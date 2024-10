MI งัด 7 โซลูชั่นสู้ตลาดเปลี่ยน เปิดตัวAIรายแรกวงการเอเจนซี่

ผู้จัดการรายวัน 360- MI GROUP ฉลอง 25 ปี เปิดตัว 7 โซลูชั่น สู่การเป็น ‘Integrated Solutions Provider’ และว้าวไปกับ 'มี-อาย' AI แรกในวงการเอเจนซี่ เป็นสื่อที่จะมาช่วยผู้ประกอบการและ SMEs ในปลายปีนี้ มั่นใจสิ้นปี 67 รายได้โต 8-10% จากปีก่อนโต 8%นายภวัต เรืองเดชวรชัย President & CEO, Media Intelligence Group เปิดเผยว่า ตลอด 25 ปีที่ผ่านมา MI GROUP ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อและพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างมากมาย จากยุค 'มหาสื่อครองเมือง' สู่ยุค 'AI กำหนดเกม' เราได้ปรับตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงนี้ วันนี้ MI จึงเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นเพียง Media Agency (เอเจนซีตัวกลาง) สู่การเป็น Integrated Solution Providers (ผู้ประกอบร่างโซลูชั่นสำหรับธุรกิจ) ที่ไม่เพียงแค่เสนอกลยุทธ์ด้านการสื่อสารการตลาด แต่ยังรวมถึงการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจและการเลือกใช้เครื่องมือการตลาดที่ทันสมัย เพื่อช่วยเสริมแกร่งให้ธุรกิจของผู้ประกอบการสามารถเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ“โลกเปลี่ยนแปลงไปมากจริงๆ โดยเฉพาะช่วง 10 ปีที่ผ่านมา หรือนับต้้งแต่ปีค.ศ. 2014 ถือว่าหนักหน่วงมาก ยิ่งมีตัวเร่งจากการเข้าถึงโซเชียลออนไลน์ ส่งผลต่อมีเดียแพลนอย่างมาก ในฐานะมีเดียเอเจนซี่ เราจึงต้องมีการปรับตัวกับทั้ง 6 ยุคการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมา โดยเฉพาะในยุคที่ 6 กับการมาของ AI ที่พบว่า เจเนอทีฟ AI ได้เข้ามามีบทบาทสูงมากตั้งแต่ปี 2566 ที่ผ่านมา ในวันนี้ MI GROUP จึงไม่ใช่มีเดียเอเจนซี่อีกต่อไป แต่จะเปลี่ยนบทบาทสู่การเป็น Integrated Solution Providers ผ่าน 7 โซลูชั่น ที่จะช่วยให้ลูกค้า นักการตลาด ผู้ประกอบการ เสริมแกร่งให้ธุรกิจเติบโตไปข้างหน้าได้“โดย 7 Solutions นี้ ประกอบไปด้วย 1. MarCom Solution Master: กูรูด่านแรก ร่วมวิเคราะห์ วางกลยุทธ์ เชื่อมต่อโซลูชั่นที่ใช่ สำหรับโซลูชั่นนี้ในอดีตคือมีเดียแพลนเนอร์ แต่ปัจจุบันวางเป็นด่านแรกที่จะช่วยวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางการตลาดของแบรนด์ ด้วยความเชี่ยวชาญในการวางกลยุทธ์ทั้งด้านสื่อแบบดั้งเดิมและดิจิทัล มุ่งเน้นการสร้างผลลัพธ์ที่วัดผลได้ ผ่านการใช้ข้อมูลและการวางแผนสื่อแบบเจาะจง ทีมผู้เชี่ยวชาญจะปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของแต่ละธุรกิจ2. Trading Excellence: ดันเพดานความคุ้มค่าการลงทุน โปร่งใส ยืดหยุ่นสูง สำหรับโซลูชั่นนี้เดิมเป็นมีเดีย บายเออร์ แต่ปัจจุบันเป็นโซลูชั่นที่เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของการลงทุนในเครื่องมือทางการตลาด (ROI) โดยมีหน้าที่หลัก คือ นำงบประมาณของลูกค้ามาทำให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและผลลัพธ์จากหลายแพลตฟอร์ม (Multi-platform) ทีมผู้เชี่ยวชาญจะนำข้อเสนอที่ดีที่สุดจากสื่อ พร้อมจัดการกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ทีมงานยังมุ่งสำรวจโอกาสใหม่ๆ เพื่อเสริมความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจ ช่วยให้แบรนด์สามารถเติบโตและประสบความสำเร็จในตลาดที่มีการแข่งขันสูง ด้วยการทำงานที่โปร่งใสและมีความยืดหยุ่นตามเงื่อนไขของตลาด3. FUZE: CONTENT l COMMUNITY lEXPERIENCE: สร้างสรรค์ประสบการณ์ครบวงจร ผูกแบรนด์มัดใจชุมชน สำหรับโซลูชั่นนี้ เดิมเป็น Media- Oriented Focus แต่ปัจจุบันเป็นโซลูชั่น ที่มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคแบบบูรณาการ ผ่านการสร้างชุมชนและการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค โดยนำเสนอกิจกรรมและเนื้อหาที่ตรงใจผู้บริโภคในแต่ละกลุ่ม (Personalized Content) สร้างความผูกพันและการจดจำระยะยาว ผ่านการตลาดที่ผสมผสานทั้งช่องทางออนไลน์ ออฟไลน์ และออนกราวด์ เพื่อสร้างประสบการณ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค4. Bridge: การพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ: ขับเคลื่อนด้วยเครือข่ายและกลยุทธ์ เชื่อมต่อแบรนด์ไทยสู่พลเมืองโลก สำหรับโซลูชั่นนี้มุ่งเน้นการช่วยเหลือแบรนด์ไทยในการขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศ ด้วยกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์การเจาะตลาดใหม่ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันระดับสากล ทีมงานของ MI GROUP มีความเชี่ยวชาญในกลุ่มเป้าหมายต่างชาติที่หลากหลาย และมีเครือข่ายในต่างประเทศครอบคลุมเกือบทั่วโลก โดยเฉพาะในกลุ่ม ASEAN ที่เรามีทีมงานแข็งแกร่ง โซลูชั่นนี้ไม่เพียงช่วยให้แบรนด์ขยายโอกาสทางธุรกิจในต่างประเทศ แต่ยังช่วยแบรนด์เข้าถึงตลาดใหม่ๆ ที่เข้ามาในประเทศด้วย เช่น แรงงานข้ามชาติในประเทศไทย และกลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นต้น5. MI Learn Lab: พลิกเกมกลยุทธ์ ด้วยข้อมูลเชิงลึก เพื่อแนวโน้มที่แม่นยำ โดยเราให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการใช้ข้อมูลในการกำหนดกลยุทธ์ต่าง ๆ หน้าที่หลักของ MI Learn Lab จึงเป็นการนำเสนอการวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางของอุตสาหกรรม (Trends and Industry Projection) ช่วยให้แบรนด์สามารถวางแผนกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มุ่งเน้นการให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อสร้างความเข้าใจในกลุ่มผู้บริโภคและตลาด (Deep Customer and Market Insights)6. Commerce Solution: ปลดล็อกศักยภาพการขาย ตอบโจทย์ทุกช่องทางใหม่ไม่รู้จบ สำหรับโซลูชั่นนี้ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด ช่องทางการขาย-ซื้อสินค้า รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค ตอบโจทย์การเป็น Trusted Advisor โดยพัฒนาทีมผู้เชี่ยวชาญที่สามารถวางกลยุทธ์และให้คำแนะนำในด้าน Commerce Service Solutions ช่วยให้ลูกค้าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการค้าของตนได้สูงสุด7. Data Ecosystem: เสริมการขับเคลื่อนตลาด ด้วยนิเวศข้อมูลที่ทรงพลัง จะเห็นได้ว่าในยุคของ Data และ AI การใช้ข้อมูลที่ครอบคลุมหลายมิติเป็นกุญแจสำคัญในการวางกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น MI Data Ecosystem จึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อมุ่งเน้นการสร้างระบบข้อมูลที่เชื่อมโยงและมีความต่อเนื่อง (Consistent and Cohesive Data) ข้อมูลที่จัดเก็บมาจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย จะถูกเชื่อมโยงในนิเวศเดียวกัน เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์และวางกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านนางสาววรินทร์ ทินประภา ประธานเจ้าหน้าที่เพื่อการเติบโตองค์กร, Media Intelligence Group กล่าวเสริมว่า การทำงานของทีมงานผู้เชี่ยวชาญทั้ง 7 โซลูชั่นของเราสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการเป็น Trusted Advisor ให้กับพันธมิตรทางธุรกิจ เราไม่หยุดพัฒนาตนเอง รวมถึงการไม่หยุดพัฒนาเครื่องมือให้ตอบโจทย์การทำงาน เราพร้อมที่ทำงานร่วมกับแบรนด์ให้ก้าวทัน ก้าวนำ และประสบความสำเร็จในตลาดที่มีการแข่งขันสูงและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ MI GROUP ได้เปิดตัว "มี-อาย" (MI-AI) ซึ่งจะเป็นเอไอแรกในวงการเอเจนซี่สื่อ (Media Agency) เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจะพร้อมใช้งานในเดือนธันวาคม 2567 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับ ผู้ประกอบการ SMEs และพันธมิตรทางธุรกิจของ MI GROUP“เดิม MI GROUP มีหน่วยงานอยู่ 10 กว่าหน่วย ซึ่งปรับใหม่มาเป็น 7 โซลูชั่น โดยไม่ได้มีการปรับลดพนักงานลงเลย จากพนักงานทั้งหมด 139 คน และกว่า 60% เป็นกลุ่มเจน y และ Z และการนำเอา AI เข้ามาปรับใช้ ส่งผลต่อการบริหารการจัดการ และต้นทุน ขณะมี่ลูกค้าเองก็พร้อมปรับตัว ปรับการทำงาน และเปิดรับ AI เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงไปได้ดีขึ้น ดังนั้นจึงมองว่าสิ้นปีนี้ MI GROUPจะเติบโตได้อีก 8-10% จากปีก่อนโต 8%” นายภวัต กล่าว