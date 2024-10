ซีพีเอฟ คว้ารางวัล Southeast Asia Gold MIKE Award 2567 ยกระดับการจัดการองค์ความรู้ สู่นวัตกรรมอาหาร

กล่าวว่า “ซีพีเอฟมุ่งมั่นเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เราจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) อย่างเป็นระบบจึงเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างอาหารสมองที่มีคุณภาพ เสริมสร้างความสามารถของบุคลากรในการคิดค้นนวัตกรรมอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคการรวบรวมและแลกเปลี่ยนความรู้ภายในองค์กรอย่างเป็นระบบและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยให้ซีพีเอฟสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ด้วยกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงถ่ายทอดความรู้ไปยังเกษตรกรรายย่อย เพื่อร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับทุกประเทศที่บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นรางวัลระดับโลกที่มีความน่าเชื่อถือและยาวนานกว่า 25 ปี จัดโดย The Institute for Knowledge and Innovation Southeast Asia (IKI-SEA) เพื่อยกย่ององค์กรที่มีความโดดเด่นในการจัดการองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรมการได้รับรางวัลระดับ Gold ในครั้งนี้ เป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นของซีพีเอฟในการนำการจัดการองค์ความรู้ แบ่งปันความรู้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างบรรยากาศแห่งนวัตกรรมภายในองค์กร และตอบสนองต่อความต้องการของตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ”รางวัลระดับสากลนี้สะท้อนถึงความสำเร็จในการจัดการองค์ความรู้ สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กร และพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตและความยั่งยืน รวมถึงเป็นแรงผลักดันให้ซีพีเอฟมุ่งมั่นพัฒนาการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของอุตสาหกรรมอาหารไทยในระดับโลก