ห้างเซ็นทรัล-ห้างโรบินสัน-Central App  คาด11.11 Sale 2024” ดันทราฟฟิคโต 30%

ผู้จัดการรายวัน 360 - ห้างเซ็นทรัล – ห้างโรบินสัน และ Central App ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ในฐานะต้นแบบรีเทลออมนิชาแนลแห่งอนาคตที่เชื่อมต่อสิทธิพิเศษในทุกช่องทางการช้อปปิ้งได้อย่างไร้รอยต่อ เตรียมจัดแคมเปญช้อประดับประเทศ “Central / Robinson 11.11 Sale 2024” ระหว่างวันที่ 1 – 13 พฤศจิกายน 2567 อัดฉีดโปรแน่นทุกช่องทางช้อปปิ้ง พร้อมชูจุดแข็งที่แตกต่างเหนือใคร อย่างแบรนด์เอ็กซ์คลูซีฟที่มีเฉพาะที่นี่ สินค้าลิมิเต็ด เอดิชัน ฮอลิเดย์เซ็ตที่จัดดีลพีคในพีค ลดสูงสุด 70% , ซื้อ 1 แถม 1 และอีกมากมาย หวังกวาดกำลังซื้อสายช้อปช่วงปลายปีนางสาว รวิศรา จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริหารกลุ่มการตลาด กลุ่มห้างสรรพสินค้า ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เปิดเผยว่า “ดับเบิ้ลเดย์ 11.11 เป็นเทศกาลที่นักช้อปตั้งตารอมากที่สุดในบรรดาเทศกาลช้อปเลขคู่ ห้างเซ็นทรัลและโรบินสันในฐานะช้อปปิ้งเดสติเนชันที่ลูกค้านึกถึงเป็นที่แรก เราเดินหน้าจัดแคมเปญ “Central / Robinson 11.11 Sale 2024” พร้อมรองรับลูกค้าในหลากหลายช่องทางช้อปปิ้ง ทั้งที่ห้างเซ็นทรัล-โรบินสันทุกสาขาทั่วประเทศ ช้อปผ่านมือถือบน Central App ระหว่างเดินทาง หรือจะช้อปผ่านโซเชียลคอมเมิร์ซก็ทำได้ตลอด 24 ชม. ซึ่งในช่วงจัดแคมเปญเราแจกคูปองส่วนลดตลอดทั้งวันเป็นรอบๆ ไม่ต้องรอจนดึกเพื่อช่วงชิงกำลังซื้อจากลูกค้าในช่วงปลายปีอย่างต่อเนื่องสิ่งที่น่าสนใจในช่วงดับเบิ้ลดิจิทที่ผ่านมา (9.9 -10.10) เรามียอดช้อปเฉลี่ยต่อออเดอร์บวก 15% เมื่อเทียบกับวันปกติสำหรับลูกค้าที่ช้อปบนช่องทาง Central App และเว็บไซต์ นอกจากนี้ ยังมีลูกค้าที่เป็น Omni Customer หรือลูกค้าที่ชอบช้อปผ่านหลากหลายช่องทาง ทั้งมาช้อปที่ห้างและช้อปทางออนไลน์ มีอัตราการช้อปเฉลี่ยต่อบิลมากกว่าลูกค้าทั่วไปถึง 30% และเรายังเห็นโอกาสในการขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นได้อีก ซึ่งในปีนี้เราตั้งเป้า Omni Customer เพิ่มจากปีที่แล้วเป็น 30%”แคมเปญ “Central / Robinson 11.11 Sale 2024” ทะยานสู่ความสำเร็จด้วย 3 จุดแข็งสุดพีค ดังนี้Peak 1. SHOP THE BEST PEAK DEALS EVERY DAY ลดพีคในพีค ช้อปดีลดีได้ทุกวัน : เพลิดเพลินกับโปรโมชันสุดคุ้มแห่งปีจากแบรนด์ชั้นนำและแบรนด์พรีเมียม ทุกชั้น ทุกแผนก ช้อปสะดวกทุกแพลตฟอร์มช้อปปิ้ง อาทิ ลดสูงสุด 70% ที่ห้างเซ็นทรัล, Central App และห้างโรบินสัน พร้อมดีลซื้อ 1 แถม 1, รับของขวัญพิเศษจากแบรนด์เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข และพลาดไม่ได้กับ Exclusive Holiday set จากแบรนด์ชั้นนำเฉพาะใน Live บน Central TikTok Shopพิเศษที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา• รับสิทธิประโยชน์จากเดอะวันและบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ รวมสูงสุด 30%• รับคูปองแทนเงินสดจากห้างฯ และเครดิตเงินคืนจากบัตร หรือ คูปองลดเพิ่มจาก Central App รวมสูงสุด 14%• รับคูปองส่วนลด 150 บาท เมื่อแลกคะแนน The1 1,000 คะแนน ผ่านแอปพลิเคชั่นเดอะวัน (จำกัด 2 สิทธิ์ต่อท่าน / จำกัด 10,000 สิทธิ์ตลอดรายการ, จำกัด 1 คูปองต่อใบเสร็จ)• พิเศษ เฉพาะวันที่ 6 – 11 พ.ย. 67 รับคูปองส่วนลด 1,000 บาท เมื่อแลกคะแนน The1 11 คะแนน ผ่านแอปพลิเคชั่นเดอะวัน (ใช้เป็นส่วนลดเมื่อช้อปครบ 10,000 บาท ขึ้นไป) (จำกัด 1 สิทธิ์ต่อท่าน / จำกัด 500 สิทธิ์ต่อวัน /รวม 3,000 สิทธิ์ตลอดรายการ, จำกัด 1 คูปอง ต่อใบเสร็จ)เอ็กซ์คลูซีฟดีลเฉพาะที่ Central App• รับคูปองส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% เมื่อช้อปตามเงื่อนไขที่กำหนด• ช้อปดีล Super Brand Day และ Brand จากแบรนด์ชั้นนำ• ช้อปดีลหนึ่งแถมหนึ่ง พร้อมรับของขวัญสุดพิเศษจากแบรนด์ที่ร่วมรายการ• เฉพาะวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 รับ Flash Coupon 1,111 บาท• เฉพาะวันที่ 6-11 พฤศจิกายน 2567 ช้อป Daily Flash Deals อัปเดทใหม่ทุกวัน• เฉพาะวันที่ 6-13 พฤศจิกายน 2567 รับส่วนลดเพิ่มพิเศษ สูงสุด 12% จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการช้อปสุดคุ้มเฉพาะที่ ห้างโรบินสัน• รับคูปองส่วนลดและเครดิตเงินคืน รวมสูงสุด 6,500 บาท (ยกเว้นสาขาจังซีลอน)• สินค้าราคาพิเศษ ราคาเดียวสุดคุ้ม• เฉพาะวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2567 รับคะแนน 10,000 คะแนน เมื่อช้อป 10,000 บาทขึ้นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดPeak 2. Exclusive & Premium Brands แบรนด์ชั้นนำจากทั่วโลก : จุดแข็งของห้างเซ็นทรัล-โรบินสัน Central Appที่แตกต่างเหนือใคร คือแบรนด์ไฮไลต์ระดับพรีเมียมที่มีให้เลือกมากมาย สินค้าคอลเลกชั่นใหม่ สินค้ารุ่นลิมิเต็ด อิดิชันแร์ไอเทม และแบรนด์ Only @ Central อาทิ PRADA BEAUTY, HERA, AUGUSTINUS BADER, SANRIO, SMIGGLE, SFERA, MARDI MERCREDI, SAMO ONDOH, DYSON และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งแบรนด์ต่างๆ วางใจนำสินค้าใหม่มาวางจำหน่ายก่อนใครที่นี่Peak 3. Omni-channel Experience เชื่อมดีลปังทุกช่องทางช้อปปิ้ง : ด้วยประสบการณ์รีเทลที่สั่งสมมาเป็นเวลานานและดีเอ็นเอแห่งความกล้าคิดกล้าทำ ห้างเซ็นทรัลและโรบินสันได้เรียนรู้และศึกษาการทำออมนิชาแนลจนเป็นรีเทลเดียวที่ผสานทุกช่องทางช้อปปิ้งเป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ เป็นผลดีต่อลูกค้าที่สามารถได้รับประโยชน์สูงสุดไม่ว่าจะช้อปปิ้งผ่านห้างเซ็นทรัล-ห้างโรบินสัน, Central App, Central / Robinson Chat & Shop, Call & Shop, Personal Shopper on demand 1425 หรือ Central TikTok Shop ซึ่งลูกค้าจะได้สิทธิประโยชน์และความสะดวกที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของตนเอง นอกจากนี้กระบวนทัพกลยุทธ์การตลาดของห้างเซ็นทรัล - ห้างโรบินสัน ปัจจุบันยังเดินเครื่องเจาะลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ผ่านอินฟลูเอนเซอร์ทำคอนเทนต์ดึงดูดการรับรู้พร้อมนำไปสู่การเพิ่มยอดขายจากผู้ติดตามของอินฟลูเอนเซอร์ที่มีอยู่ทั่วประเทศได้อีกด้วยปักวันช้อปพร้อมกันใน “Central / Robinson 11.11 Sale 2024” เริ่ม 1 – 13 พฤศจิกายน 2567 ทุกช่องทางช้อปแล้วอย่าลืมทำคอนเทนต์สนุกๆ ด้วยกันผ่านแฮชแท็กPeak 2. 