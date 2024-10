OR คว้ารางวัล Sustainability Awards ในระดับ Highly Commended Sustainability Awards จาก SET Awards 2024 ตอกย้ำความสำเร็จการพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างการเติบโตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ผ่านแนวคิด OR SDG เพื่อตอบโจทย์เป้าหมาย OR 2030 อย่างมีประสิทธิภาพศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี มอบรางวัล SET Awards 2024 ในระดับ Highly Commended Sustainability Awards จากกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ให้แก่ นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ซึ่งจัดขึ้น ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สะท้อนถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมยืนยันความเป็นเลิศทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมนายดิษทัต กล่าวว่า OR ได้รับผลการประเมินหุ้นยั่งยืน (SET ESG Ratings) ที่ระดับสูงสุด “AAA” ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร และในปีนี้ OR คว้ารางวัล Highly Commended Sustainability Awards จาก SET Awards 2024 รางวัลนี้เป็นความภาคภูมิใจของพนักงาน OR ทุกคน และเป็นแรงผลักดันให้เราพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ตามวิสัยทัศน์ 'Empowering All toward Inclusive Growth' หรือ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน” ซึ่ง OR มุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างคุณค่าให้กับทุกภาคส่วนของสังคม ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำในทุกกระบวนการทางธุรกิจOR ได้ดำเนินการตามแนวคิด OR SDG ซึ่งครอบคลุมทั้ง 3 ด้านสำคัญ ด้าน "S" หรือ "Small" มุ่งเน้นการให้โอกาสเพื่อคนตัวเล็ก ผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ “โครงการ Café Amazon for Chance” ที่สร้างโอกาสการจ้างงานให้กับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส และ “โครงการไทยเด็ด” ที่สนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยผ่านการเปิดพื้นที่ขายสินค้าในสถานีบริการ PTT Station เป็นต้น ด้าน "D" หรือ "Diversified" เน้นการสร้างโอกาสเพื่อการเติบโตในทุกรูปแบบ อาทิ การเปิดตัว “OR Space” แพลตฟอร์มพื้นที่รูปแบบใหม่ที่รวบรวมไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย และ “found&found” ธุรกิจค้าปลีกด้านสุขภาพและความงามส่วนด้าน "G" หรือ "Green" มุ่งสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน อาทิ โครงการพัฒนาการปลูกกาแฟอย่างยั่งยืนที่ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมการปลูกกาแฟควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดย OR ได้จัดตั้งจุดรับซื้อและโรงแปรรูปเมล็ดกาแฟคาเฟ่ อเมซอน เพื่อเป็นจุดรับซื้อเมล็ดกาแฟกะลาอะราบิกาจากเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟโดยตรงในพื้นที่ภาคเหนือ สร้างความยั่งยืนตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำอย่างแท้จริง