเชฟระดับมิชลินสตาร์ รังสรรค์เป็นมื้ออาหารระดับไฟน์ไดนิ่ง ครั้งแรกในประเทศไทย ในงาน CIRCULON SCRATCHDEFENSETM : THE EXCLUSIVE FINE DINING ณ ร้านเสน่ห์จันทร์ อาคารสินธร ถ.วิทยุ กรุงเทพฯเครื่องครัว CIRCULON จากสหรัฐอเมริกา เป็นแบรนด์เรือธงในกลุ่มพรีเมี่ยม นวัตกรรม COOKWARE ระดับเวิลด์คลาส ให้การทำอาหารเป็นเรื่องง่ายและตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง ภายใต้แนวคิด If you cook , you’re chef