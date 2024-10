“ลิซ่า” ร่วมเคานต์ดาวน์ สะกดโลกที่ไอคอนสยาม

ผู้จัดการรายวัน 360 -ไอคอนสยาม ประกาศสร้างมหาปรากฏการณ์เคานต์ดาวน์สะกดโลก จัดงานเฉลิมฉลองศักราชใหม่ “Amazing Thailand Countdown 2025” ชูการผสานที่สุดของไทยและที่สุดของโลก พร้อมเชิญศิลปินอันดับหนึ่งของโลก “ลิซ่า ลลิษา มโนบาล” ให้เกียรติร่วมสร้างมหาปรากฏการณ์เฉลิมฉลองสุดพิเศษ มอบเป็นของขวัญส่งต่อความสุขให้กับคนไทยและนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มาเยือนไอคอนสยาม ตอกย้ำศักยภาพให้ประเทศไทยยืนหนึ่ง เป็น Global Countdown Destination ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการขับเคลื่อน ภาพลักษณ์และเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้ตั้งใจจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “Amazing Thailand Countdown 2025 at ICONSIAM” ให้เป็นที่กล่าวขวัญกันทั่วโลกภายใต้แนวคิด “Iconic Celebration of The Global Phenomena: ฉลองความยิ่งใหญ่ที่สุดของไทยและที่สุดของโลก” โดยจะมีงานถึง 3 วัน 3 คืน ระหว่างวันที่ 29-31 ธันวาคม 2567 ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม“เพื่อให้ประเทศไทยเป็นที่กล่าวขวัญถึงทั่วโลกในช่วงขึ้นปีใหม่ ไอคอนสยามในฐานะภาคเอกชน ตั้งใจทุ่มงบประมาณของบริษัทฯจัดงานครั้งนี้เพื่อสร้าง “มหาปรากฏการณ์สะกดโลก” กับการแสดงครั้งสำคัญจาก “ลิซ่า ลลิษา มโนบาล” ศิลปินระดับไอคอนิคที่สร้างชื่อเสียงก้องโลกให้กับประเทศไทยและเป็นแรงบันดาลใจของผู้คนทั่วโลก ที่ไอคอนสยามตั้งใจเรียนเชิญ ให้เกียรติมาพร้อมมหาปรากฏการณ์สะกดใจชาวโลกในค่ำคืนแห่งโชว์อลังการริมโค้งน้ำเจ้าพระยาที่งดงามที่สุด เพื่อมอบเป็นของขวัญ ส่งต่อความสุขให้กับคนไทยและนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มาเยือนไอคอนสยามในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองในปีนี้” นายสุพจน์กล่าวนายสุพจน์กล่าวต่อไปว่า งาน “Amazing Thailand Countdown 2025” จะเป็นงานฉลองส่งท้ายปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประเทศไทย ทั้งไฮไลต์การแสดงพลุรักษ์โลก และสุดยอดมหกรรมความบันเทิงระดับเวิลด์คลาสจากบรรดาศิลปินดาราไทยและจากต่างประเทศอีกมากมายตลอด 3 วัน 3 คืน ที่จะมอบความสุขและความประทับใจเหนือความคาดหมาย ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม โดยบริษัทจะจัดงานแถลงข่าว เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมของงานทั้งหมดอย่างเป็นทางการในเร็ววันนี้“เราคาดว่าจะมีผู้ชมการแสดงและผู้ชมถ่ายทอดสดงานเคานต์ดาวน์ รวมมากกว่า 20 ล้านคนจากทั่วประเทศและทั่วโลก ซึ่งจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ให้แก่ประเทศไทย ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด ตอกย้ำศักยภาพให้ ประเทศไทยยืนหนึ่ง เป็น Global Countdown Destination ของคนทั่วโลก” นายสุพจน์ กล่าว