YouTube ผนึก Shopee เดินเกมรุก เปิดตัว YouTube Shopping ในไทย

ผู้จัดการรายวัน 360 - YouTube เดินเกมรุก เปิดตัว YouTube Shopping ในประเทศไทยเป็นประเทศที่ 4 ของโลก ด้วยโปรแกรมแอฟฟิลิเอต YouTube Shopping ช่วยให้เหล่าครีเอเตอร์สามารถสร้างรายได้ผ่านการแนะนำสินค้า พร้อมเพิ่มความสะดวกให้ผู้ชมค้นหาและซื้อสินค้าได้ง่ายดายยิ่งขึ้นYouTube ประกาศเปิดตัวโปรแกรมแอฟฟิลิเอต YouTube Shopping ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยเริ่มต้นด้วยการร่วมมือกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ Shopee โดยโปรแกรมใหม่นี้จะช่วยเปิดโอกาสให้ครีเอเตอร์สามารถรับค่าคอมมิชชันเมื่อผู้ชมซื้อสินค้าที่ครีเอเตอร์แนะนำ พร้อมมอบประสบการณ์การช็อปปิ้งที่ราบรื่นและสะดวกสบายให้กับผู้ชม โปรแกรมแอฟฟิลิเอต YouTube Shopping เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้กับครีเอเตอร์ และในขณะเดียวกัน ผู้ชมก็สามารถค้นพบและเลือกซื้อสินค้าที่พวกเขาชื่นชอบได้อย่างง่ายดาย ซึ่งจะช่วยยกระดับประสบการณ์การช็อปปิ้งของผู้ใช้งานทั่วประเทศประเทศไทยนับเป็นประเทศที่ 4 ของโลกที่เปิดตัวโปรแกรมแอฟฟิลิเอต YouTube Shopping และเป็นประเทศที่ 2 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังจากการเปิดตัวที่ประสบความสำเร็จในประเทศอินโดนีเซีย โดยครีเอเตอร์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรมแอฟฟิลิเอต YouTube Shopping ได้แล้ววันนี้ พร้อมรับค่าคอมมิชชันจากการติดแท็กสินค้าที่วางจำหน่ายบน Shopee ในวิดีโอของพวกเขา“YouTube เป็นแพลตฟอร์มที่โดดเด่นในการเชื่อมโยงผู้ชม แบรนด์ และครีเอเตอร์เข้าด้วยกัน โปรแกรมแอฟฟิลิเอต YouTube Shopping จะเข้ามาช่วยยกระดับการเชื่อมต่อเหล่านี้ไปอีกขั้น โดยเปิดโอกาสให้ครีเอเตอร์สามารถสร้างรายได้ด้วยการแนะนำสินค้าในเนื้อหาที่พวกเขาสร้างขึ้น และช่วยมอบประสบการณ์การช็อปปิ้งที่สะดวกและราบรื่นให้กับผู้ชม ในขณะที่แบรนด์ต่างๆ ก็สามารถโปรโมทสินค้าผ่านคอนเทนต์ของครีเอเตอร์ที่เชื่อถือได้ เรารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้เปิดตัวโปรแกรมแอฟฟิลิเอต YouTube Shopping ในประเทศไทย ร่วมกับ Shopee ซึ่งเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากการเปิดตัวในสหรัฐอเมริกา เกาหลี และอินโดนีเซีย นี่คือโอกาสอันน่าตื่นเต้นสำหรับครีเอเตอร์ไทยในการสร้างรายได้ใหม่ ๆ และสำหรับแบรนด์ในการขยายฐานผู้ชมให้กว้างขึ้น” มุกพิม อนันตชัย หัวหน้าฝ่ายพันธมิตรธุรกิจ YouTube ประเทศไทย กล่าวช็อปปิ้งผ่านวิดีโอบน YouTube: เปิดมิติใหม่แห่งอนาคตการช็อปปิ้งในประเทศไทยการเปิดตัวโปรแกรมแอฟฟิลิเอต YouTube Shopping ในประเทศไทยยังสอดคล้องกับการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าสินค้ารวม (Gross Merchandise Value: GMV) สูงถึง 5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2568 โดยอีคอมเมิร์ซ ซึ่งคิดเป็น 61% ของมูลค่าสินค้ารวมในปี 2566 เป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจดิจิทัลไทย และคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องจนมีมูลค่าแตะ 3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2568นอกจากจะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับความบันเทิงและข้อมูลแล้ว YouTube ยังเป็นจุดหมายปลายทางที่ทรงอิทธิพลในการสร้างแรงบันดาลใจในการช็อปปิ้งอีกด้วย ทำให้ YouTube เป็นแพลตฟอร์มที่พร้อมขับเคลื่อนการเติบโตของอีคอมเมิร์ซในประเทศ โดยผลการสำรวจล่าสุดจาก Kantar เผยว่า ผู้ชมถึง 87% เห็นด้วยว่า YouTube ช่วยพวกเขาในการตัดสินใจซื้อสินค้า และ 93% ของผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยว่าข้อมูลบน YouTube ทำให้พวกเขารู้สึกมั่นใจในสินค้าที่ซื้อมากขึ้นในปี 2023 ผู้คนทั่วโลกได้ชมวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับการช็อปปิ้งบน YouTube รวมมากกว่า 3 หมื่นล้านชั่วโมง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจในคำแนะนำของเหล่าครีเอเตอร์ และความต้องการรีวิวและการสาธิตสินค้าที่จริงใจ การที่ผู้ชมมีส่วนร่วมกับคอนเทนต์ช็อปปิ้งบน YouTube อย่างลึกซึ้งเช่นนี้ เน้นย้ำถึงศักยภาพของ YouTube ในการขับเคลื่อนการค้าและสนับสนุนธุรกิจในทุกขนาด“การเปิดตัวโปรแกรมแอฟฟิลิเอต YouTube Shopping ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ YouTube ต่อระบบนิเวศดิจิทัลในประเทศไทย ผ่านการพัฒนาและยกระดับประสบการณ์การช็อปปิ้งบนแพลตฟอร์มของเราอย่างต่อเนื่อง เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เสริมสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และสนับสนุนแบรนด์ท้องถิ่น ตลอดจนธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กให้เจริญเติบโตและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน” มุกพิม อนันตชัย หัวหน้าฝ่ายพันธมิตรธุรกิจ YouTube ประเทศไทย กล่าวเสริมครีเอเตอร์ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การได้รับสิทธิ์สามารถเข้าร่วมโปรแกรมแอฟฟิลิเอต YouTube Shopping ได้โดยทำตามขั้นตอนการลงทะเบียนง่าย ๆ หลังจากนั้นจะสามารถติดแท็กสินค้าจากแบรนด์ กลุ่มธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง และวิสาหกิจรายย่อยที่วางขายสินค้าบน Shopee ในวิดีโอของพวกเขาได้ โดย YouTube มีแผนที่จะเชิญชวนพันธมิตรรายอื่น ๆ มาเข้าร่วมโครงการนี้ในอนาคต เพื่อเพิ่มตัวเลือกสินค้าที่ครีเอเตอร์สามารถติดแท็กในวิดีโอ และสนับสนุนกลุ่มธุรกิจทุกขนาดให้พวกเขาสามารถโปรโมตสินค้าผ่านวิดีโอของเหล่าครีเอเตอร์ได้มากยิ่งขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสำเร็จในครั้งนี้ YouTube ได้ร่วมมือกับ Shopee เปิดตัวโปรแกรมแอฟฟิลิเอต YouTube Shopping ในประเทศไทย โดย Shopee ได้รับการยอมรับจาก Campaign 360 ว่าเป็นทั้งแบรนด์ยอดนิยมและผู้นำในการมอบประสบการณ์การช็อปปิ้งที่ดีที่สุด และยังมีผลงานอันโดดเด่นในการสนับสนุนผู้ขายและผู้บริโภคในประเทศไทย โดยความร่วมมือในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมพลังให้กับครีเอเตอร์และผู้ประกอบการรายย่อย และยกระดับประสบการณ์การช็อปปิ้งบน YouTube ให้ดียิ่งขึ้น“เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ YouTube ในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในประเทศไทยที่ช้อปปี้ในฐานะแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ได้ขยายความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ที่แข็งแกร่งในแพลตฟอร์มวิดีโอ เรามั่นใจว่าการร่วมมือกันในครั้งนี้จะช่วยเสริมศักยภาพให้กับผู้ขายบนช้อปปี้ในประเทศไทยขยายการเข้าถึงลูกค้าผ่านคอนเทนต์คุณภาพจากเหล่าครีเอเตอร์ชั้นนำของ YouTube เราได้พิสูจน์แล้วว่าคอนเทนต์ที่มีพลังส่งผลให้ยอดขายของผู้ขายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญผ่านฟีเจอร์ยอดนิยมอย่าง Shopee Live และ Shopee Video เราเชื่อมั่นว่าความร่วมมือครั้งนี้จะสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับผู้ขายของเราได้อย่างแน่นอน” การัน อำบานี ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ ช้อปปี้ (ประเทศไทย) กล่าวการช็อปปิ้งแบบไร้รอยต่อจากการแนะนำของครีเอเตอร์คนโปรด ผ่านวิดีโอ Shorts และไลฟ์สตรีมโปรแกรมแอฟฟิลิเอต YouTube Shopping ช่วยให้ผู้ชมสามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างสะดวก ระหว่างกำลังรับชมคอนเทนต์จากครีเอเตอร์คนโปรด โดยสามารถตรวจสอบรายการทั้งหมดของสินค้าที่ได้รับการแท็กในวิดีโอ พร้อมทั้งข้อมูลของสินค้าแต่ละชนิดได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วผ่านกล่องคำอธิบายวิดีโอ และภายใต้หัวข้อ "ผลิตภัณฑ์" ของวิดีโอ เมื่อคลิกไปยังสินค้าที่ต้องการแล้ว คุณจะถูกนำไปยังหน้าต่างการขายนอก YouTube โดยตรงเพื่อการซื้อขายที่รวดเร็ว นอกจากนี้ ครีเอเตอร์ยังสามารถเลือกแท็กสินค้าในวิดีโอของตนเองได้ทั้งในวิดีโอใหม่ และวิดีโอที่มีอยู่แล้วในช่องของตน หรือปักหมุดไว้ในขณะที่ไลฟ์สตรีมก็ได้เช่นกันด้วยการผสานการช็อปปิ้งเข้ากับคอนเทนต์อย่างแยบยล โปรแกรมแอฟฟิลิเอต YouTube Shopping จึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมืออันทรงพลังสำหรับครีเอเตอร์ชาวไทยในการดึงดูดผู้ชม และสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับคนดู โดยโปรแกรมนี้จะเข้ามาส่งเสริมช่องทางในการสร้างรายได้ที่มีอยู่แล้วบน YouTube เช่น รายได้จากโฆษณา, รายได้จาก YouTube Premium, การเป็นสมาชิกของช่อง, Super Thanks, Super Chat และ Super Stickers ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมเพื่อให้ครีเอเตอร์ได้เติบโตบนแพลตฟอร์ม YouTubeการช็อปปิ้งบน YouTube ระหว่างไลฟ์สตรีม“ตลอดระยะเวลากว่า 1 เดือนที่ผ่านมา ช่อง DOM ของพวกเราได้มีโอกาสทดลองใช้โปรแกรมแอฟฟิลิเอต YouTube Shopping และพบว่าเป็นโปรแกรมที่ตอบโจทย์ต่อทั้งครีเอเตอร์และผู้ชมอย่างแท้จริง เพราะช่วยให้เราในฐานะครีเอเตอร์สามารถแนะนำสินค้าดี ๆ ให้ผู้ชมได้ง่ายขึ้น เพิ่มโอกาสการสร้างรายได้ผ่านค่าคอมมิชชัน และยังช่วยเสริมประสบการณ์ช็อปปิ้งให้กับผู้ชมและแฟน ๆ ของเราบน YouTube ทั้งนี้ ผมเชื่อว่าโปรแกรมนี้จะช่วยผลักดันให้ทั้งครีเอเตอร์และแพลตฟอร์มเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน” ทรงศักดิ์ ปัญญาธรักษ์ ครีเอเตอร์ YouTube กล่าว