ปตท.สผ.คว้ารางวัล

ปตท.สผ. รับรางวัลด้านการขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล จาก Asian Oil & Gas Awards 2024นายจุฬา มานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารซัพพลายเชน บริษัท ปตท.‍สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. รับ‍มอบรางวัล “Digital Transformation Initiative of the Year – Thailand” จากเวที Asian Oil & Gas Awards 2024 โดย ปตท.สผ. ได้รับรางวัลดังกล่าวจากโครงการ “DigitalX” ซึ่งเป็นการพัฒนาและประยุกต์ใช้โครงการนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Solutions) ภายในองค์กรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างครบวงจร เช่น เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ Machine Learning ที่ช่วยวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลตลอดห่วงโซ่ธุรกิจของ ปตท.สผ. ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานรวมทั้งมีการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านดิจิทัล (Digital Center of Excellence) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะและการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลทั่วทั้งองค์กร งานมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดยนิตยสาร Asian Power ณ ประเทศสิงคโปร์Asian Oil & Gas Awards เป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซของเอเชียที่มีการดำเนินงานที่โดดเด่น พัฒนาและประยุกต์ใช้กลยุทธ์และโครงการด้านดิจิทัล เพื่อให้สามารถปรับตัวท่ามกลางความท้าทายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน