Grand Opening "New U Life Thailand" พร้อมโชว์เรือธง SomaDerm Gel

โดยการเปิดตัวสำนักงานในประเทศไทยอย่างเป็นทางการในวันนี้ ถือเป็นการตอกย้ำถึงวิสัยทัศน์ของ New U Life ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ได้รับการออกแบบมาให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ทั้งในด้านสุขภาพ และความงาม รวมถึงโอกาสในการสร้างธุรกิจในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่เหมือนใคร ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพต่อผู้บริโภค และได้เปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตผู้คนทั้งในเรื่องของสุขภาพ และชีวิตความเป็นอยู่มาแล้วกว่า 16 ประเทศทั่วโลกสำหรับบริษัท New U Life มีความโดดเด่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ SomaDerm Gel ที่สามารถทาผิวหนังและถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย (Transdermal Technology) เป็นผลิตภัณฑ์สูตรพิเศษที่ผสมผสานสารสกัดจากพฤกษชาติหลากหลายชนิด ร่วมกับเทคโนโลยีการดูดซึมผ่านผิวหนัง ซึ่งสารสกัดจากพฤกษชาติเหล่านี้มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระที่โดดเด่น ช่วยปรับสมดุลการทำงานของร่างกาย และรักษาสมดุลของฮอร์โมนอย่างมี ประสิทธิภาพ ทำให้การนอนหลับเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมระบบการเผาผลาญช่วยในการควบคุมน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้ยังส่งเสริมการทำงานของระบบประสาท กล้ามเนื้อ และกระดูก ทำให้ผิวพรรณกลับมาสดใสและอ่อนเยาว์กว่าวัยซึ่งผลิตภัณฑ์ SomaDerm Gel ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้สามารถจัดจำหน่ายได้ในประเทศไทย ผ่านทางตัวแทนจำหน่ายในระบบขายตรงที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นที่เรียบร้อยแล้วในโอกาสนี้ มูลนิธิยูแคร์ (UCare Foundation) ของบริษัทนิวยูไลฟ์คอร์ปอเรชั่น สหรัฐอเมริกา ได้บริจาคให้กับกองทุนภัยพิบัติโดย มูลนิธิกระจกเงา เพื่อช่วยฟื้นฟูพื้นที่ และบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมในจังหวัดเชียงราย และเชียงใหม่ เป็นจำนวนเงิน 10,000 เหรียญสหรัฐ หรือ 322,063 บาทโดยมูลนิธิยูแคร์ (UCare Foundation) มุ่งมั่นที่จะสร้างผลกระทบทั่วโลกโดยการให้การสนับสนุนที่มีความหมายต่อครอบครัวและบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือ ด้วยความพยายามของเรา เรามุ่งหวังที่จะสร้างวัฒนธรรมของการ ให้และความเห็นอกเห็นใจ ซึ่งสร้างขึ้นจากค่านิยมของความใส่ใจและชุมชนที่กำหนดครอบครัว New U Life ร่วมกัน เรามุ่งมั่นที่จะยกยอดชีวิตและสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางบวกที่ยั่งยืนทั่วโลก #UCare #NewULife #GivingBack.