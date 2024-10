ไต้หวัน เอ็กซ์โป 2024 พร้อมมอบโอกาสทางธุรกิจให้คนไทยอีกครั้ง 21-23 พ.ย. นี้ อัพเดทเทรนด์ ชมนวัตกรรม เทคโนโลยี โซลูชัน ที่ตอบโจทย์ทุกอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงเศรษฐกิจไต้หวัน (International Trade Administration, Ministry of Economic Affairs) ร่วมกับ สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกไต้หวัน (Taiwan External Trade Development Council, TAITRA) ประกาศจัดงาน TAIWAN EXPO 2024 in Thailand อย่างยิ่งใหญ่อีกครั้ง ในระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2567 ณ ฮอลล์ 5 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยงาน TAIWAN EXPO 2024 in Thailand จะเป็นงานที่มอบโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ผ่านการจัดแสดงเทคโนโลยีและโซลูชันล้ำสมัยที่ตอบสนองความต้องการทุกอุตสาหกรรมนายวูดดี้ หวัง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการตลาด สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกไต้หวัน กล่าวย้ำความสำคัญของการจัดงานในปีนี้ว่า “จากความสำเร็จของการจัดงาน TAIWAN EXPO ครั้งที่ 5 ในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้มีบริษัทไต้หวัน 919 บริษัท ขยายธุรกิจเข้ามาในตลาดไทย ดึงดูดผู้เข้าชมงานได้กว่า 169,000 ราย และสร้างโอกาสทางธุรกิจได้กว่า 317 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยในปีนี้ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจไทยด้วยการจัดแสดงนวัตกรรมล่าสุดจากไต้หวัน”TAIWAN EXPO 2024 in Thailand ได้รับการตอบรับเข้าร่วมงานจากบริษัทชั้นนำของไต้หวันกว่า 170 บริษัท มาร่วมออกบูธจัดแสดงสินค้ากว่า 220 บูธ เพื่อเปิดประสบการณ์ พร้อมอัพเดทเทรนด์เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากไต้หวัน ผ่านนวัตกรรมสินค้า และโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนไทย 5 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ Smart Manufacturing นำเสนอเทคโนโลยีขั้นสูงที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพอุตสาหกรรมและส่งเสริมกระบวนการผลิตที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Smart Medical นำเสนอโซลูชันเพื่อการดูแลสุขภาพที่ล้ำสมัย มุ่งเน้นการปรับปรุงคุณภาพการดูแลผู้ป่วย และสร้างผลลัพธ์ทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ Smart Lifestyle นำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนที่ออกแบบและสร้างสรรค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ให้การใช้ชีวิตประจำวันสะดวกสบายยิ่งขึ้น Circular Economy นำเสนอโซลูชันที่ช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมบรรลุเป้าหมายการปล่อยมลพิษสุทธิเป็นศูนย์ โดยเน้นที่บรรจุภัณฑ์สีเขียว และแนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ Culture & Tourism นำเสนอมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า ศิลปะ และการท่องเที่ยวของไต้หวัน พร้อมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และการเชื่อมความสัมพันธ์ทางธุรกิจ พบกับโซน TAIWAN SELECT เพลิดเพลินกับอาหารประจำชาติไต้หวันแสนอร่อยหลากหลายประเภท และสัมผัสกับไลฟ์สไตล์เพื่อสุขภาพจากไต้หวัน พร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมของไต้หวันผ่านการร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น การย้อมคราม และการทำโคมไฟนอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมจับคู่ธุรกิจที่เปิดโอกาสให้พบปะกับบริษัทของไต้หวันได้โดยตรง และกิจกรรมสัมมนาทางธุรกิจ เพื่อแลกเปลี่ยน แนะนำ ข้อมูลเชิงลึก เทคโนโลยีที่ยกระดับคุณภาพชีวิต ทั้งในวงการอุตสาหกรรมการผลิต วงการแพทย์ และเทคโนโลยีสีเขียว ที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจให้กับคนไทยนายวูดดี้ กล่าวเสริมว่า “มูลค่าการค้าทวิภาคีระหว่างไต้หวันและไทยในปี 2566 อยู่ที่ 16,200 ล้านเหรียญสหรัฐ ทำให้ไทยเป็นคู่ค้ารายใหญ่เป็นอันดับ 13 ของไต้หวัน มีโครงการลงทุนจากไต้หวันเข้ามาลงทุนในประเทศไทย 74 โครงการในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2567 มีมูลค่ารวม 45.8 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 24% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด คือ การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สะท้อนให้เห็นถึงการขยายตัวทางการค้า การลงทุนระหว่างไทย และไต้หวัน ในขณะเดียวกัน ยังเห็นโอกาสทางการค้าการลงทุนระหว่างไทย-ไต้หวัน อีกมากในอนาคต ดังนั้น การกลับมาของงาน TAIWAN EXPO 2024 in Thailand ในครั้งนี้ จึงเป็นเวทีสำคัญในการสร้างความร่วมมือทางธุรกิจให้เศรษฐกิจของทั้ง 2 ประเทศ ได้เติบโตไปร่วมกัน”TAIWAN EXPO 2024 in Thailand จะเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูล และสร้างความร่วมมือทางธุรกิจในระยะยาว อีกทั้ง ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมงานได้สัมผัสกับนวัตกรรมใหม่ล่าสุด พร้อมเพลิดเพลินไปกับการแสดงทางวัฒนธรรมจากไต้หวัน และลุ้นของรางวัลสุดตื่นตาตื่นใจมากมาย เช่น ตั๋วเครื่องบินไปกลับไทเป และจุดหมายปลายทางอื่นๆ อีกด้วย