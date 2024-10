M&M’S คอลแลบ kate spade new york ส่งแคปซูลคอลเลคชั่นลิมิเต็ดขายปลายปี

ผู้จัดการรายวัน360 - ครั้งแรกของโลก M&M’S® และ kate spade new york เปิดตัวแคปซูลคอลเลกชันจำนวนจำกัด สร้างสรรค์ด้วยแรงบันดาลใจจากช็อกโกแลต M&M’S ความร่วมมือต่างขั้วจาก 2 แบรนด์ไอคอนิกระดับโลก สู่การเป็นคอลเลกชันที่โดดเด่นและแตกต่างรับซีซันฮอลิเดย์ปลายปีนี้M&M’S แบรนด์ช็อกโกแลตระดับโลกภายใต้การบริหารของ Mars ร่วมกับแบรนด์ไลฟ์สไตล์ชั้นนำ kate spade new york เผยโฉมแคปซูลคอลเลกชันพิเศษ M&M’S x kate spade new york ที่รังสรรค์ออกมาในจำนวนจำกัด ภายใต้แรงบันดาลใจจากช็อกโกแลตหลากสีของ M&M’S ประกอบด้วย กระเป๋าถือ เครื่องประดับ และแอคเซสเซอรี่ที่สายแฟทั่วโลกและในไทยห้ามพลาด โดยเตรียมวางจำหน่ายเร็วๆ นี้ เพื่อฉลองปลายปี 2024 พร้อมตะโกนและแสดงความเป็นตัวเองได้อย่างโดดเด่นและไม่เหมือนใครแคปซูลคอลเลกชันพิเศษ M&M’S x kate spade new york ที่รังสรรค์ขึ้นมาในจำนวนจำกัดนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากบรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่นและผิวเคลือบน้ำตาลหลากสีสันของ M&M’S โดยนำมาแมทช์ได้อย่างลงตัวกับคอลเลกชันล่าสุดของ kate spade new york ด้วยการผสมผสานความสนุกสนาน และความมีชีวิตชีวา สู่การเป็นแฟชั่นไอเทมที่ไม่ว่าจะเป็นใครก็สามารถสวมใส่ได้ทุกคน โดยแคปซูลคอลเลกชันพิเศษนี้ยังสะท้อนไลฟ์สไตล์และตีความหมายใหม่ให้กับไอเทมสำหรับสายแฟนี้ด้วยความสนุกโดยที่ไม่มีใครกล้าปฏิเสธได้ลง โดยแคปซูลคอลเลกชันนี้ ประกอบด้วยไอเทมเด็ด ดังนี้1.กระเป๋าครอสบอดี้และกระเป๋าใส่เหรียญพร้อมสายคล้อง ​M&M’S x kate spade new york ทรงคลาสสิกแคนดี้​ ทำจากหนังแท้ผิวสัมผัสเนียนนุ่ม ตะโกนบอกคนทั้งโลกด้วยการเติมเต็ม total look ให้หวานกว่าเดิม ด้วยไอเทมเด็ดชิ้นนี้ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจาก M&M’S แบรนด์ช็อกโกแลตระดับไอคอน โดยมีให้เลือกหลากสีสันตามเอกลักษณ์ของช็อกโกแลตหลากสีที่เต็มไปด้วยความสนุก สดใส และมีชีวิตชีวาจาก M&M’S2. กระเป๋าครอสบอดี้และพวงกุญแจ ​M&M’S x kate spade new york ซองคลาสสิกซิกเนเจอร์ ​ผลิตจากวัสดุหนังสังเคราะห์ สะท้อนดีไซน์ของซอง M&M’S อันเป็นเอกลักษณ์ อีกไอเทมเด็ดที่สายแฟไม่ควรพลาด โดยได้แรงบันดาลใจมาจากบรรจุภัณฑ์สีเหลืองสุดคลาสสิกของถั่วเคลือบช็อกโกแลต M&M’S ซึ่งได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานกว่าหลายทศวรรษ สู่การเป็นไอเทมกระเป๋าเพื่อสายแฟที่น่ากินที่สุดของปีนี้3. แอคเซสเซอรี่คลาสสิกแคนดี้​ M&M'S x kate spade new york​ อีกหนึ่งความเก๋ที่เกินห้ามใจ เห็นแล้วต้องอดใจไม่ไหวจนอยากลิ้มลอง กับเครื่องประดับที่สร้างสรรค์จากรูปทรงไอคอนิกของช็อกโกแลต M&M’S หลากสี ทั้งสร้อยข้อมือ สร้อยคอ ชาร์มหรือจี้ประดับ ต่างหู และแหวน ที่ไม่ว่าใครใส่ก็ล้วนดึงดูดทุกสายตาให้จับจ้องในสไตล์ที่แตกต่าง“M&M’S มุ่งมั่นในการนำพาให้ผู้คนมีโมเมนต์สนุกร่วมกันอย่างมีสีสัน” เจน ฮวัง ผู้จัดการทั่วไปของ M&M’S Global กล่าว “การจับมือกับแบรนด์อย่าง kate spade new york ที่ขึ้นชื่อและมีความโดดเด่นในการเป็นแบรนด์ไลฟ์สไตล์ชั้นนำที่เต็มไปด้วยความสดใส ความมีชีวิตชีวา และการฉลองไปกับเรื่องราวและโมเมนต์ดีๆ ในทุกๆ วัน จึงนับเป็นการเติมเต็มเพื่อเฉลิมฉลองช่วงเทศกาลวันหยุดยาวปลายปีนี้ได้อย่างไม่เหมือนใคร เราหวังว่าแคปซูลคอลเลกชันพิเศษที่รังสรรค์ขึ้นในจำนวนจำกัดนี้ จะเซอร์ไพรส์แฟนๆ ของเราทั่วโลก และสนุกไปกับการแมทช์ไอเทมเด็ดที่ไม่ควรพลาดเหล่านี้ออกมาได้อย่างน่าจดจำในรูปแบบที่โดดเด่นและแตกต่าง”ชาร์ล็อต วอร์ชอว์ รองประธานฝ่ายขายส่งในอเมริกา การออกใบอนุญาต และความร่วมมือระดับโลกของ kate spade new york กล่าวว่า “ตลอดเวลาที่ผ่านมา kate spade new york ยึดมั่นในการจุดประกายความมีชีวิตชีวาผ่านสไตล์ที่ชัดเจน เพื่อให้ทุกคนได้บ่งบอกความเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ โดยการร่วมมือกันกับแบรนด์ช็อกโกแลตระดับตำนานอย่าง M&M’S ในครั้งนี้ส่งผลให้เกิดแคปซูลคอลเลกชันที่เต็มไปด้วยสีสันที่สดใส สไตล์ที่มีลูกเล่นที่สนุกสนาน และผิวสัมผัสที่มีมิติ เพื่อให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มลูกค้าเจนซี”แคปซูลคอลเลกชันสุดเอ็กซ์คลูซีฟ M&M’S x kate spade new york นี้ เตรียมวางจำหน่ายทั่วโลกในจำนวนจำกัด ณ ร้าน kate spade new york และช่องทางออนไลน์ที่ MMS.com และ katespade.com สำหรับแฟนๆ ชาวไทย ห้ามพลาด! ติดตามกิจกรรมพิเศษจากแคปซูลคอลเลกชัน M&M’S และ kate spade new york ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ ผ่านทาง Facebook Instagram และ LINE OA: @mms_thailandMars, Incorporated ขับเคลื่อนด้วยความเชื่อที่ว่าโลกที่เราต้องการในวันพรุ่งนี้เริ่มต้นจากการดำเนินธุรกิจของเราในวันนี้ ในฐานะธุรกิจครอบครัวระดับโลก มาร์สกำลังเปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ และพัฒนาเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกในบรรดาผลิตภัณฑ์และบริการด้านขนม อาหาร และผลิตภัณฑ์ดูแลสัตว์เลี้ยงที่หลากหลายและขยายตัวอย่างต่อเนื่องเรามีพนักงานที่ทุ่มเทมากกว่า 140,000 คน ด้วยยอดขายเกือบ 45 พันล้านดอลลาร์ต่อปี เราผลิตแบรนด์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก เช่น Ben's Original™, CESAR®, Cocoavia®, DOVE®, EXTRA®, KIND®, M&M'S®, SNICKERS®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN® และ WHISKAS® เรากำลังสร้างโลกที่ดีกว่าสำหรับสัตว์เลี้ยงผ่านเครือข่ายโรงพยาบาลสัตว์เลี้ยงและบริการวินิจฉัยทั่วโลก รวมถึง AniCura, BANFIELD™, BLUEPEARL™, Linnaeus และ VCA™ โดยใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อพัฒนาโปรแกรมที่ก้าวหน้าในการตรวจคัดกรองสุขภาพทางพันธุกรรมและการทดสอบ DNA สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Mars ได้ที่เว็บไซต์ www.mars.com และติดตามเราได้ทาง Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn และ YouTubeส่วนkate spade new york เริ่มต้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1993 จากการออกแบบคอลเลกชันของกระเป๋าทรงเบสิก 6 ใบ และ kate spade new york ยังคงรักษาแบรนด์ดีเอ็นเอของความเป็นผู้หญิงคิดบวก หรือ “optimistic femininity” จนถึงวันนี้กลายเป็นแบรนด์ไลฟ์สไตล์ระดับโลกที่นำเสนอคอลเลกชันกระเป๋า, เสื้อผ้า, เครื่องประดับ, รองเท้า, ของขวัญ, ของแต่งบ้าน และไอเทมต่างๆ อีกมากมาย ด้วยเอกลักษณ์ของการออกแบบสุดพิถีพิถัน การใส่ใจในรายละเอียด และการใช้สีสันสุดโมเดิร์นอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่เต็มไปด้วยความสุขนับตั้งแต่เริ่มต้น และถ่ายทอดจิตวิญญาณของผู้หญิงที่มีความมั่นใจในแบบฉบับของสาว kate spade new york ภายใต้การบริหารแบรนด์ในเครือ Tapestry