VGI X GMM MUSIC พลิกโฉมลาน SKY WALK ช่องนนทรีเปิดคอนเสิร์ตทุกเดือน

VGI X GMM MUSIC พลิกโฉมลาน SKY WALK ช่องนนทรีสร้างสีสันกรุงเทพฯ ส่งศิลปินดังเปิดคอนเสิร์ตทุกเดือน ประเดิม “อะตอม ชนกันต์” 25 ตุลาคมนี้เพราะกรุงเทพฯ คือเมืองแห่งคอนเสิร์ต และเสียงเพลง GMM MUSIC ร่วมมือพาร์ทเนอร์ VGI เปิดโปรเจกต์สุดพิเศษสำหรับคนเมือง กับมินิคอนเสิร์ตซีรีส์ "VGI SKY VIBES" ที่ขนทัพศิลปินดัง มาสร้างสีสันให้กับผู้คนในย่านช่องนนทรี และผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอมมูนิตี้ใหม่ ๆ กับผู้คนในย่านนั้น ภายใต้คอนเซ็ปต์ GOOD MOOD GOOD VIBES (เติมสีสันให้วันธรรมดา)ประเดิมมินิคอนเสิร์ตแรกจากศิลปินมากความสามารถ ATOM (อะตอม ชนกันต์) ในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 17:00 น. เป็นต้นไป จากนั้นจะมีการจัดต่อเนื่องถึง 10 ครั้งเป็นประจำทุกเดือน จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2568 โดยมีศิลปินดังอย่าง ไอซ์ ศรัณยู, MEYOU, Only Monday, เล็ก พงษ์ธร, Yes Indeed, FIRZTER, VERSE ที่จะมาสร้างความสุขให้กับแฟนเพลง และผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสซึ่งพื้นที่ลาน SKY WALK ช่องนนทรี เป็นสะพานแลนด์มาร์คข้ามแยกในกรุงเทพฯ ที่มีความสวยงาม และเป็นทางเดินลอยฟ้าที่เชื่อมระหว่างสถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรี กับรถ BRT สถานีสาทร ให้สามารถเดินถึงกันได้อย่างสะดวก โดยมินิคอนเสิร์ตซีรีส์ "VGI SKY VIBES" นอกจากจะเป็นการสร้างบรรยากาศดี ๆ ให้กับผู้คนบนลาน SKY WALK ช่องนนทรีแล้ว ยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับกลุ่มบุคคลทั่วไปได้ใช้พื้นที่สำหรับแสดงความสามารถ และสร้างกลุ่มคอมมูนิตี้ของคนรักคนตรี และความสนุกสนาน