PTTRM ร่วมกับ Artstory By Autistic Thai จัดแคมเปญสินค้าสุดพิเศษจากศิลปินออทิสติก

PTTRM ร่วมกับ Artstory By Autistic Thai จัดแคมเปญพิเศษสนับสนุนงานศิลปะของศิลปินออทิสติก ที่จัดทำเป็นสินค้าพรีเมียมสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ร้านจิฟฟี่และร้านชานมไข่มุกเพิร์ลลี่ ที เพื่อส่งมอบให้กันในช่วงเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปี 2567นางพรรณวดี พุฒยางกูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด PTTRM ผู้บริหารสถานีบริการพีทีที สเตชั่น ร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่ และร้านชานมไข่มุกเพิร์ลลี่ ที เปิดเผยว่า PTTRM เป็นบริษัทในเครือ OR ซึ่งดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายการให้โอกาสแก่สังคมและชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยเราได้มีโอกาสร่วมงานกับบุคคลออทิสติก ผ่านความร่วมมือและประสานงานกันของมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ปตท. และมูลนิธิออทิสติกไทย ซึ่งมีการรับบุคคลออทิสติกเข้าทำงานที่ร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่ตั้งแต่ปี 2565 ถึงปัจจุบัน กระจายอยู่ 8 สาขา เพื่อมอบโอกาสให้บุคคลออทิสติกได้มีอาชีพที่มั่นคงสามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้นอกจากนี้ เราได้ร่วมกับ Artstory By Autistic Thai ให้น้องๆ ศิลปินออทิสติกสร้างแรงบันดาลใจจากการมาเยี่ยมชมร้านจิฟฟี่และร้านชานมไข่มุกเพิร์ลลี่ ที รังสรรค์งานศิลปะผ่านสินค้าพรีเมี่ยมพิเศษในคอนเซ็ปต์ “ของขวัญจากการเดินทาง” เพื่อมอบให้กันในช่วงเวลาพิเศษปลายปีนี้ ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าผ้าจิฟฟี่ จำหน่ายในราคาเพียง 119 บาท ซึ่งสามารถนำกลับมาช้อปปิ้งได้ส่วนลดพิเศษ 30 บาทในครั้งต่อไปเมื่อซื้อสินค้าครบ 200 บาท/ใบเสร็จ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567-5 มกราคม 2568และแก้วน้ำเพิร์ลลี่ ที จำหน่ายพร้อมเมนูออริจินัลมิลค์ทีเพียง 79 บาท สามารถนำแก้วกลับมาใช้ได้ส่วนลด 10 บาทได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 รวมถึงยังมีการออกแบบลวดลาย Cup Sleeve สุดน่ารัก โดยสินค้าเหล่านี้ออกแบบโดย “น้องแบมแบม” สิรีธร ภูริปรีชา หนึ่งในศิลปินออทิสติกจาก Artstory By Autistic Thai และในทุกครั้งที่คุณซื้อคือการได้มอบโอกาสและสนับสนุนผลงานจากเหล่าศิลปินออทิสติกร่วมกัน