“ห้างเซ็นทรัล” จัดเต็มงานซาริโอ ดันยอดขายโต 20% โค้งสุดท้าย •

ผู้จัดการรายวัน 360 - ห้างเซ็นทรัล ในฐานะผู้นำเข้าซานริโอรายแรกและรายใหญ่ที่สุดของไทย เดินหน้าจัดงานแฟร์เพื่อคนรักซานริโอแห่งปี “CENTRAL SANRIO CHARACTERS FAIR 2024” มุ่งสร้าง Customer Experiences แแบบ 360 องศา จัดเต็มดีลโปรโมชันสุดพิเศษ คาดช่วยกระตุ้นยอดขายกลุ่มสินค้าซานริโอของห้างเซ็นทรัลในช่วงไตรมาส 4 ปี 67 ให้เติบโตขึ้นราว 20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมานางสาวธาพิดา นรพัลลภ กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริหารสินค้าออมนิชาแนล กลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ในฐานะผู้นำเข้ากลุ่มสินค้าซานริโอรายแรกและรายใหญ่ที่สุดของไทย กล่าวว่า “ห้างเซ็นทรัล ถือเป็น นัมเบอร์วันเดสติเนชันของกลุ่มคนรักซานริโอมาอย่างยาวนานถึง 46 ปี โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราเป็นผู้นำและผู้บุกเบิกในการนำเข้าซานริโอไอเทมคาแรกเตอร์ต่าง ๆ ทั้งคอลเลกชันใหม่ เอ็กซ์คลูซีฟคอลเลกชัน ลิมิเต็ด อิดิชัน ในราคาที่สมเหตุสมผลและเข้าถึงได้ รวมทั้งบริการสุดพิเศษต่าง ๆ ที่คนรักซานริโอได้สัมผัสก่อนใครแบบไม่ต้องเดินทางไปช้อปไกลถึงต่างประเทศจากปัจจัยความพร้อมดังกล่าวจึงส่งผลให้ยอดขายของกลุ่มสินค้าซานริโอของห้างเซ็นทรัลมีการเติบโตในทิศทางบวกอย่างต่อเนื่อง สำหรับในปีที่ผ่านมา (ธ.ค. 66) ยอดขายกลุ่มสินค้าซานริโอมีการเติบโตเพิ่มขึ้นราว 10% และใน 3 ไตรมาสของปี 67 (ม.ค. – ก.ย. 67)มีการเติบโตเพิ่มขึ้นอีกราว 20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาทั้งนี้ สำหรับในไตรมาสที่ 4 ปี 67 เราได้มีแผนกระตุ้นยอดขายและการช้อปกลุ่มสินค้าซานริโอด้วยการจัดงานแฟร์แห่งปีเพื่อคนรักซานริโอกับงาน “CENTRAL SANRIO CHARACTERS FAIR 2024” ซึ่งเป็นงานแฟร์ที่เราจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีที่ลานโปรโมชัน ชั้น 1 เซ็นทรัล ลาดพร้าว รวมทั้งในแผนกซานริโอ ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา โดยได้รับการตอบรับที่ดีและเป็นงานที่กลุ่มคนรักซานริโอรอคอย ซึ่งในแต่ละปีเราจะมีไฮไลต์ความพิเศษที่แตกต่างกันอย่างในปีนี้ความพิเศษของเราคือการสร้าง Customer Experiences ผ่านความพิเศษแบบ 360 องศา ทั้งการฉลองครบรอบ 50 ปี “HELLO KITTY” ที่มาพร้อมไอเทมคอลเลกชันพิเศษและลิมิเต็ด อิดิชัน รวมทั้งเหล่าซานริโอไอเทมคาแรกเตอร์ในดวงใจอีกมากมาย โดยมีดีลโปรโมชันที่พิเศษสุด และกิจกรรมน่ารัก ๆ ซึ่งเราใช้การสื่อสารทางการตลาดในสื่อออฟไลน์ ออนไลน์ ดารา และอินฟลูเอนเซอร์ มาเป็นตัวช่วยในการสร้างการรับรู้ จดจำงานของเราในกลุ่มคนรักซานริโอและลูกค้าทั่วไปอย่างเข้าถึงในวงกว้างอีกด้วย โดยเรามั่นใจว่าความพิเศษแบบ 360 องศาที่เรามอบให้จะตอบโจทย์ความต้องการของคนรักซานริโอได้ครบทุกไลฟ์สไตล์ของทุกเจนเนอเรชันอย่างแน่นอน และสามารถช่วยกระตุ้นยอดขายกลุ่มสินค้าซานริโอของห้างเซ็นทรัลในช่วงไตรมาส 4 ปี 67 ให้เติบโตขึ้นราว 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา”สำหรับรายละเอียดความพิเศษของงาน “CENTRAL SANRIO CHARACTERS FAIR 2024” ที่มุ่งสร้าง Customer Experience ผ่านความพิเศษแบบ 360 องศา ประกอบด้วย...• การฉลองครบรอบ 50 ปี “HELLO KITTY” ที่จะชวนกลุ่มคนรักซานริโอมาร่วมสัมผัสความพิเศษของ "HELLO KITTY 50th ANNIVERSARY COLLECTION" กับไอเทมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ และลิมิเต็ด อิดิชัน รวมทั้งเหล่าคาแรกเตอร์ซานริโอสุดคิ้วต์อีกมากมายอย่าง Hello Kitty Kuromi My Melody Cinnamoroll Little Twin Stars และ Bad Badtz Maru ไม่ว่าจะเป็น…• ตุ๊กตา Hello Kitty 50th Anniversary รุ่นลิมิเต็ด อิดิชันที่มีเพียง 500 ตัวทั่วโลก พร้อมให้คนรักซานริโอได้เป็นเจ้าของที่งานนี้เท่านั้น!• ฟิกเกอร์ Hello Kitty คอลเลกชันพิเศษ Azuma Makoto X Sanrio จัดแสดงครั้งแรกในไทย โดยผสานศิลปะดอกไม้แสนงดงามจากศิลปินระดับโลก Azuma Makoto กับความคิ้วต์เหนือระดับของ Hello Kitty ผลลัพธ์ที่ได้คือฟิกเกอร์สะสมสุดพิเศษที่เป็นงานศิลปะที่นำความทรงจำในวัยเด็กมาบรรจบกับเสน่ห์ของธรรมชาติ สำหรับคนรักซานริโอและนักสะสม Art Toyที่กำลังมาแรง นี่คือโอกาสครอบครองชิ้นงานระดับพรีเมียมที่หายากและสุดพิเศษ ซึ่งเตรียมวางจำหน่ายจริงในเดือนตุลาคม• อีกหนึ่งฟิกเกอร์สุดพิเศษที่น่าสะสม Hello Kitty Maneki Neko ขนาดจัมโบ้ (59 ซม.) รุ่นลิมิเต็ด อิดิชันจากแบรนด์ดัง Herocross ที่ผลิตจากเทคโนโลยีขั้นสูง ดีไซน์ละเอียด จำนวน 2 ดีไซน์ วางจำหน่ายเฉพาะที่ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว, เซ็นทรัลชิดลม, และเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ในราคา 25,000 บาท (สินค้ามีจำนวนจำกัด)• เพลิดเพลินกับความคาวาอิของคอลเลกชันสุดพิเศษ Kandy x Sanrio จากนักออกแบบชื่อดัง Jason Freeny ที่ได้แรงบันดาลใจจากลูกกวาดหลากสี กับการนำคาแรคเตอร์สุดโปรดอย่าง Hello Kitty My Melody Kuromi และ Cinnamorollมาปรับลุคใหม่โดยนำเสนอในรูปแบบโปร่งแสงแสนสดใส เผยให้เห็นถึงรายละเอียดที่บรรจงสร้างอย่างพิถีพิถัน นอกจากนี้ ยังมีลูกเล่นสนุก ๆ จากการสุ่มคาแรกเตอร์ในกล่องลับ (Blind Box) ที่จะสร้างความตื่นเต้นทุกครั้งที่เปิดโดยมีทั้งหมด 4 ซีรีส์ พร้อมให้สะสมแล้ววันนี้ที่ห้างเซ็นทรัลเฉพาะสาขาชิดลม ลาดพร้าว บางนา ปิ่นเกล้า เซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิล์ด พระราม 3 พระราม 2 อีสต์วิลล์ สีลมคอมเพล็กซ์ เมกาบางนา รังสิต เฟสติวัลเชียงใหม่ ภูเก็ต และห้างโรบินสัน พระราม 9• ดีลโปรโมชันสุดพิเศษ สำหรับงาน “CENTRAL SANRIO CHARACTERS FAIR 2024” ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 ต.ค. 67 ณ ลานโปรโมชัน ชั้น 1 เซ็นทรัล ลาดพร้าว และสามารถช้อปแบบต่อเนื่องกันได้อีกยาว ๆ จนถึงวันที่ 15 พ.ย. 67 ที่แผนกซานริโอ ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา (ยกเว้นสาขาเฟสติวัลสมุย และป่าตอง) หรือทุกช่องทางการช้อปปิ้งสุดสะดวกของห้างฯ- สินค้าลดสูงสุด 50% (เฉพาะรุ่น)- รับดิจิทัลคูปองหรือคูปองส่วนลดแทนเงินสดสูงสุด 4,000 บาท เมื่อช้อปตามเงื่อนไข (ระหว่างวันที่ 3-31 ต.ค. 67)- สุดยอดนักช้อป 3 ท่านแรก รับฟรี! ต่างหู หรือจี้จาก Prima Sanrio Collection รวมมูลค่า 26,700 บาท (เมื่อมียอดช้อป 25,000 บาทขึ้นไป)- พิเศษสำหรับนักช้อปมือทอง เมื่อช้อปสินค้าภายในงาน “CENTRAL SANRIO CHARACTERS FAIR 2024”ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 ต.ค. 67 ณ ลานโปรโมชัน ชั้น 1 เซ็นทรัล ลาดพร้าว ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป พร้อมรีวิวสินค้าที่ช้อปภายในงาน รับสิทธิ์ลุ้นรับ Hello Kitty ทองคำ ขนาด 4 ซม. มูลค่า 1,350 บาท จำนวน 3 รางวัล• กิจกรรมสุดคิ้วต์แบบจัดเต็มสำหรับคนรักซานริโอ โดยจะหมุนเวียนไปจัดกิจกรรมที่ห้างเซ็นทรัลสาขาต่าง ๆ ดังนี้ ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว วันที่ 16 - 20 และ 25 - 27 ต.ค. 67, ห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้า วันที่ 26 - 27 ต.ค. 67 และ 2 - 3 พ.ย. 67, ห้างเซ็นทรัลบางนา วันที่ 2 - 3 และ 9 - 10 พ.ย. 67 และห้างเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์ วันที่ 16 - 17 พ.ย. 67• Live Store Tour: กับการคว้าตัวซานริโอเลิฟเวอร์แบบยืนหนึ่งอย่าง กัน - อรรถพันธ์ พูลสวัสดิ์ มาประเดิมเป็นไกด์พาทัวร์งานแฟร์เพื่อคนรักซานริโอแห่งปีอย่าง “CENTRAL SANRIO CHARACTERS FAIR 2024” ในวันที่ 16 ต.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ที่ลานโปรโมชัน ชั้น 1 เซ็นทรัล ลาดพร้าว พบกับความพิเศษที่ขนมาสปอยซานริโอเลิฟเวอร์แบบจัดเต็ม!- Sanrio Photo Booth: รับสิทธิ์ถ่ายรูปที่ซานริโอ โฟโต้บูธ เมื่อช้อปครบ 1,500 บาทต่อใบเสร็จ โพสท่ากับฉากหลังสุดคิ้วต์ของเหล่าคาแรกเตอร์ซานริโอ ไม่ว่าจะเป็น Hello Kitty, My Melody, Cinnamoroll และผองเพื่อน ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก หรือแชร์ลงโซเชียลแบบรัว ๆ- DIY Workshop สายห้อยพวงกุญแจซานริโอ: รับสิทธิ์เข้าร่วมเวิร์คช็อป DIY ทำสายห้อยพวงกุญแจสุดคิ้วต์ในสไตล์ที่คุณชอบกับ 5 คาแรกเตอร์จากซานริโอ ไม่ว่าจะเป็น Hello Kitty, Kuromi, My Melody, Cinnamoroll และ Little Twin Stars เมื่อช้อปครบ 2,500 บาท ต่อใบเสร็จ- DIY Grip Tok ลายซานริโอ: รับสิทธิ์เข้าร่วมเวิร์คช็อป DIY GripTok เพิ่มความน่ารักให้กับโทรศัพท์มือถือด้วยซานริโอคาแรกเตอร์สุดโปรด! เมื่อช้อปครบ 2,500 บาทต่อใบเสร็จ- ไอศกรีม 3D สุดพิเศษ: เติมความหวานกับไอศกรีม 3D รูปคาแรกเตอร์ซานริโอ! ที่ไม่ใช่แค่อร่อย แต่ยังน่ารักจนไม่อยากกิน!คนรักซานริโอไม่ควรพลาดกับมหกรรมสุดคิ้วต์แห่งปีที่ทุกคนรอคอย! กับงาน “CENTRAL SANRIO CHARACTERS FAIR 2024” ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 ต.ค. 67 ณ ลานโปรโมชัน ชั้น 1 เซ็นทรัล ลาดพร้าว และสามารถช้อปแบบต่อเนื่องกันได้อีกยาว ๆ จนถึงวันที่ 15 พ.ย. 67 ที่แผนกซานริโอ ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา (ยกเว้นสาขาเฟสติวัลสมุย และป่าตอง) หรือทุกช่องทางการช้อปปิ้งสุดสะดวกของห้างฯ ไม่ว่าจะเป็น Central App ครบครันเสมือนยกห้างเซ็นทรัลมาไว้บนมือถือ, เว็บไซต์ www.central.co.th, บริการ Central Call & Shop หรือ Chat & Shop ที่ Line @Centralofficial หรือ ผ่านเฟซบุ๊ก www.facebook.com/CentralDepartmentStore รวมถึง Personal Shopper on Demand โทร.1425 กด 3 และTikTok Shop: Central Department Store ที่พร้อมอำนวยความสะดวกและแจ้งสิทธิพิเศษให้เหล่านักช้อปอย่างครบครัน