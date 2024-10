มาร์สเปิดตัวแพลตฟอร์มออนไลน์ ร่วมมือ 3 มูลนิธิช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงในไทย

บริษัท มาร์ส อินคอร์ปอเรท (Mars, Incorporated) ผู้นำระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์ดูแลสัตว์เลี้ยง อาหารขนม และอาหารทั่วไป ผู้ผลิตแบรนด์ที่ผู้คนทั่วโลกชื่นชอบ ประกาศเปิดตัวแพลตฟอร์ม th.WeR4HappyTails.com ซึ่งเป็นความริเริ่มที่เกิดขึ้นจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครองสัตว์เลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาสัตว์เลี้ยงไร้บ้านในประเทศไทยผ่านการส่งเสริมการรับเลี้ยงสัตว์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ทันสมัย แพลตฟอร์มนี้เปิดตัวร่วมกับสามมูลนิธิช่วยเหลือสัตว์ ได้แก่ มูลนิธิเดอะวอยซ์, มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย และมูลนิธิใจด๊อกเรสคิว (Jai Dog Rescue) ที่งาน Global Adoption Weekend ของมาร์ส ที่มุ่งเน้นเรื่องความเข้ากันได้ระหว่างสัตว์เลี้ยงที่ถูกรับเลี้ยงและเจ้าของสัตว์เลี้ยง เพื่อช่วยให้สัตว์ในศูนย์พักพิงหาบ้านที่อบอุ่นได้งาน Global Adoption Weekend จัดขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2024 ที่ผ่านมา มาร์ส เพ็ทแคร์ ได้นำเทคโนโลยีมาใช้เชื่อมโยงเจ้าของสัตว์เลี้ยงกับสัตว์ที่อยู่ในศูนย์พักพิง โดยไฮไลต์ของงานคือ การสาธิตแพลตฟอร์มออนไลน์ของมาร์ส th.WeR4HappyTails.com ที่แสดงโปรไฟล์ของสัตว์ที่พร้อมให้รับเลี้ยงจากศูนย์พักพิงในแบบเรียลไทม์นายรัชกร เจนพัฒนพงศ์ ผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศไทยและอินโดจีน บริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของมาร์ส เพ็ทแคร์ ที่จะสร้าง “โลกที่ดีกว่าสำหรับสัตว์เลี้ยง” และทุ่มเทความพยายามในการแก้ปัญหาสัตว์ไร้บ้านทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทยผ่านโครงการต่างๆ มากมาย“การศึกษา Mars Global Pet Parent ล่าสุดจากมาร์สได้ชี้ให้เห็นว่าโลกเรากำลังหมกมุ่นกับสัตว์เลี้ยงมากขึ้น โดยขณะนี้มีสัตว์เลี้ยงกว่า 1 พันล้านตัวทั่วโลก และเกือบครึ่งหนึ่ง (47%) ของผู้ที่ทำการสำรวจเป็นผู้ที่เลี้ยงสัตว์เป็นครั้งแรก ในประเทศไทยมีเจ้าของสัตว์เลี้ยงมากกว่าครึ่งที่มีสัตว์เลี้ยงเป็นครั้งแรกในชีวิต อย่างไรก็ตาม มีเพียง 5% ของผู้ที่เลี้ยงลูกสุนัข และ 3% ของผู้ที่เลี้ยงลูกแมว ที่รับสัตว์เลี้ยงจากศูนย์พักพิง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้างการรับรู้และสนับสนุนการรับเลี้ยงสัตว์จากศูนย์พักพิง เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมมือกับศูนย์พักพิงที่น่าทึ่งเหล่านี้เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงให้กับชีวิตของสัตว์ที่ต้องการความช่วยเหลือ” นายรัชกรกล่าวสัตว์เลี้ยงมีระดับพลังงาน ความต้องการในการออกกำลังกาย และความต้องการการดูแลที่หลากหลาย การเลือกสัตว์เลี้ยงที่เข้ากับกิจวัตรประจำวันและระดับกิจกรรมของคุณเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้พวกเขาได้รับการดูแลที่เหมาะสม แพลตฟอร์มรับเลี้ยงสัตว์ของมาร์สได้รับการออกแบบเพื่อส่งเสริมความเข้ากันได้ เพื่อช่วยให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงในอนาคตหาสัตว์เลี้ยงที่ตรงกับไลฟ์สไตล์และความชอบของพวกเขา โดยมอบประสบการณ์ที่ราบรื่นสำหรับผู้ที่ต้องการต้อนรับเพื่อนสี่ขาเข้ามาในบ้าน“ผ่านทางเว็บไซต์ th.WeR4HappyTails.com เราหวังที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเจ้าของสัตว์เลี้ยงรายใหม่ให้พิจารณาการรับเลี้ยงสัตว์ รวมถึงให้คำแนะนำ คำปรึกษา และการสนับสนุนเพื่อช่วยให้พวกเขาตัดสินใจอย่างรอบคอบเมื่อต้องเลือกเพื่อนร่วมบ้าน ซึ่งสะท้อนถึงพันธกิจของเราที่จะส่งเสริมการรับเลี้ยงสัตว์ที่เข้ากันได้” นายรัชกรกล่าวเสริมนางชลลดา สิริสันต์ (เมฆราตรี) ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเดอะวอยซ์ (The Voice Foundation) ได้แสดงความตื่นเต้นเกี่ยวกับความร่วมมือนี้ว่า “มูลนิธิเดอะวอยซ์มุ่งมั่นในการเป็นกระบอกเสียงให้กับสัตว์มาโดยตลอด และความร่วมมือกับมาร์สในครั้งนี้ จะนำภารกิจของมูลนิธิไปอีกระดับ เรารู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ ซึ่งจะช่วยให้สัตว์ที่สมควรได้รับการดูแลจำนวนมากหาบ้านที่อบอุ่นได้”นางลูอีส โรส (Louise Rose) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (Soi Dog Foundation) เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการร่วมมือกันมากขึ้นเพื่อต่อสู้กับวิกฤตสัตว์เลี้ยงไร้บ้าน: “มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย ได้อยู่ในแนวหน้าของการช่วยเหลือและฟื้นฟูสุนัขและแมวในถนนมากว่าสองทศวรรษ การแก้ปัญหาสัตว์เลี้ยงไร้บ้านต้องอาศัยความร่วมมือ และความร่วมมือนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย”นายไมค์ โดเวอร์ (Mike Dower) ผู้ร่วมก่อตั้ง มูลนิธิใจด๊อกเรสคิว (Jai Dog Rescue) ได้เน้นถึงความสำคัญของการหาคู่ที่เหมาะสมระหว่างสัตว์เลี้ยงและเจ้าของว่า “ที่ Jai Dog Rescue เราเชื่อว่าสัตว์ทุกตัวสมควรได้รับโอกาสในการหาบ้านที่เหมาะสมกับความต้องการของพวกเขา และเรามักจะชอบหาบ้านที่อบอุ่นให้กับสุนัขที่เราได้ช่วยเหลือในประเทศไทย WeR4HappyTails เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ผู้ที่ต้องการรับเลี้ยงสัตว์ตัดสินใจอย่างรอบคอบ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและลดจำนวนสัตว์ที่ต้องกลับมาอยู่ในศูนย์พักพิงอีกครั้ง”นอกจากนี้ ในส่วนหนึ่งของงาน Global Adoption Weekend มาร์สได้เชิญเจ้าของสัตว์เลี้ยงเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนสัตว์ที่อยู่ในศูนย์พักพิง โดยการเข้าร่วมแคมเปญ “Let’s pay forward to our four-legged friends “เปย์ให้น้องสี่ขากับมาร์ส เพ็ทแคร์” ผ่านลาซาด้า ซึ่งทุกการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์มาร์ส เพ็ทแคร์ มูลค่า 100 บาทในช่วงวันที่ 25-30 ตุลาคม 2567 มาร์สจะบริจาคอาหารหนึ่งมื้อให้กับสัตว์ในศูนย์พักพิง