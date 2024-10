มุ่งพัฒนาเด็กไทย เซ็นทรัลจับมือพันธมิตร เปลี่ยนเซ็นทรัลเป็นศูนย์การเรียนรู้-เสริมทักษะ พัฒนา IQ - EQ

นางสาวมณีจันทร์ สมิทธิสมบูรณ์ Head of B2B Marketing บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เซ็นทรัลพัฒนา มุ่งมั่นสร้างสรรค์พื้นที่แห่งความสุขและการเรียนรู้สำหรับทุกคน จากผลสำรวจเทรนด์การศึกษาที่น่าจับตามองปี 2024* พบว่าภูมิทัศน์ทางการศึกษาถูกปรับให้เข้ากับโลกสมัยใหม่มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การเรียนรู้ส่วนบุคคล การศึกษาที่เน้นสมรรถนะ การเรียนรู้ออนไลน์และแบบผสมผสานที่ AI ที่เข้ามามีบทบาท ทักษะด้านอารมณ์ STEM and STEAM Education การเรียนรู้ทางสังคมและอารมณ์ ปัญญาประดิษฐ์และเกมมิฟิเคชัน ที่ใช้เกมเข้ามาเป็นสื่อการเรียนการสอน การเรียนรู้ร่วมกัน เป็นต้นรวมทั้ง การศึกษาผ่านการเล่น (Edutainment) ที่กำลังมาแรงไปทั่วโลก แคมเปญ The Little Campus 2024 จึงเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการรอบด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา และ EQ ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กๆ เซ็นทรัลพัฒนาจึงจับมือพันธมิตรระดับโลกด้านการศึกษาและ Playland เนรมิตพื้นที่เซ็นทรัลทั่วประเทศให้เป็น Family Destination ที่ตอบโจทย์ความต้องการ พร้อมมอบประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการเล่น และการใช้เวลาคุณภาพร่วมกันในครอบครัว”ปัจจุบัน เซ็นทรัลพัฒนาได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์ Edutainment และ Playland ระดับโลก เข้ามาเริ่มต้นในการเปิดสาขาแรกในไทย และขยายสาขาไปทั่วประเทศกับเราสร้างสรรค์พื้นที่แห่งการเรียนรู้ เพื่อเด็กและเยาวชน กว่า 10 แบรนด์ กว่า 40 แห่ง ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ อาทิ• BOUNCETOPIA: สนุกกับสนามเป่าลมในร่มขนาดยักษ์ใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 2,000 ตรม. รับประกันความสนุกไม่สิ้นสุด ที่เซ็นทรัล เชียงใหม่• FUN CITY: ศูนย์รวมเครื่องเล่นเกมที่ขนความสุขและความมันส์สำหรับทุกคนในครอบครัว ที่เซ็นทรัล บางนา, เวสต์เกต, เวสต์วิลล์, ปิ่นเกล้า, อยุธยา, ศาลายา, เชียงใหม่, นครปฐม, ศรีราชา, อุดร, ขอนแก่น, เชียงราย, พิษณุโลก, พัทยา บีช• HARBORLAND: สนามเด็กเล่นในร่มที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ออกแบบโดยบริษัทผู้ผลิตเครื่องเล่นชั้นนำระดับโลก สร้างความสุขและความสนุกให้กับเด็ก ๆ ที่เซ็นทรัล พระราม 9, เวสต์เกต, นครปฐม, นครสวรรค์• JOYLIDAY PLUS: เพลิดเพลินกับเครื่องเล่น Joy Skill ที่เน้นฝึกทักษะการตอบสนอง ให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุกมากกว่าครั้งไหน ๆ ที่เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ, พระราม 2, พระราม 3, พระราม 9, มหาชัย, ชลบุรี, หาดใหญ่, โคราช, นครสวรรค์, สุราษฎร์ธานี, เชียงใหม่ แอร์พอร์ต, นครศรีธรรมราช, ระยอง, ลำปาง, อุบล• KIDZOOONA: อาณาจักรสนามเด็กเล่นในร่มจากญี่ปุ่น ที่เปลี่ยนการเล่นให้เป็นการเสริมจินตนาการ พัฒนาไอคิว และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ที่เซ็นทรัล พระราม 2, อยุธยา, ภูเก็ต, ศรีราชา, อุดร, พัทยา บีช, ชลบุรี และใหม่ล่าสุด KIDZOONA SAFARI ที่เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า• KIZTOPIA: ศูนย์รวมความบันเทิงสำหรับเด็กระดับพรีเมียมจากสิงคโปร์ ที่เน้นการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ที่เซ็นทรัล เวสต์วิลล์• PLAYMONDO: สวนสนุกระดับเวิลด์คลาสที่สร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก ๆ ผ่านการเล่น ที่เซ็นทรัลเวิลด์, ลาดพร้าว, พระราม 2, อีสต์วิลล์• PORORO AQUA PARK: สวนน้ำลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในไทย ตกแต่งด้วยธีมการ์ตูนซีรี่ส์ดังจากเกาหลี "โพโรโระ เพนกวินป่วน ก๊วนขั้วโลก" ที่เซ็นทรัล บางนา• SKYRISE ADVENTURES: เปิดประสบการณ์สุดมันส์ ต้อนรับนักผจญภัยกับกิจกรรมตะลุยฐานเชือก สนุกกันได้ทั้งครอบครัว ที่เซ็นทรัล เวสต์วิลล์แคมเปญ “The Little Campus 2024” ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ปกครองและเด็กๆ เพราะเป็นแคมเปญที่ผสานการเรียนรู้เข้ากับความสนุกได้อย่างลงตัว ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ปกครองที่มองหากิจกรรมที่ทั้งสนุก, มีประโยชน์, และคุ้มค่าให้กับลูกๆ พร้อมมอบสิทธิพิเศษมากมาย• ส่วนลดสุดคุ้ม: เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านโซนการศึกษาและ Playland ครบ 3,000 บาทต่อใบเสร็จ รับฟรีคูปองส่วนลด 200 บาท*• สะสมพอยท์: สมาชิก The 1 ที่ใช้จ่ายผ่านร้านค้าที่ร่วมรายการ The 1 Biz รับพอยท์สูงสุด 10,000 พอยท์• เครดิตเงินคืน: รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ เช่น ออมสิน กรุงศรี และ KTCชวนน้องๆ หนูๆ มาร่วมสนุกสุดมันส์ และพัฒนาทักษะในแคมเปญ The Little Campus 2024 ที่จะมอบประสบการณ์ทั้งสนุกสนานและเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็กๆ พบกันได้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2567 – 30 พฤศจิกายน 2567