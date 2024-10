ไทยออยล์ชี้แจงการประมูลEPCโครงการCFP จี้บ.แม่ผู้รับเหมาหลักต้องรับภาระแทนหากลูกขาดสภาพคล่อง

ไทยออยล์ แจงละเอียดขั้นตอนการเปิดประมูลEPCโครงการพลังงานสะอาด(CFP) โดยมี UJV - Samsung E&A (Thailand) Co., Ltd., Petrofac South East Asia Pte. Ltd.และ Saipem Singapore Pte. Ltd. ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับเหมาหลัก พร้อมย้ำได้กดดันให้ UJV – Samsung, Petrofac และ Saipem เร่งชำระเงินค้างจ่ายแก่บริษัทผู้รับเหมาช่วง ชี้หากขาดสภาพคล่อง บริษัทแม่ของผู้รับเหมาหลักต้องรับภาระแทนรายงานข่าวจากบริษัท ไทยออยล์ จำกัด(มหาชน)หรือTOP แจ้งรายละเอียดการประมูลEPCในโครงการพลังงานสะอาด(CFP )ว่า โครงการCFP เป็นโครงการที่มีมูลค่าสูง ไทยออยล์จึงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในเรื่องความโปร่งใสในการดำเนินงานโครงการฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้มีความชัดเจนในทุกขั้นตอน มีการกลั่นกรองเป็นลำดับขั้นอย่างรัดกุม นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำในเรื่องการตรวจสอบภายในโดยมีการแต่งตั้งผู้สังเกตการณ์อิสระ มีการนำแนวทางของ Integrity Pact (ข้อตกลงคุณธรรม) มาประยุกต์ใช้ โดยผู้สังเกตการณ์อิสระจะเข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกขั้นตอนของกระบวนการประกวดราคาและมีความเป็นอิสระ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานรวมถึงข้อสังเกตการณ์ต่างๆ โดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯในกระบวนการประกวดราคาผู้รับจ้างเหมาออกแบบวิศวกรรม การจัดหา และการก่อสร้าง (EPC: Engineering, Procurement and Construction) ของโครงการ CFP นอกจากมีการพิจารณาความเหมาะสมของผู้เข้าร่วมประกวดราคาแล้ว ไทยออยล์ได้จัดให้มีการชี้แจงข้อมูลโครงการฯ รายละเอียดของขอบข่ายงานที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมประกวดราคา รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประกวดราคาแต่ละรายเข้าสำรวจพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ อย่างละเอียด เพื่อนำไปใช้ประเมินแผนงานและมูลค่าการดำเนินงานโครงการฯ ก่อนที่ผู้เข้าร่วมประกวดราคาแต่ละรายจะยื่นข้อเสนอโครงการฯทั้งนี้ บริษัทที่เข้าร่วมประกวดราคาแต่ละรายเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมถึงมีประสบการณ์ในการทำงานโครงการขนาดใหญ่มาแล้ว โดยการประกวดราคาดังกล่าวเป็นสัญญาจ้างแบบเหมารวม (Lumpsum Contract) ซึ่งไทยออยล์เชื่อมั่นว่าผู้เข้าร่วมประกวดราคาแต่ละราย จะนำเสนอราคาที่มั่นใจว่าจะสามารถดำเนินโครงการ CFP ให้สำเร็จได้ ซึ่งผลการประกวดราคา ปรากฏว่า บริษัท 1. Petrofac International (UAE) LLC, 2. Samsung Engineering Co., Ltd., และ 3. Saipem S.P.A. ได้รับการคัดเลือกและได้ทำสัญญาจ้าง EPC ดังกล่าวกับไทยออยล์ ดังนั้น Saipem ซึ่งเป็นคู่สัญญารายหนึ่งในสัญญาฯ กับไทยออยล์ จึงไม่สามารถที่จะถอนตัวออกจากสัญญาฯ ได้นอกจากนี้ ไทยออยล์ยังได้ปฏิบัติตามสัญญาฯ มาโดยตลอด และหลังจากที่เริ่มก่อสร้างโครงการ CFP ไปแล้ว ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เมื่อปี พ.ศ. 2562 ในหลายๆ ประเทศ และเริ่มส่งผลกระทบอย่างมากต่อการบริหารงานและการก่อสร้างโครงการ CFP ของกิจการร่วมค้า UJV – Samsung, Petrofac และ Saipem ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 อย่างต่อเนื่องจนถึงปี พ.ศ. 2565 ดังนั้น เมื่อปี พ.ศ. 2564 UJV – Samsung, Petrofac และ Saipem ได้เริ่มเจรจากับไทยออยล์เพื่อขอเพิ่มงบประมาณในสัญญา EPC และขยายระยะเวลาส่งมอบโครงการ CFP ซึ่งไทยออยล์ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนตามหลักจริยธรรมแล้ว จึงได้อนุมัติการแก้ไขสัญญา EPC โดยให้งบประมาณเพิ่มเติมอีกจำนวน 550 ล้านเหรียญสหรัฐฯไทยออยล์ขอยืนยันว่า ไทยออยล์ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการผลักดันให้ UJV - Samsung, Petrofac และ Saipem ชำระค่าตอบแทนค้างจ่ายให้กับผู้รับเหมาช่วง โดยได้มีการส่งหนังสือสอบถาม UJV - Samsung, Petrofac และ Saipem และบริษัทแม่ของ UJV - Samsung, Petrofac และ Saipem เกี่ยวกับมาตรการในการจัดการดูแลบริษัทผู้รับเหมาช่วงที่ยังไม่ได้รับชำระค่าจ้าง รวมถึงแผนชำระค่าตอบแทนค้างจ่ายมาโดยตลอดซึ่งหาก UJV - Samsung, Petrofac และ Saipem ขาดสภาพคล่องจนไม่สามารถชำระค่าตอบแทนค้างจ่ายได้ บริษัทแม่ในฐานะผู้ออกหนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา EPC ต้องให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดย UJV - Samsung, Petrofac และ Saipem จะทำการชำระค่าตอบแทนค้างจ่ายตามเงื่อนไขของสัญญารับเหมาช่วง นอกจากนี้ แจ้งไม่ให้ไทยออยล์เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับผู้รับเหมาช่วงเนื่องจากไทยออยล์ ไม่ได้เป็นคู่สัญญาในสัญญารับเหมาช่วง ดังนั้น หน้าที่ในการชำระค่าตอบแทนตามสัญญารับเหมาช่วงดังกล่าวเป็นหน้าที่ของ UJV - Samsung, Petrofac และ Saipem ที่จะต้องรับผิดชอบโดยตรง