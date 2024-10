“โรบินสันไลฟ์สไตล์” ทุ่ม 2.5พันล. อัปเกรดโมเดล-ขยายสาขาสู่มิกซ์ยูส

ผู้จัดการรายวัน 360 - โรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ทุ่ม 2,500 ล้านบาท ประกาศเดินหน้าเชิงรุกมุ่งเน้นการยกระดับประสบการณ์ลูกค้าให้ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ พัฒนาศูนย์การค้าให้เป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบครอบคลุมมากที่สุดทั่วไทย ผ่านกลยุทธ์ "Lifestyle and Experiential Community" ที่ตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า Complete Lifestyle Destination เช่น Dining, Family, Sport, Pet, และ Tourist Destination พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจไทยและเติบโตด้วยกันอย่างยั่งยืนนายเลิศวิทย์ ภูมิพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เปิดเผยว่า เรามีความตั้งใจพัฒนาศูนย์การค้าให้เป็นศูนย์กลางของการใช้ชีวิต ตลอดจนเป็นศูนย์การค้าอันดับหนึ่งในใจลูกค้า ที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่เปลี่ยนไปตามเทรนด์โลกปัจจุบัน จึงมีโครงการรีโนเวทครั้งใหญ่ด้วยเงินลงทุนกว่า 2,500 ล้านบาท ที่สาขากาญจนบุรี,และสมุทรปราการ รวมไปถึงเปิดสาขาใหม่อีก 2 สาขา ซึ่งทั้งหมดนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 2 ปีโดยการออกแบบได้รับแรงบันดาลใจมาจากเสน่ห์อัตลักษณ์วัฒนธรรมพิเศษของแต่ละพื้นที่ปรับให้ดูร่วมสมัยมากขึ้น รวมทั้งนำเสนอประสบการณ์ใหม่ๆ ครบทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต ให้ลูกค้าสามารถใช้ชีวิตอยู่ในศูนย์การค้าได้ทั้งวันเพื่อมอบประสบการณ์ครบทุกความต้องการของ “ลูกค้า” ให้ได้มากที่สุด เราจึงมุ่งพัฒนาสาขานำร่องนี้เป็นโครงการ มิกซ์ยูสขนาดใหญ่ ที่ครบทุกมิติ ซึ่งได้รวม ศูนย์การค้า, Semi-Outdoor Mall, Strip Mall (อาคารพาณิชย์) และโรงแรม เข้าด้วยกัน ประกอบไปด้วย• ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ชูไฮต์ไลท์โซนนิ่งใหม่ รวบรวมร้านค้าชื่อดังตอบรับเทรนด์ต่อยอดความสุข เป็นสวรรค์สำหรับผู้ที่ชื่นชอบแฟชั่นและอาหารโดยเฉพาะ◦ Urbanista รวบรวมร้านค้าแฟชั่นที่ทันสมัย IG Brand จากโลกออนไลน์มาไว้ที่ศูนย์การค้า เช่น Matchbox, With it, High School, Yuedpao และอีกหลากหลายแบรนด์ชื่อดัง◦ Urban Street-Food รวบรวมร้านอาหารชื่อดังในพื้นที่เพื่อให้ลูกค้าทุกคนเข้าถึงตัวเลือกความอร่อยที่มากขึ้น เช่น ขาหมูโบราณกระทู้ เจ้าดังภูเก็ต Michelin Star 5 ปีซ้อน, รสนิยมข้าวมันไก่ ตำนาน 70 ปี จังหวัดสระบุรี, บ้านซายิด ร้านอาหารฮาลาล ข้าวหมกไก่ ของแท้ยืนหนึ่ง จังหวัดสระบุรี และผัดไทเจ๊ตุ้ม ร้านดังจากท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้นพร้อมผนึกกำลังกับพันธมิตรในเครือ และแบรนด์ใหม่ๆ กว่า 300 ร้านค้า ครบทุกไลฟ์สไตล์ความต้องการ ให้ลูกค้าได้ Eat-Shop-Play ครบจบในที่เดียว◦ Eat: รวบรวมร้านอาหารดัง พร้อมเสิร์ฟให้กับลูกค้าคนสำคัญทุกคน อย่าง MK Restaurant, Bar B Q Plaza, The Pizza Company, Santafe, Sukishi, Fuji, Yayoi, Shinkanzen Sushi, Starbucks, After You, Swensen’s และอื่นๆ อีกมากมาย◦ Shop: เพลิดเพลินไปกับการช็อป ครบทุกความต้องการ เริ่มต้นที่ Robinson Department Store, Supersports, Power Buy, Watson, BEAUTRIUM, OfficeMate และ B2S ต่อเนื่องไปถึงอุปกรณ์ทางด้านไอที เช่น IT City, Studio 7, Jaymart, Samsung และ Banana IT◦ Play: Sunday Playland สวนสนุกเด็กในร่มแบบพรีเมียมทันสมัย สวรรค์สำหรับเด็ก เพื่อให้เด็กๆได้โลดแล่นไปกับจินตนาการและเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัด, Echo ให้บริการ ตู้เกม ห้องคาราโอเกะ อัพเดตเพลงฮิตเพลงใหม่ ให้คุณได้แฮงค์เอ้าท์กันได้ทุกวัน, Joyliday และ Let’s Play พื้นที่รวบรวมตู้เกมหลากหลาย เลือกความสนุกได้ตามต้องการ และปิดท้ายด้วยอาณาจักรโรงภาพยนตร์ชื่อดังอย่าง SF Cinema และ Major Cineplex ที่ให้บริการครบทุกสาขาทั่วประเทศ และยังมีโรงภาพยนตร์สำหรับกลุ่มเด็กและครอบครัวอีกด้วยนอกจากนี้ เรายังคำนึงถึงความสะดวกสบายของลูกค้า ในการทำธุรกรรมทางด้านการเงินที่ง่ายและสะดวกสบายมากขึ้น จึงรวบรวมบริการครอบคลุมทั้งสถาบันการเงิน (Bank) และผู้ให้บริการด้านการเงินอื่นๆ (Non-Bank) มากกว่า 20 ผู้ให้บริการ• Semi-Outdoor Mall พื้นที่รองรับ เพื่อกลุ่มคนรักสัตว์เลี้ยง ครอบครัว และแฮงค์เอ้าท์ ด้วยคอนเซ็ปท์ For-Rest พื้นที่สำหรับการพักผ่อน ชูจุดขายของจังหวัดเรื่องการท่องเที่ยวแนวธรรมชาติเป็นไอเดียหลักในการพัฒนา โดยเพิ่มต้นไม้นานาพันธุ์ กระจายอยู่รอบๆ พื้นที่ ให้ความรู้สึก Semi-Outdoor ที่เชื่อมต่อกับศูนย์การค้าหลักอย่างลงตัว ประกอบไปด้วยร้านค้า และบริการต่างๆ เช่น◦ ร้านค้าที่รวบรวมสินค้าและบริการสำหรับสัตว์เลี้ยง ที่เยอะและครบที่สุดในภูมิภาค เพื่อเอาใจกลุ่มลูกค้า Pet Lover โดยเฉพาะ◦ โรงเรียนสอนภาษา และดนตรี เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ด้าน IQ และ EQ ให้กับลูกน้อยในครอบครัว◦ บริการด้าน Health & Wellness ตอบโจทย์เทรนด์การดูแลสุขภาพของคนรุ่นใหม่◦ ร้านอาหาร และคาเฟ่สุดฮิตจากทั่วประเทศพร้อมเสิร์ฟให้กับชาวกาญจนบุรี และสระบุรีโดยเฉพาะ• Strip Mall (อาคารพาณิชย์) 2 ชั้น รวมกว่า 40 ยูนิต ตั้งอยู่บริเวณหน้าทางเข้าศูนย์การค้า เน้นการเข้าถึงง่าย ศูนย์รวมร้านค้าเพื่อตอบสนองทุกความต้องการ ผ่านสินค้าและบริการต่างๆ จากผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชน เช่น◦ Food: ร้านอาหารจานด่วน และเบเกอรี่เจ้าเด็ดประจำจังหวัด ทานง่าย อิ่มอร่อยได้ทั้งวัน◦ Health & Wellbeing: คลินิกเสริมความงาม, ร้านตัดผม, การแพทย์ทางเลือก, สปา และกีฬาต่างๆ◦ Education: โรงเรียนสอนภาษา, โรงเรียนสอนศิลปะ และโรงเรียนสอนคณิตศาสตร์ เพื่อเสริมทักษะให้กับเด็กๆ ทุกคน◦ Daily Life Service: บริการด้านการส่งพัสดุ, บริการด้านสินเชื่อ และบริการซักรีด• Go Hotel ดีไซน์โฮเทลระดับพรีเมียม รวมเข้ากับศูนย์การค้า เพื่อให้ลูกค้าได้มีประสบการณ์การช้อปปิ้ง และการพักผ่อนในที่เดียว กลายเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตที่ครบครันที่สุดในจังหวัดหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้ศูนย์การค้าประสบความสำเร็จคือ “คู่ค้า” ซึ่งโรบินสันไลฟ์สไตล์มุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการเป็น Business Partner สำหรับคู่ค้ารายใหญ่และรายย่อย พร้อมให้การสนับสนุนแบบครบวงจร (End-to-End Solution Support) เช่น• การจัดหาและบริหารเงินทุน (Financial & Funding Support) เป็นตัวกลางในการจัดหานักลงทุน รวมถึงผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านธุรกิจ ให้คู่ค้าได้เติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง• การวางแผนและจัดการธุรกิจ (Business Management Support) การให้คำปรึกษาด้านการตลาด และช่วยวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ให้คู่ค้านำไปปรับได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้ดีขึ้น และเร็วขึ้นการตอบแทนชุมชนและ “สังคม” เป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นของโรบินสันไลฟ์สไตล์ เพื่อต่อยอดและสนับสนุนความเป็นอยู่ ของผู้คนในแต่ละพื้นที่ให้ดีขึ้น ทั้งในด้าน การศึกษา, เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม• ด้านการศึกษา◦ จัดพื้นที่ในบริเวณศูนย์การค้าเพื่อเป็นศูนย์รวมของศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่น (Art & Culture Lifestyle Center) มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่ เพื่อรวบรวมและจัดแสดงผลงานจากศิลปินท้องถิ่นที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่นั้นๆ เพราะเชื่อว่าศิลปะเป็นอีกศาสตร์ที่สามารถส่งเสริมพัฒนาการของเยาวชนให้ดีขึ้น◦ ร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดและหน่วยงานราชการ จัดงานต่อยอดให้ความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด เช่น Student Fun Fair เปิดประสบการณ์ความสนุก ส่งต่อความสุขนอกห้องเรียน ที่สาขาราชพฤกษ์, กิจกรรมการจัดงานสัปดาห์วันสิ่งแวดล้อมโลกกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ, จัดแสดง นาฏศิลป์ โขน ดนตรีไทย เพื่อสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทย ร่วมกับบ้านกนกวรรณนาฏศิลป์จังหวัดสระบุรี เป็นต้น• ด้านเศรษฐกิจ◦ ส่งเสริมการพัฒนาของธุรกิจ SMEs ภายในศูนย์การค้าให้เจริญเติบโต ผ่านการวางแผนพัฒนาธุรกิจร่วมกันระหว่างคู่ค้ากับศูนย์การค้า และการจัดกิจกรรมทางการตลาดตลอดทั้งปีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน ส่งผลดีให้กับเจ้าของธุรกิจ ตลอดจนการจ้างงาน เพิ่มรายได้ให้กับผู้คนในชุมชน ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว• ด้านสิ่งแวดล้อม◦ ตั้งแต่ปี 2560 - กันยายน 2567 ติดตั้ง Solar Rooftop จำนวนทั้งหมด 26 สาขา สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 108,681 Ton CO2 หรือทดแทนการปลูกต้นไม้เพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึงกว่า 150,000 ต้น◦ ตอบสนองต่อเทรนด์การใช้รถไฟฟ้า (EV) ที่เพิ่มขึ้น โดยติดตั้ง EV Charging Station ทั้งหมด 30 จุด และกำลังก่อสร้างเพิ่มเติมที่สาขาถลาง พร้อมมีแผนขยายการติดตั้งไปยังสาขาอื่นๆ ทั่วประเทศในอนาคตนอกจาก 3 หัวใจหลัก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า และสังคม เรายังมุ่งพัฒนา “องค์กร” ให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพราะเชื่อมั่นว่าพนักงานทุกคนเป็นฟันเฟืองสำคัญขององค์กร และผลลัพธ์ที่ดีย่อมเริ่มต้นจากรากฐานที่แข็งแรง หลังจากการสอบถามความต้องการของพนักงานทุกคน จึงเกิดเป็นโครงการ “Life is Good, Vibe is Happy” เพื่อสร้างความสุขในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น จึงมุ่งพัฒนาสวัสดิการให้กับพนักงาน ได้แก่• ปรับปรุงสำนักงานใหญ่ของโรบินสันไลฟ์สไตล์ ให้เป็นพื้นที่ Open Space ส่งเสริมให้ทำงาน Relax มากยิ่งขึ้น มีแรงบันดาลใจในการทำงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความสุข เช่น◦ Townhall & Mobile Working Space มีพื้นที่ทำงานที่หลากหลายอำนวยความสะดวกให้พนักงานนั่งทำงานร่วมกันได้มากขึ้น พร้อมแชร์ความคิด ต่อยอดการทำงาน เพื่อผลลัพธ์การทำงานที่ดีขึ้น◦ Café & Pantry ดีไซน์เก๋ ให้บริการเครื่องดื่ม Refreshment เป็นพื้นที่รองรับการพักผ่อนให้กับพนักงานทั้งช่วงพักกลางวัน และหลังเลิกงาน◦ Relax & Entertainment Area พื้นที่สำหรับการผ่อนคลาย มีทั้งเก้าอี้นวด และโต๊ะพูล ให้พนักงานทุกคนได้แฮงค์เอ้าท์ และแชร์ความสุขร่วมกันได้ทุกวัน• เพิ่มกิจกรรม และสวัสดิการด้านต่างๆ มุ่งพัฒนา และดูแลพนักงานอย่างรอบด้าน เช่น การวางแผนทางการเงินเบื้องต้นสำหรับพนักงานที่เพิ่งเรียนจบใหม่ ไปจนถึงการเตรียมตัววางแผนเกษียณอายุ และกิจกรรมสัมนาจากวิทยากรด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มทักษะในการทำงานมากยิ่งขึ้น, การแข่งขันกีฬาภายในออฟฟิศ เป็นต้นทั้งหมดนี้คือแผนการดำเนินงาน เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของ ลูกค้า-คู่ค้า-สังคม และองค์กร ที่ทางโรบินสันไลฟ์สไตล์ให้ความสำคัญโดยตลอดมา“หลักการทำงานของผม ยังคงยึดมั่นในหลัก Always Create the Best วันนี้เราทำดีแล้ว พรุ่งนี้ต้องดีขึ้นไปอีก ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการบริหารศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์อย่างต่อเนื่อง เรามุ่งปรับปรุงและยกระดับศูนย์การค้าให้ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกด้าน ด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรในเครือ พาร์ทเนอร์ และ SMEs รอบศูนย์การค้า เพื่อจัดกิจกรรมการตลาดที่สร้างสรรค์และสร้างบรรยากาศที่น่าตื่นเต้น นอกจากนี้ เรายังมุ่งพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเติบโตอย่างยั่งยืน” นายเลิศวิทย์ กล่าวสรุป