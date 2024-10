“เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์”จัดเต็มปี68 เปิดไลน์อัพคอนเทนต์เด็ดช่องone31

ผู้จัดการรายวัน 360 - เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ หรือ ONEE เปิดโผไลน์อัพคอนเทนต์ปี 2025 ช่องone31 แบบจัดเจ็มทั้งคอนเทนต์ ละคร ข่าว ซีรีส์ พร้อมผลักดันรายได้ทุกช่องทาง ชูกลยุทธ์ต่อยอดรายได้จากธุรกิจ Content Marketing สู่ธุรกิจ Idol Marketing หรือการบริหารศิลปินนายถกลเกียรติ วีรวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยในงาน “ปรากฏการณ์ one สนั่นจอ” ภายใต้คอนเซ็ปต์ The Limitless one Above & Beyond เพื่อเปิดโผไลน์อัพคอนเทนต์ปี 2025 จากช่องone31ว่า บริษัทฯได้จัดเตรียมคอนทนต์ที่หลากหลายทั้ง ละคร, ซีรีส์, วาไรตี้, ซิตคอม และข่าว ที่จะใช้เป็นอาวุธในการขับเคลื่อนความสำเร็จในปีพ.ศ. 2568และการสร้างรายได้จากหลากหลายช่องทาง อาทิ รายได้จากธุรกิจ Content Marketing, รายได้จากธุรกิจ Idol Marketing, และรายได้จากธุรกิจ Productionทั้งนี้คอนเทนต์หลักๆคือ ละคร – ซีรีส์คุณภาพเหนือชั้น ผสานพลังซุปตาร์ - ไอดอลเริ่มที่โปรแกรมละครหลังข่าว เวลา 20.30 น. ด้วยละครฟอร์มยักษ์หลากหลายแนวที่ทันสมัย ตอบโจทย์ทุกความชื่นชอบของแฟนละคร อาทิ ละครโมเดิร์นดรามาตีแผ่สังคม “บนพระจันทร์มีกระต่าย” ที่ได้ เก้า สุภัสสรา, บี น้ำทิพย์ มาประกบ ไบร์ท นรภัทรพร้อมด้วยการกลับมาของละครตระกูลเรือน เรื่อง “เรือนโชนแสง” ต่อด้วยละคร “รักสลับลาย” นอกจากนี้ยังมีซีรีส์โรแมนติกดราม่าเรื่องยิ่งใหญ่ “สลักรักในแสงจันทร์” และละครฟอร์มยักษ์แห่งปี “ทายาทหมายเลข 1”ส่วนคอนเทนต์ช่วงเวลาซุปเปอร์แมส อย่าง ละครหนึ่งทุ่ม ที่ช่องone31 ครองแชมป์ทำเรตติ้งสูงเป็นอันดับ 1 มาโดยตลอด ก็จัดเต็มขนความสนุกมาแบบครบรส เช่น ละครแอ็คชั่นเรื่อง “เหมันต์ตะวันรอน” และทัพละครดราม่าเข้มข้น “ชะตาหงส์”, “กรงการเวก”สำหรับคอนเทนต์ซีรีส์จาก oneD ORIGINAL จะมีเหล่าซีรีส์เรื่องยิ่งใหญ่หลายรสชาติจาก oneD ORIGINAL ที่จ่อคิวเตรียมสตรีมบนแอปพลิเคชั่น oneD พร้อมออนแอร์ทางช่องone31 อีก อาทิ ซีรีส์ “แม่หยัว” เริ่มตอนแรกพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคมนี้ ทุกวันพุธ – พฤหัสบดี เวลา 20:30 น. 10 ตอนเท่านั้น ต่อด้วยซีรีส์ “ทิชา” และ “การุณยฆาต” ได้ชมกันปลายปีนี้แน่นอนรวมถึงซีรีส์ TASTE เด็กเจนแซ่บ” เรื่องว้าวุ่นของวัยรุ่นเจนใหม่ จากผู้สร้าง “ฮอร์โมนวัยว้าวุ่น” ต่อด้วยซีรีส์โรแมนติกดรามา “9 Years of You แต่ละปีที่มีเธอ” รวมทั้งซีรีส์เรื่อง “ฆาตกรรมจำไม่ได้” และ “ทวิญ” ซึ่งล้วนเป็นคอนเทนต์เรือธงที่จะสร้างเรตติ้งสำหรับกลยุทธ์การต่อยอดรายได้จากธุรกิจ Content Marketing สู่ธุรกิจ Idol Marketing หรือการบริหารศิลปิน ที่ผลักดันศิลปินหน้าใหม่ให้กลายเป็นที่รู้จัก พร้อมต่อยอดความสำเร็จ สู่การเข้าถึงไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคและแบรนด์สินค้าต่างๆ โดยมีนักแสดงที่หน้าจับตามอง อย่าง ต้าห์อู๋ พิทยา, ออฟโรด กัณตภณ ในซีรีส์ “The wicked game” ไดมอนด์ ณรกร กับซิงเกิ้ลเพลง TEEDEE TADA และ เอินเอิน ฟาติมา กับ แฟรี่ กิรณา ที่จับคู่กันมาเรียกเสียงฮือฮาในซีรีส์ “No Romeo รักนี้ไม่มีโรมิโอ” ซีรีส์ยูริเรื่องแรกของช่องone31 และการเปิดตัวศิลปิน One31 New Face หน้าใหม่แกะกล่องที่มีความสามารถหลากหลายนายถกลเกียรติ กล่าวว่า จากความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลงานระดับพรีเมียมของ “เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์” ที่ใช้เป็นกุญแจดอกสำคัญ เพื่อเปิดประตูสู่ความสำเร็จอีกขั้นในปี 2568 ผ่านหน้าจอช่อง one31 และแอปพลิเคชั่น OneD ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายในทุกช่องทาง ทำให้มั่นใจได้ว่า “เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์” หรือ “ONEE” จะสามารถสร้างรายได้เติบโตต่อเนื่องรวมทั้งสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืน และพร้อมปักธงเตรียมก้าวเป็นอันดับ 1 ในอุตสาหกรรมบันเทิงในอนาคตส่วนความสำเร็จในปี 2567 ที่ผ่านมาของช่องone31 ที่ก้าวขึ้นมาเป็น “สถานีโทรทัศน์เรตติ้งอันดับ 1 ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในช่วงไพร์มไทม์” ด้วยคอนเทนต์หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นรายการวาไรตี้สุดฮิต “ดวลเพลงชิงทุน”, ละครหนึ่งทุ่ม เรื่อง “มนต์รักแม่กลอง” ต่อด้วยละครหลังข่าวสุดแซ่บเรื่อง “ทองประกายแสด” , “เกมรักปาฎิหาริย์” และรายการข่าว “เอาให้ชัด” ที่ครองแชมป์เป็นอันดับ 1 ในใจผู้ชมทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งด้าน Social Media ในทุกช่องทางที่เติบโตขึ้นเป็นอันดับ 1 ด้วยเช่นกันนอกจากนี้ยังมุ่งมั่นในการพัฒนาแอปพลิเคชั่นOneD อย่างต่อเนื่อง ซึ่งตั้งแต่เปิดตัวoneD ORIGINAL คอนเทนต์ฝีมือคนไทยที่ฉีกกฎความบันเทิง ก็กลายเป็นทอล์ก ออฟ เดอะ ทาวน์ สร้างสีสันให้ตลาดเอ็นเตอร์เทนเมนต์กลับมาคึกคัก และยังเป็น Entertainment Application ท็อป 3 ของประเทศไทย ที่มียอดดาวน์โหลดเติบโตขึ้นกว่า 70% มียอดการรับชมเพิ่มขึ้น 39% เจาะกลุ่มผู้ใช้งานหลักในกรุงเทพและหัวเมืองอายุตั้งแต่ 18 – 44 ปี