“เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ” เปิดแคมเปญใหญ่ 'Real Wellness My Way'

ผู้จัดการรายวัน 360 - เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ประเทศไทย (Virgin Active Thailand) เปิดตัวแคมเปญสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจุดยืนระดับโลกของแบรนด์อย่าง 'Where Wellness Gets Real' ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม ตอกย้ำวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์เบื้องหลังที่มาของจุดยืนของแบรนด์ล่าสุดที่พร้อมมอบแนวทางในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าชาวไทยอย่างแท้จริง'Where Wellness Gets Real' ถือว่าเป็นจุดยืนของแบรนด์ เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ล่าสุดที่จะเข้ามาช่วยเสริมให้เทรนด์และแนวทางในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนั้นให้จับต้องได้ ซึ่งจากการสำรวจข้อมูลเชิงลึกของสมาชิกของเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ในตลาดต่าง ๆ เกี่ยวกับแบรนด์นั้น สะท้อนได้ว่าคนส่วนใหญ่ต้องการแนวทางด้านการดูแลสุขภาพที่จับต้องได้และมีประสิทธิภาพ โดยไม่ใช่แค่เพียงแต่การออกกำลังทางกายภาพเท่านั้นอย่างไรก็ตามข้อมูลด้านสุขภาพที่มีอย่างล้นหลามอาจสร้างความสับสนให้กับคนได้ ซึ่งข้อมูลนี้ชี้ถึงความแตกต่างระหว่างเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ กับคู่แข่งของแบรนด์ โดยเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ที่ประกอบไปด้วยการดูแลจากภายใน สุขภาพจิตที่ดี รักษาสมดุลการกิน สุขภาพกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี เสริมให้สามารถเข้าถึงการมีสุขภาพที่ดีได้ง่ายมากขึ้น สนุกสนาน ตอบโจทย์ความต้องการของชีวิต และเหมาะสมกับทุก ๆ คนทิศทางใหม่นี้ของ เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของแบรนด์ในการนำเสนอแนวทางที่เชื่อถือได้และมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ ซึ่งช่วยให้ก้าวเข้าสู่เส้นทางในการดูแลสุขภาพที่ดีของทุกคนอย่างเป็นรูปธรรมแคมเปญเอ็กซ์คลูซีฟ 'Real Wellness My Way' ในประเทศไทย จะตอกย้ำจุดยืนของแบรนด์ เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ทั่วโลกโดยหยิบนำเรื่องราวจริงของสมาชิก เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ที่พร้อมจะก้าวสู่เส้นทางสายสุขภาพ โดย Real Wellness Ambassadors จะถูกคัดเลือกจากสมาชิกของ เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ที่แชร์เรื่องราวสุดท้าทายของพวกเขา พร้อมกับโชว์ให้เห็นว่า เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ได้ช่วยให้เส้นทางสู่การมีสุขภาพองค์รวมที่ดีของพวกเขานั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร ซึ่งแคมเปญนี้มุ่งเน้นไปที่ประสบการณ์จริงที่ไม่ปรุงแต่ง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ทุกคนที่กำลังจะริเริ่มต้นเส้นทางเพื่อสุขภาพที่ดีของตนเอง รู้สึกเป็นตัวของตัวเองและมั่นใจ ขณะเดียวกันก็เน้นย้ำความมุ่งมั่นของแบรนด์ในการดูแลสุขภาพที่แท้จริงแคมเปญที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทย 'Real Wellness My Way' จัดขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่มากขึ้นของแต่ละบุคคลเกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดี จากผลสำรวจข้อมูลเชิงลึกของ เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ เปิดเผยว่าร้อยละ 71 ของคนไทยตอนนี้ให้ความสำคัญอย่างมากในด้านการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนไปในสู่การออกกำลังอย่างเป็นประจำที่บ้านหรือท่ามกลางธรรมชาติ ยิ่งไปกว่านั้นร้อยละ 47 ของคนไทยนั้นมีความท้าทายในการมีไลฟ์สไตล์ที่กระตือรือร้น และการรักษาสุขภาพจิตให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี แคมเปญนี้มุ่งตอบโจทย์ช่องว่างที่มีอยู่ทั้งนี้ เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ มีพื้นที่ให้บริการที่พร้อมให้ทุกคนเข้ามาสัมผัสประสบการณ์ที่ประทับใจ โปรแกรมต่าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการตามความต้องการ อีกทั้งแนะนำแนวทางการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่ปรับให้เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าชาวไทยโดยเฉพาะ“ลูกค้าในประเทศไทยมีความคล้ายคลึงกับลูกค้าในตลาดอื่น ๆ โดยแสวงหาการดูแลด้านสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละคนและไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกัน” จูเลียน เบรา ผู้อำนวยการประจำประเทศไทยและสิงคโปร์ ของ เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ กล่าวพร้อมเสริมว่า “แคมเปญล่าสุดของเรา 'Real Wellness My Way' สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ที่สามารถมอบประสบการณ์ในโซลูชนในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่น่าสนใจ ตรงจุด และเพลิดเพลินใจ เราตื่นเต้นอย่างมากที่แบรนด์และบริการของเรานั้นสนับสนุนเส้นทางด้านสุขภาพของทุกคน และตอบโจทย์ลูกค้าชาวไทยอย่างมาก โดยเรียกได้ว่าทิ้งความกดดันด้านเป้าหมายของการมีสุขภาพที่ดีที่เกินเอื้อม หรือแม้กระทั่งแนวทางด้านสุขภาพที่มากมายและซับซ้อนไว้ได้เลย”เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ประเทศไทย ตอกย้ำในฐานะผู้นำด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ผ่านแคมเปญใหม่ล่าสุดนี้เพื่อให้นิยามที่ดีด้านสุขภาพของทุกคนนั้นให้เกิดขึ้นจริงผ่านผลลัพธ์ที่ใคร ๆ ก็สามารถประสบความสำเร็จได้ แคมเปญในการเฟ้นหา ‘Real Wellness Ambassadors’ ของเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ พร้อมเปิดให้สมาชิกมาร่วมเปิดประสบการณ์แล้ววันนี้เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ เปิดคลับแรกที่ประเทศอังกฤษเมื่อ พ.ศ. 2542 เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทเวอร์จิ้น ที่ก่อตั้งโดย เซอร์ ริชาร์ด แบรนสัน ปัจจุบัน เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ เป็นหนึ่งในผู้นำของผู้ให้บริการด้านคลับเพื่อการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีอันดับต้นๆ ของโลก โดยมีสมาชิกกว่า 1 ล้านคน จาก 240 คลับที่ตั้งอยู่ในหกประเทศ ในสี่ทวีปทั่วโลก (แอฟริกาใต้ สหราชอาณาจักร อิตาลี ออสเตรเลีย ประเทศไทย และสิงคโปร์) เป้าหมายของเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ คือการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนใช้ชีวิตที่เสริมพลังด้วยสุขภาพที่ดี โดยมอบประสบการณ์แบบองค์รวมให้กับสมาชิกด้วยความเชี่ยวชาญชั้นนำ นวัตกรรมที่ยอดเยี่ยม และประสบการณ์ที่ดีที่สุดในคลับ ไม่ว่าจะจากกิจกรรมกลางแจ้งและดิจิทัลด้วยคลาสออนไลน์