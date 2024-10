พิธีเปิดบูทแลกเงิน YES EXCHANGE สาขาศูนย์ราชการอาคารรัฐประศาสนภักดี

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวอินทิรา ฉิวรัมย์ รองประธานศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยนางกอร์ปกุล วินิจนัยภาค รองอัยการสูงสุด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดบูทแลกเงิน YES EXCHANGE สาขาศูนย์ราชการ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ของบริษัท Yes Holding โดยมีนายวรุตม์ แก้วทิพย์ ในฐานะประธานกรรมการ และทีมงานทุกคนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น บูทแลกเงิน YES EXCHANGE มุ่งหวังที่จะให้บริการแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่มีคุณภาพสูงและอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นธรรม เพื่อรองรับความต้องการของประชาชนและผู้ใช้บริการในพื้นที่ศูนย์ราชการขอเชิญชวนทุกท่านมาสัมผัสบริการที่สะดวกสบายและตอบโจทย์ทุกความต้องการที่ YES EXCHANGE!