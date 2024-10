M Card ชวนแฟนคลับกลัฟ คณาวุฒิ ลุ้นเป็น Lucky Fan ในงาน “M Card x GULF MEET & GREET”

M Card โดย เดอะมอลล์ กรุ๊ป ตอกย้ำการเป็น Retailtainment มอบประสบการณ์เหนือระดับที่มากกว่าการช้อปปิ้ง เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ จัดโปรโมชั่นแทนคำขอบคุณลูกค้า ในแคมเปญ “M Card x GULF MEET & GREET” ชวนแฟนคลับ กลัฟ คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์ สมาชิก M Card ช้อปปิ้งสินค้าภายในห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า เฉพาะที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ลุ้นเป็น 1 ใน Lucky Fan ใกล้ชิดกับศิลปินคนโปรด เริ่มช้อปได้ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม – 2 ธันวาคม 2567 เฉพาะที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิM Card จับมือ กลัฟ-คณาวุฒิ M Card Brand Ambassador 2024 มอบประสบการณ์พิเศษแทนคำขอบคุณให้กับลูกค้าสมาชิก ชวนแฟนคลับ กลัฟ-คณาวุฒิ สมาชิก M Card ช้อปปิ้งสินค้าภายในห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า เฉพาะที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ครบทุก 500 บาท รับสิทธิ์ลุ้น Lucky Draw 1 สิทธิ์ พิเศษ! สำหรับสินค้าในหมวดแฟชั่น และ Accessories รับสิทธิ์คูณ 2 เพื่อลุ้นเป็น 1 ใน 100 Lucky Fan ที่จะได้ร่วม MEET & GREET พร้อมสนุกสนานกับกิจกรรมที่จะให้แฟนคลับทุกท่านได้ใกล้ชิดกับศิลปินคนโปรด พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมาย เริ่มช้อปได้ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม – 2 ธันวาคม 2567 ประกาศรางวัล Lucky Fan 23 ธันวาคม 2567 ผ่านทาง Facebook M Card และเตรียมพบกับความสนุกสุดเซอร์ไพรส์ได้ในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2568 ที่ แกรนดฮอลล์ ชั้น จีเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปินอกจากนี้สมาชิก M Card พบกับสิทธิพิเศษมากมายตลอดเดือนพฤษจิกายน 2567• ใช้จ่ายในศูนย์การค้า เดอะมอลล์ และเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา ทุกวันพฤหัส รับคะแนนสะสม M Point 5 เท่า• เฉพาะลูกค้า M Power White & Red รับฟรี Starbucks e-Coupon 100 บาท เมื่อสะสมยอดช้อปในห้างฯ ครบ 20,000 บาทขึ้นไป และ M Power Blue & Black รับฟรี ThongSmith e-Coupon 200 บาท เมื่อสะสมยอดช้อปในห้างฯ ครบ 50,000 บาทขึ้นไป• รับโปรปังวันจันทร์ที่ 11 เดือน 11 ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ฉลองแคมเปญ Happy Monday เพียงใช้ 11 M Point แลกรับสิทธิพิเศษฟรีจาก 11 แบรนด์ดัง 111 สิทธิ์ อาทิ ก๋วยเตี๋ยว จาก ทองสมิทธิ์, ราเมง จาก IPPUDO และ DON DON DONKI หรือเครื่องดื่มฟรี จาก Oh! Juice, Boost Juice, DAKASI, GAGA Attitude In A Cup, KAMU, o-li-no Crepe & Tea, The Alley และไอศกรีมจาก Swensen’s สามารถรับโค้ดได้ที่พนักงานของแต่ละแบรนด์ เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 เวลา 11.11 น. เป็นต้นไป หรือจนกว่าสิทธิ์จะครบตามที่กำหนดM Card จับมือ กลัฟ-คณาวุฒิ M Card Brand Ambassador 2024 มอบประสบการณ์พิเศษแทนคำขอบคุณให้กับลูกค้า• รับโปรปังวันจันทร์ที่ 11 เดือน 11 ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ฉลองแคมเปญ Happy Monday เพียงใช้ 11 M Point แลกรับสิทธิพิเศษฟรีจาก 11 แบรนด์ดัง 111 สิทธิ์ อาทิ ก๋วยเตี๋ยว จาก ทองสมิทธิ์, ราเมง จาก IPPUDO และ DON DON DONKI หรือเครื่องดื่มฟรี จาก Oh! Juice, Boost Juice, DAKASI, GAGA Attitude In A Cup, KAMU, o-li-no Crepe & Tea, The Alley และไอศกรีมจาก Swensen’s สามารถรับโค้ดได้ที่พนักงานของแต่ละแบรนด์ เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 เวลา 11.11 น. เป็นต้นไป หรือจนกว่าสิทธิ์จะครบตามที่กำหนด