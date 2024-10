LG เปิดตัวธุรกิจ“LG Subscribe” ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าจ่ายรายเดือน

ผู้จัดการรายวัน 360- แอลจี พลิกโฉมตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้า เปิดตัว ‘LG Subscribe’ บริการใหม่ ในรูปแบบ Subscription ให้เช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบแบ่งจ่ายรายเดือน ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการความสะดวกสบายและความคุ้มค่า กับสินค้ากว่า 9 ผลิตภัณฑ์ รวม 36 รุ่น ปักธง 3 ปี มั่นใจทำรายได้ 100 ล้านยูเอส หรือปีแรกขอกวาด 1,000 ล้านบาท ผู้ใช้บริการ 40,000 คนนายซองฮัน จอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบันเทรนด์ธุรกิจ Subscription กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วทั่วโลก และแอลจีมองเห็นโอกาสที่ดีในการเติบโตของธุรกิจนี้ จึงได้เริ่มต้นธุรกิจ LG Subscribe ครั้งแรกในปี 2552 ที่ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้ากว่า 3 ล้านคนที่เลือกใช้บริการนี้ สามารถสร้างยอดขายได้ 866 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีอีกทั้งยังประสบความสำเร็จในประเทศมาเลเซียซึ่งเปิดตัวบริการในปี 2562 ปัจจุบันมีลูกค้ากว่า 100,000 คน สร้างยอดขายได้กว่า 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีสำหรับประเทศไทย ธุรกิจ LG Subscribe ยังค่อนข้างใหม่ แต่เรามองเห็นศักยภาพการเติบโตอย่างมหาศาล ล่าสุดปีนี้จึงพร้อมเปิดตัวธุรกิจใหม่ “LG Subscribe” ภายในงาน “LG Subscribe : The Smartest Way to Own Appliance” ซึ่งโมเดลธุรกิจแบบ Subscription นั้น จะช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าและบริการของแอลจีได้ง่ายดายยิ่งขึ้น ผ่านการแบ่งจ่ายค่าบริการรายเดือน ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการความสะดวกสบายและความคุ้มค่ามากที่สุด พร้อมการดูแลผลิตภัณฑ์โดยช่างผู้เชี่ยวชาญของแอลจีตลอดอายุสัญญา ซึ่งครอบคลุมระยะเวลา 5-7 ปีโดยเรามุ่งมั่นที่จะผลักดันธุรกิจนี้ให้กลายเป็นผู้นำด้านยอดขายภายใน 3 ปีข้างหน้า คาดการณ์ว่าในระยะเวลาดังกล่าวธุรกิจ LG Subscribe ในประเทศไทยจะสร้างยอดขายรวมได้ถึง 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้านนายอำนาจ สิงหจันทร์ หัวหน้าฝ่ายการตลาด บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันเทรนด์ธุรกิจประเภท Subscribe มีมากมาย ไม่ว่าจะเป็น STREAMING SERVICE, SOFTWARE, ONLINE COURSE, MOBILE APPLICATION, HEALTH & WELLNESS และ CAR & VEHICLE โดยตลาด Subscribe ทั่วโลกคิดเป็นมูลค่ากว่า 1,500 Billion $ US หรือคาดการณ์ว่า 70% ของจำนวนประชากรโลก กำลังใช้บริการ Subscribe อย่างใดอย่างหนึ่ง และผู้ใช้บริการเหล่านี้กว่า 67% จะกลับมาใช้และรักในแบรนด์นั้นๆ มากยิ่งขึ้นแอลจีจึงได้เข้ามารุกในธุรกิจ Subscribe ตั้งแต่ปี 2552 ที่เกาหลีใต้เป็นที่แรก ขณะที่ประเทศไทยถือเป็นอันดับ 4 ในเอเชีย รองจาก เกาหลีใต้ มาเลเซีย และไต้หวันที่พึ่งเปิดให้บริการเมื่อช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้ธุรกิจ LG Subscribe ถือเป็นการเช่าซื้อผลิตภัณฑ์ของแอลจี ด้วยการเป็นเจ้าของสินค้าและบริการหลังการขายตลอดอายุสัญญา ซึ่งลูกค้าจะได้รับการบริการและการรับประกันตามระยะเวลาที่ลูกค้าเลือกขณะที่กรรมสิทธิ์ของสินค้านั้น ในระหว่างการเช่าซื้อตามสัญญา ผู้ให้เช่าซื้อยังเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน และกรรมสิทธิ์จะเป็นของผู้เช่าเมื่อครบอายุสัญญา และหากต้องการยกเลิกสัญญาเช่าซื้อ ผู้เช่าซื้อมีสิทธิ์สามารถบอกเลิกสัญญาได้นับตั้งแต่วันที่ติดตั้งหรือวันที่ได้รับมอบทรัพย์สินที่เช่าซื้อไปยังผู้ให้เช่าซื้อ ทั้งนี้ทรัพย์สินที่เช่าซื้อต้องอยู่สภาพสมบูรณ์เช่นเดียวกับขณะส่งมอบ หากการบอกเลิกสัญญาเป็นไปโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและไม่ได้เกิดจากความชำรุดบกพร่องของทรัพย์สินที่เช่าซื้อ ผู้เช่าซื้อต้องชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งสินค้าหรือทรัพย์สินที่เช่าซื้อสำหรับประโยชน์ของบริการ LG Subscribe มี 3 ข้อสำคัญ คือ 1. วางแผนง่ายลดภาระทางการเงิน : เพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้จ่าย สามารถเลือกจ่ายเป็นรายเดือนแบบง่ายๆ แทนการจ่ายเงินก้อนใหญ่ในครั้งเดียว หรือเริ่มต้น 399 บาท/เดือน ขึ้นอยู่กับแต่ละผลิตภัณฑ์และราคาสินค้า 2.มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกใช้บริการหลากหลาย ครอบคลุมตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ อย่าง เครื่องกรองน้ำ เครื่องดูดฝุ่น เครื่องฟอกอากาศ และโทรทัศน์ ไปจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ เช่น เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า ตู้ถนอมผ้า ตู้เย็น และเครื่องปรับอากาศ รวมทั้งหมด 9 ผลิตภัณฑ์ 36 รุ่น และ3.รับประกันนาน 5 - 7ปี หรือตลอดอายุสัญญานายอำนาจ กล่าวต่อว่า รูปแบบการใช้บริการ LG Subscribe นั้น เบื้องต้นลูกค้าจะต้องมีบัตรเครดิตเพื่อสมัครใช้บริการร่วมด้วย ขณะที่สินค้าจะเป็นราคาปกติแต่การใช้บริการดังกล่าวอาจสูงขึ้น 10-15% เพราะมีเรื่องบริการและประกันเข้ามาเกี่ยวข้อง ซี่งบริการดังกล่าวเหมาะกับทุกกลุ่ม แต่ทาร์เก็ตหลัก คือ กลุ่มที่เริ่มทำงานไปจนถึง 40 ปี มีทั้งสมัครใช้เองและผ่อนให้บุคคลอันเป็นที่รัก ส่วนการยกเลิกสัญญามองว่าจะมีต่ำมาก ราว 2-3% เห็นได้จากประเทศที่ให้บริการก่อนหน้า“หลังจากทดลองตลาดมา 2 อาทิตย์ ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค สินค้าที่ได้รับความนิยมมีทั้ง เครื่องกรองน้ำ และแอร์ โดยการเพิ่มธุรกิจ LG Subscribe ครั้งนี้ บริษัทมีการลงทุนด้านบุคลากรเพิ่มอีก 30% เพิ่มเซอร์วิสเซนเตอร์ และแวร์เฮ้าส์ รวมถึงงบการทำตลาดอีกไตรมาสละ 50 ล้านบาท คาดการณ์ว่าจบปี 2568 จะทำรายได้ 1,000 ล้านบาท หรือมีผู้ใช้บริการ 40,000 ราย (ซึ่งรายได้ส่วนนี้คิดเป็น 5% ของรายได้รวม) และในปีถัดไปยอดขายจะเพิ่มเป็น 2,000 ล้านบาท และมีผู้ใช้บริการเพิ่มเป็น 75,000-80,000 ราย” นายอำนาจ กล่าว