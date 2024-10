Shake Shack ผุดสาขา 4 ที่ One Bangkok เปิดตัว “The Neighborhood Enrichment Campaign”

ผู้จัดการรายวัน 360 - เชค แช็ค ร้านเบอร์เกอร์สุดไอคอนิคจากนิวยอร์ก ประกาศเปิดตัวสาขาที่ 4 ในกรุงเทพมหานคร อย่างเป็นทางการ ณ วัน แบงค็อก พื้นที่แห่งการใช้ชีวิตที่ผสมผสานความครบครันและล้ำสมัยที่สุดในย่านลุมพินี มาพร้อมกับแคมเปญออนไลน์สนุกๆ “The Neighborhood Enrichment Campaign” เพื่อโอบรับและเชื้อเชิญแขกผู้มาเยือนให้ได้มีโอกาสนำเสนอช่วงเวลาดีๆ ผ่านกิจกรรมที่จะทำให้ทุกคนได้มีความสุขร่วมกัน ตั้งแต่วันที่25 ตุลาคม ถึง 15 พฤศจิกายน 2567Shake Shack Neighbourhood Enrichment Digital Campaigเพิ่มสีสันให้กับย่านโปรดแห่งใหม่ เชค แช็ค เปิดตัวแคมเปญออนไลน์ที่ได้แรงบันดาลใจจากดีไซน์สุดล้ำของ วัน แบงค็อก แลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ที่ยกระดับไลฟ์สไตล์ร่วมสมัย เป็นแหล่งรวมความเก๋ของผู้คนในเมืองใหญ่ และมาพร้อมกับการมีส่วนร่วมกับชุมชนผ่านการเฉลิมฉลองด้วยงานศิลปะ วัฒนธรรม และการสร้างประสบการณ์อันน่าจดจำที่เปี่ยมไปด้วยความมีชีวิตชีวาโดยในแคมเปญ “The Neighborhood Enrichment Campaign” ครั้งนี้ เป็นการร่วมงานกับ พลอย– ชวพร เลาหพงศ์ชนะ เพื่อเชิญชวนให้แฟนๆ ของเชค แช็ค ได้มีส่วนร่วมในการดื่มด่ำบรรยากาศแห่งความสดใสและมีชีวิตชีวาของชุมชนในย่านลุมพินี และ วัน แบงค็อก โดยคุณพลอยเองก็เป็นผู้ที่รักในการเสาะแสวงหาอาหารอร่อย ที่แฮงก์เอาท์สนุกๆ และยังเป็นที่รู้จักในฐานะหญิงสาวผู้มีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่แปลกใหม่ ทันสมัย และเก๋ไก๋ไม่ซ้ำใคร จนเป็นแรงบันดาลใจให้คนรอบตัวอยู่เสมออีกด้วย จึงนับว่าคุณพลอยเป็นตัวแทนที่รวมเอาจิตวิญญาณของทั้ง วัน แบงค็อก และ เชค แช็ค ไว้ในตัวได้อย่างเหมาะเจาะพอดีเชค แช็ค จึงถือโอกาสนี้เชิญชวนให้แช็คแฟนทุกท่าน มาร่วมกันแคปเจอร์ช่วงเวลาดีๆ และนำมาแบ่งปันกันบนสื่อโซเชียลไปพร้อมๆ กับเชค แช็ค และพลอย-ชวพร เพื่อลุ้นรับของรางวัลสุดเอ็กซ์คลูสีฟมากมาย และอาจเป็นผู้โชคดีได้รับของที่ระลึกเก๋ไก๋ในธีมพิเศษที่เชค แช็ค เตรียมไว้ให้อีกด้วย แช็คแฟนทุกท่านสามารถค้นหารายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมสนุกๆ นี้ได้แบบง่ายๆ ที่เพจเฟซบุ๊คและอินสตาแกรมของเชค แช็ค ไทยแลนด์ พร้อมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารล่าสุดจากเราเชค แช็ค จะยังคงมอบรสชาติสไตล์อเมริกันที่ทันสมัยและสนุกสนานในอีกระดับขั้นของความอร่อย ณ สาขาใหม่ล่าสุดแห่งที่ 4 ของเรานี้ โดยเมนูต่างๆ จะยังคงความพรีเมียมของวัตถุดิบชั้นเลิศและเปี่ยมด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมนำเสนอความสดใหม่ในทุกๆ ออเดอร์ไม่มีเปลี่ยนแปลง คุณสามารถลิ้มลองได้จากเมนูซิกเนเจอร์ต่างๆ ของเรา ไม่ว่าจะเป็น ShackBurger®, Chicken Shack, Shroom Burger, Crinkle-Cut Fries, Shakes, ShackMeister® Ale, Shack Red®, Shack White® และ Shack Attackเชค แช็ค จับมือร่วมกันกับพันธมิตรทางธุรกิจ อย่างแม็กซิมส์ เคเทอร์เรอร์ จำกัด เปิดเชค แช็ค สาขาที่ 4 เพื่อสานต่อพันธสัญญาของ เชค แช็ค ที่ยึดมั่นในเรื่องของการยืนหยัดเพื่อสิ่งที่ดี “Stand For Something Good®” ผ่านการคัดสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุด รวมถึงการแสดงเจตนารมณ์ที่จะเป็นพื้นที่ที่สร้างสรรค์บรรยากาศอันมีชีวิตชีวาและเป็นมิตรสำหรับการรวมตัวของผู้คนในคอมมิวนิตี้ย่านวัน แบงค็อก แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครเชค แช็คเสิร์ฟเมนูที่ยกระดับรูปแบบอาหารอเมริกันแบบคลาสสิกอันหลากหลายด้วยการใช้วัตถุดิบระดับพรีเมี่ยมทุกอย่าง ซึ่งเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีกับความอร่อยในแบบ made-to-order ของเบอร์เกอร์เนื้อแองกัส,ไก่ทอดกรอบ, มิลค์เชคที่ปั่น ด้วยมือ, น้ำเลมอนเนดที่ทำสดๆ ที่ร้าน, เบียร์, ไวน์ และอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยคุณภาพของอาหารมาตรฐานสูงในราคา ที่คุ้มค่า รวมไปถึงการบริการที่อบอุ่นเป็นกันเอง และคำมั่นสัญญาที่จะยกระดับความใส่ใจให้กับทุกๆ ประสบการณ์ของ ลูกค้าทุกคนที่มาที่ร้าน ทำให้เชค แช็ค มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางด้วยความรวดเร็ว สิ่งที่เชค แช็ค นำเสนอ ก็คือความมุ่งมั่นในการยืนหยัดเพื่อสิ่งที่ดี (Stand for Something Good®) เริ่มตั้งแต่การเลือกใช้แต่วัตถุดิบระดับ พรีเมี่ยมเท่านั้น ไปจนถึงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานและความใส่ใจในเรื่องของการออกแบบที่เป็นแรงบันดาลใจ ให้กับผู้คนได้ รวมไปถึงการลงทุนในการสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนอย่างเต็มกำลัง นับตั้งแต่เปิดแช็คสาขาแรกในปี 2547 ที่สวนสาธารณะเมดิสันสแควร์พาร์ค บริษัทได้ขยายกิจการออกไปอีกมากกว่า 353 แห่งใน 32 เมืองทั่วสหรัฐอเมริกา รวมไปถึงเมืองหลวงอย่างดีซี และสาขาที่ลอนดอน,ฮ่องกง,เซี่ยงไฮ้,สิงคโปร์, เม็กซิโก, อิสตันบูล, ดูไบ, โตเกียว, โซล และสาขาอื่นๆ อีก 201 แห่ง ทั้งหมดรวมแล้วกว่า 554 แห่งทั่วโลกเกี่ยวกับแม็กซิมส์ เคเทอร์เรอร์ จำกัดก่อตั้งในปี 2499 แม็กซิมส์ เคเทอร์เรอร์ จำกัด (บริษัทหุ้นส่วนจำกัดในฮ่องกง) คือหนึ่งในบริษัทชั้นนำเกี่ยวกับอาหาร และเครื่องดื่มในภาคพื้นเอเชีย ซึ่งประกอบไปด้วยร้านอาหารจีน, ร้านอาหารตะวันออก และร้านอาหารตะวันตก, ร้านบริการอาหารแบบด่วน, ร้านเบเกอร์รี่, ร้านกาแฟ, ร้านอาหารที่เป็นเครือของญี่ปุ่น และสถาบันการจัดเลี้ยง ในขณะเดียวกันก็ให้บริการในเรื่องของสินค้าสำหรับเทศกาลต่างๆ ที่มีความหลากหลาย รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลการันตีอย่างขนมไหว้พระจันทร์ HONG KONG MX นอกจากนี้ยังได้รับสิทธิบัตรของแบรนด์ในเครืออีกหลากหลาย ทั้งสตาร์บัคส์ คอฟฟี่, เกนกิ ซูชิ, อิปปุโดะ ราเมง, เดอะ ชีสเค้ก แฟคทอรี่ และเชค แช็ค ที่มีสาขาอยู่ ทั่วทุกมุมเมือง รวมกันแล้วมากกว่า 1,800 แห่ง ทั่วภูมิภาคในฮ่องกงและมาเก๊า, เมืองจีน, เวียดนาม, กัมพูชา, ไทย, สิงคโปร์ และมาเลเซีย