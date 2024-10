The Party Setter แนะ 5 ไอเดียปาร์ตี้วันเกิด พร้อมทริคไม่ลับสำหรับคนจัดงานเอง

ทุกคนทราบดีว่าการจัดงานวันเกิดไม่ใช่เรื่องยาก แต่การทำให้งานปาร์ตี้เป็นที่น่าจดจำ สนุก และเต็มไปด้วยความประทับใจนั้นอาจต้องอาศัยไอเดียที่สร้างสรรค์และการวางแผนที่ดี ซึ่งหลายๆ คนก็เกิดปัญหาใหญ่ที่คิดไม่ตกนั่นก็คือ “ธีมจัดงานเซอร์ไพรส์ปาร์ตี้” ที่ไม่รู้ว่าจะจัดในรูปแบบไหนดี ดังนั้นวันนี้ The Party Setter นักตกแต่งงานอีเวนท์และธีมงาน (Event Decorator & Theme Expert) ที่ให้บริการรับจัดงานอีเวนท์ ปาร์ตี้ งานเลี้ยง และงานตกแต่งร้านอาหารในธีมและสตอรี่ต่างๆ ที่โดดเด่นด้วยการมีดีไซน์ให้เลือกมากกว่า 100 ธีม สามารถมิกซ์แอนด์แมทช์ได้ตามความต้องการของลูกค้า ขอแนะนำ 5 ไอเดียจัดเซอร์ไพรส์ปาร์ตี้วันเกิดที่จะช่วยเติมเต็มจิตนาการ และสร้างสีสันให้งานวันเกิดของคนสำคัญให้สนุกมากกว่าเดิม พร้อมเคล็ดลับเล็กๆ น้อยๆ สำหรับผู้ที่สนใจจัดงานด้วยตนเองมานำเสนอ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คุณจัดงานได้ง่ายและสนุกยิ่งขึ้นหนึ่งในธีมที่ได้รับความนิยมมาโดยตลอด โดยเฉพาะสำหรับงานเลี้ยงที่จัดใกล้ชายหาด โดยธีมนี้มักได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์เรื่อง The Little Mermaid ซึ่งเป็นการผสมผสานความอลังการของโลกใต้ทะเลและสิ่งของจากบนพื้นดินเหนือมหาสมุทร นอกจากการจัดงานในรูปแบบของโลกใต้ทะเลธรรมดาแล้ว ยังสามารถพลิกแพลงเรื่องราวได้หลายรูปแบบอีกด้วย อาทิสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล เช่น เต่า ปลาหมึก ปลาไหล วาฬ โลมาo การตกแต่งหลัก: บ้านของสัตว์ทะเล เช่น บ้านของนีโม่หรือบ้านของปลาไหลความหรูหราของพระราชวังใต้ทะเลo การตกแต่งหลัก: เมืองใต้ทะเลที่โอ่อ่า พร้อมบัลลังก์ไข่มุกและสมบัติความลึกลับของขุมทรัพย์ที่จมอยู่ใต้ทะเลo การตกแต่งหลัก: ถ้ำหรือโพรงใต้ทะเลที่เต็มไปด้วยสมบัติและซากเรือดินแดนใต้ทะเลที่เย็นยะเยือกเหมือนกับภูเขาน้ำแข็งo การตกแต่งหลัก: ถ้ำใต้ทะเลหรือใต้แผ่นน้ำแข็งที่แตก พร้อมสิ่งมีชีวิตที่แปลกตาดอกไม้ทะเลและปะการังที่มีสีสันสดใสo การตกแต่งหลัก: ดินแดนที่เต็มไปด้วยดอกไม้ทะเลและแนวปะการังอีกหนึ่งธีมที่เป็นตัวเลือกอันดับแรกๆ สำหรับปาร์ตี้ที่ต้องการความแฟนตาซี โดย Alice in Wonderland เป็นวรรณกรรมที่แต่งโดยนักเขียนชาวอังกฤษ และออกตีพิมพ์ครั้งแรกตั้งแต่ช่วงปี 1500 ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องการหลุดพ้นจากโลกที่เต็มไปด้วยกฎเกณฑ์และบีบบังคับ รวมถึงโลกที่ผู้หญิงยังมีอิสระน้อย เรื่องนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากการเล่านิทานเพื่อแก้เบื่อหรือหลีกหนีความธรรมดาของธรรมชาติรอบตัว จนกระทั่งเรื่องราวนี้ได้รวมเล่มเป็นหนังสือที่มีภาพวาดแสดงถึงเรื่องราวและอารมณ์ได้อย่างชัดเจนอย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทำให้วรรณกรรมนี้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกก็คือผลงานของ Disney ที่ตั้งใจจะเปิดตัวแอนิเมชันเรื่องนี้ตั้งแต่ปี 1930 แต่กลับเปิดตัวในปี 1951 แทน ซึ่งเป็นแอนิเมชันที่ไม่ได้รับความนิยมในตอนแรก แต่ภายหลังกลับกลายเป็นแอนิเมชันที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของ Disney และทำให้ Alice in Wonderland กลายเป็นเรื่องราวที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก สามารถเล่าเรื่องผ่านเรื่องราวต่างๆ ได้ดังนี้งานเลี้ยงน้ำชาที่เต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายo การตกแต่งหลัก: โต๊ะที่เต็มไปด้วยถ้วยชา กาน้ำชา และจานขนมในสไตล์ของ The Mad Hatterเวลาที่หยุดนิ่งและสับสนo การตกแต่งหลัก: นาฬิกาหยุดเดินที่กระจัดกระจายอยู่รอบ ๆสวนที่เต็มไปด้วยดอกไม้และพืชพันธุ์ที่สามารถพูดได้o การตกแต่งหลัก: สวนดอกไม้ที่สดใสและพืชพันธุ์ที่น่าพิศวงปราสาทที่เต็มไปด้วยการตัดสินและกฎเกณฑ์ที่โหดร้ายo การตกแต่งหลัก: ปราสาทที่เต็มไปด้วยการ์ดทหาร รูปหัวใจ และดอกกุหลาบสีแดงดินแดนที่เต็มไปด้วยความประหลาดและไร้เหตุผลo การตกแต่งหลัก: เส้นทางที่ไม่มีจุดจบเต็มไปด้วยบันไดที่หักเหและสะพานที่หายไปการพูดถึงเรื่องความร่ำรวยเป็นเรื่องมงคลที่หลายคนอยากพูดถึง นอกจากนี้ยังสามารถซ่อนความเหนือจินตนาการอยู่ด้วย โดยที่ธีมนี้เป็นความเหนือจินตนาการที่เข้าใจง่ายที่สุด เพราะทุกคนก็เข้าใจว่าของที่จะทำให้รู้สึกว่าเป็นเศรษฐีนั้นจะต้องมีอะไรบ้าง แต่อีกนัยหนึ่งการจัดงานในเรื่องของความร่ำรวยก็เพราะต้องการส่งผ่านความเฮง หรือว่าโชคดีให้เกิดแก่เจ้าภาพหรือบริษัทนั้น ๆ เป็นการสร้างเป้าหมาย สร้างกำลังใจให้เห็นว่า จากวันนี้เป็นต้นไปเราจะต้องร่ำรวยสักวัน องค์ประกอบรูปธรรมของความร่ำรวยนั้นก็ประกอบไปด้วยวัตถุธาตุที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นทอง เงิน เพชร พลอย ซึ่งจะมีสีสันหรือโทนที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถจัดงานในธีมความร่ำรวยได้ในหลายรูปแบบการตกแต่งด้วยทองที่เต็มไปด้วยความสว่างไสวo การตกแต่งหลัก: ทองหลากหลายรูปแบบ เช่น หีบทอง ทองคำเปลวการตกแต่งด้วยเพชรที่สะท้อนแสงได้ดีo การตกแต่งหลัก: เพชรยักษ์และจุดถ่ายภาพที่เป็นเกล็ดเพชรพลอยหลากสีที่มีความสดใสและแวววาวo การตกแต่งหลัก: ใช้พลอยหลากสีเพื่อสร้างความสดใสความสวยงามคลาสสิคของไข่มุกo การตกแต่งหลัก: รูปทรงกลมสีขาวครีมของไข่มุกการตกแต่งด้วยเงินตราหลากหลายสกุลo การตกแต่งหลัก: ปึกเงินและเหรียญเงินหลากหลายสกุลทั่วโลกอีกหนึ่งธีมที่ใช้บ่อยโดยเฉพาะกลุ่ม Gen X และ Gen Y ที่ต้องการย้อนวัยใสกลับไปในช่วงที่มีความสุขกับไอเทมที่คุ้นเคย โดยส่วนมากจะจัดในโอกาสการรียูเนี่ยน การกลับมาพบกันของผองเพื่อน กลุ่มคนที่เคยผ่านเวลาอันแสนสนุก ความทรงจำหวาน ๆ และช่วงชีวิตไร้กังวลของคนที่โตมาในช่วงช่วงเวลานี้ดนตรียุค 80’s-90’so การตกแต่งหลัก: CD ยักษ์, Tape Cassette, Floppy Discหนังดังในยุค 90’so การตกแต่งหลัก: อุปกรณ์การถ่ายทำภาพยนตร์, Video Tape, TVเกมส์ยุค 90’s เช่น Tetris และ PAC-MANo การตกแต่งหลัก: เกมส์ยักษ์ในรูปตัวต่อ Tetris, PAC-MANคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยียุคแรกo การตกแต่งหลัก: โมเดลคอมพิวเตอร์, จอตู้, โลโก้ ICQ และ MSNสีสันยุค 90 ที่มีอิทธิพลของสี Sepiao การตกแต่งหลัก: เส้นกราฟิกที่ใช้โทนสีของยุค 90ธีมที่สามารถพลิกแพลงได้กับจุดประสงค์หลักของงาน และผู้ร่วมงานสามารถหาชุดที่เข่ากับธีมได้ง่าย มีความหลากหลาย ทำให้งานดูมีเรื่องราวน่าสนใจ โดยสามารถเล่าเรื่องราวออกมาได้หลายรูปแบบวัฒนธรรมและบรรยากาศของภูมิภาคเอเชียo การตกแต่งหลัก: สัญลักษณ์ของประเทศต่าง ๆ และแผนที่โลกบรรยากาศเมืองยุโรปที่ชิลo การตกแต่งหลัก: เมืองเก่าในยุโรปพร้อมตึกสีคุมโทนศิลปะและวัฒนธรรมของตะวันออกกลางo การตกแต่งหลัก: ศิลปะการตกแต่งและสถานที่ชื่อดังในตะวันออกกลางพาหนะการเดินทาง เช่น รถ เครื่องบิน บอลลูนo การตกแต่งหลัก: พาหนะการเดินทางและอุปกรณ์บันทึกการเดินทาง