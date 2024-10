PUNTHAI x VIPUT A. เปิดตัวฟู้ดทรัคในศึก MotoGP

ผู้จัดการรายวัน 360 - กาแฟพันธุ์ไทย จับมือศิลปินไทย อัง-วิพุธ อัศวเวทวุฒิ หรือ Viput A. คนรุ่นใหม่ผู้เชื่อมั่นในการถ่ายทอดพลังบวกผ่านงานศิลปะ ชูอัตลักษณ์ไทยร่วมสมัยสู่งานดีไซน์บน “รถฟู้ดทรัคพันธุ์ไทย” ตอกย้ำ DNA แบรนด์ไทยที่เปิดกว้างทุกความคิดสร้างสรรค์ ในคอนเซ็ปต์ “เอกลักษณ์ไทย 4 ภาค” ด้วยสีสันและลายเส้นเฉพาะตัว ผสานแนวคิดที่เต็มไปด้วยพลังแห่งความสุข สู่การออกแบบงานศิลปะไทยร่วมสมัย สะท้อนวิถีชีวิต และวัฒนธรรมอันโดดเด่นจาก 4 ภาคของประเทศไทย พร้อมจัดแสดงเป็นครั้งแรกในงาน MotoGP รายการ PT Grand Prix of Thailand 2024 สุดยิ่งใหญ่ ถ่ายทอดสู่สายตาผู้ชมมากกว่า 800 ล้านคนทั่วโลกนางสาวสุขวสา ภูชัชวนิชกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด กล่าวว่า หนึ่งในรูปแบบการให้บริการของกาแฟพันธุ์ไทยคือโมเดล รถฟู้ดทรัค ที่สามารถขยายโอกาสการมองเห็น และส่งมอบประสบการณ์ให้ลูกค้าได้ลองชิมเครื่องดื่มได้มากขึ้น ดังนั้นโมเดลรถฟู้ดทรัค จึงตอบโจทย์ทั้งด้าน Mobility, Accessibility และ Visibility ที่สามารถเคลื่อนย้ายไปจอดในสถานที่ต่างๆ ได้อย่างคล่องตัว ได้ทดลองสำรวจความต้องการลูกค้าในพื้นที่ต่างๆ ก่อนเปิดสาขาในโมเดลต่างๆ ต่อไป"รวมถึงสามารถเคลื่อนที่ไปเข้าร่วมงานอีเวนต์ได้สะดวกสบายมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์แบรนด์ สร้างการรับรู้ การจดจำ ได้เห็นแบรนด์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการได้ร่วมงานกับศิลปินไทย คนรุ่นใหม่ที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์อย่าง Viput A. ยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ พร้อมช่วยขยายฐานไปยังกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น”อัง - วิพุธ อัศวเวทวุฒิ หรือ Viput A. กล่าวถึงความประทับใจที่ได้ร่วมงานกับพันธุ์ไทยว่า “เป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและสร้างสรรค์มากครับ การได้ถ่ายทอดเอกลักษณ์ และความเข้มข้นของกาแฟพันธุ์ไทยผ่านงานภาพประกอบทำให้ผมรู้สึกสนุก และท้าทายมาก ผมภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในแบรนด์ที่เติบโตจากรากฐานของความเป็นไทย และส่งต่อความหลงใหลนี้ไปยังลูกค้าทุกคน"อัง พูดถึงแรงบันดาลใจในการออกแบบว่า “ผมตั้งใจให้รถฟู้ดทรัคทั้ง 4 คัน เป็นเหมือนงานศิลปะเคลื่อนที่ โดยนำองค์ประกอบต่างๆ ความโดดเด่นของเอกลักษณ์ไทยทั้ง 4 ภาค มาปรับให้เข้ากับบริบทสมัยใหม่ ด้วยคีย์เวิร์ดArtistic | Youthful | Regions เพื่อถ่ายทอดมนต์เสน่ห์ของกาแฟพันธุ์ไทยผ่านเรื่องราววิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่ต่างๆ ทั้งสายหมอกยามเช้าบนดอยสูงของภาคเหนือ พร้อมกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสดชื่นของต้นกาแฟในภูเขา, ภาพบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของภาคกลาง ไลฟ์สไตล์ที่มีสีสัน ผสานศิลปกรรมของวัดวาอาราม แวดล้อมด้วยบรรยากาศต่างๆ ที่ชวนคึกคัก, ความมีชีวิตชีวาของภาคใต้ ความสดใสจากท้องทะเล ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย อย่างการเพนท์ผ้าบาติก ภาพเรือกอและ พร้อมรอยยิ้มของชาวมุสลิมทางภาคใต้, วิถีชีวิตความเรียบง่าย แต่แฝงด้วยความสนุกสนานของผู้คนในภาคอีสาน มีประเพณีที่สวยงาม รวมถึงอาหารอีสานที่โด่งดังไปทั่วโลก”“ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และการนำเสนอเอกลักษณ์ความเป็นไทยมาใส่ในงานอาร์ต รถฟู้ดทรัคพันธุ์ไทย นี้ จึงเป็นเสมือนทูตทางวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ของงานศิลปะไทยร่วมสมัย พร้อมออกเดินทางเสิร์ฟกาแฟไทยให้ผู้คนทั่วประเทศ สำหรับการเปิดตัวเป็นครั้งแรกในงาน MotoGP นี้ จึงเป็นอีกหนึ่งโอกาสอันดีในการนำเสนอแบรนด์ไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล พร้อมส่งเสริมความสามารถของคนไทยไปสู่สายตาทั่วโลก” นางสาวสุขวสา กล่าวเสริมการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก หรือโมโตจีพี ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ภายใต้ชื่อรายการ "PT Grand Prix of Thailand 2024" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25- 27 ตุลาคม 2567 นี้ ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้สนใจเข้าชมศึกสองล้อสุดยิ่งใหญ่ของโลก สามารถซื้อบัตรได้ที่ Counter Service All Ticket ในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือเว็บไซต์ All Ticket ส่วนบัตรแอดมิชชั่น (ADMISSION) สำหรับเข้าชมพื้นที่กิจกรรม ราคา 100 บาทต่อวัน หรือเหมา 3 วัน 200 บาท สามารถซื้อบัตรได้ที่บูธ All Ticket หน้างานเท่านั้น มาร่วมให้กำลังใจสองนักบิดไทย ก้อง-สมเกียรติ จันทรา และ ก๊องส์-ธัชกร บัวศรี พร้อมชมฝีมือสุดยอดนักบิดของโลก นำโดย อเล็กซ์ รินส์, ลูกา มารินี, มาร์โก เบซเซคคี และเฟอร์มิน อัลเดเกร์ หรือรับชมถ่ายทอดสดทางแฟนเพจ Chang Circuit Buriram, PPTV Sports และ Youtube: PPTV Sports