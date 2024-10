PTTGCลั่นไตรมาส4ปีนี้ ชี้ชะตาPTTAC

PTTGCลั่นไตรมาส4นี้ ชี้ขาด PTTAC ได้ไปต่อหรือไม่ หลังพาร์ทเนอร์ญี่ปุ่นตัดด้อยค่า 9พันกว่าล้านบาท ยันบันทึกด้อยค่าPTTAC-Vencorex รวมไม่เกิน2หมื่นล้านบาท ส่วนallnexและโครงการSAF สั่งเดินหน้าเต็มที่ พร้อมจับมือทุกภาคส่วนรวมพลังครั้งสำคัญผลักดันประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ในงาน GC Sustainable Living Symposium 2024: GEN S GATHERING ภายใต้แนวคิด “ยั่งยืนไม่ยาก”นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไรกับบริษัท PTT Asahi Chemical หรือ(PTTAC) คาดว่าจะมีความชัดเจนในไตรมาส 4 นี้ ภายหลังจากพันธมิตรร่วมทุน ได้มีการตั้งสำรองการด้อยค่าในบริษัท PTTAC ราว 9,326 ล้านบาทส่วนบริษัทย่อยทั้ง Vencorex France S.A.S.U (Vencorex France) และ Vencorex TDI S.A.S.U (Vencorex TDI) ได้ประสบปัญหาการขาดทุนหลังจากสภาพตลาดมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังอุตสาหกรรมปิโตรเคมีตกต่ำ PTTGC จึงได้ตัดสินใจนำบริษัทย่อยดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงโครงสร้างทางธุรกิจในชั้นศาลที่เมืองลียง ประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2567 คาดว่ากระบวนการดังกล่าวจะใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 3-4 เดือนทั้งนี้ Vencorex ประสบปัญหาการขาดทุนหนักมาก แม้ว่าPTTGC จะเข้าไปบริหารจัดการลดต้นทุน ก็ไม่สามารถทำให้Vencorex พลิกฟื้นขึ้นมาได้ จนต้องพึ่งพากระบวนการศาลในการหาทางออกให้กับธุรกิจอย่างไรก็ดี PTTGC คาดว่าVencorex และบริษัท PTT Asahi Chemical จะมีการบันทึกด้อยค่ารวมไม่เกิน 20,000 ล้านบาทส่วนบริษัท allnex มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีและค่าเสื่อม(EBITDA)มาโดยตลอด แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีตกต่ำในช่วงที่ผ่านมาทำให้ปริมาณการขายลดลง แต่อัตรากำไรต่อหน่วยไม่ได้ลด ล่าสุด allnex มีผลกำไรที่ปรับตัวดีขึ้นallnex ประกอบธุรกิจในการผลิต Coating Resins และ สาร Additives ที่ใช้สำหรับการใช้งานในงานสถาปัตยกรรม อุตสาหกรรมทั่วไป สารเคลือบป้องกัน อุตสาหกรรมรถยนต์ รวมทั้งสารเคลือบผิวและหมึกชนิดพิเศษ ส่วนเน้นเข้าสู่ธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง ด้วยการเพิ่มสัดส่วนกำไรจากกลุ่ม High Value Business (HVB) ที่มีการเจริญเติบโตและสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคภายใต้เมกะเทรนด์ ซึ่งกลุ่มบริษัทเป้าหมายเป็นบริษัทผู้ผลิต Coating Resins และ Crosslinkers ชั้นนำระดับสากล จะช่วยขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของบริษัทในกลุ่มธุรกิจ HVB อย่างยั่งยืนนายณะรงค์ศักดิ์ กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการผลิตน้ำมันอากาศยานยั่งยืน(Sustainable Aviation Fuels: SAF) ที่ผลิตจากน้ำมันปรุงอาการใช้แล้ว (Cooking Oil) มีแผนจะผลิตเชิงพาณิชย์ในเดือนมกราคม 2568 มีกำลังการผลิต 5แสนลิตรต่อวันหรือราว 2 หมื่นตันต่อปี โดยป้อนน้ำมันSAFให้กับบมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก( OR)ที่มีลูกค้าสายการบินพร้อมซื้อน้ำมันSAFไปผสมกับน้ำมันJETโครงการผลิตSAF ใช้เงินลงทุนไม่มาก มีเพียงปรับปรุงโรงกลั่นเล็กน้อย แต่โครงการนี้จำเป็นต้องนำเข้าน้ำมันพืชใช้แล้วจ่กประเทศเพื่อนบ้านเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ เนื่องจากการจัดหาCooking Oilในไทยไม่เพียง เนื่องจากโครงการผลิตSAFของบางจาก ได้มีการทำสัญญาซื้อขายCooking Oilจากร้านอาหารต่างๆรวมทั้งเปิดรับซื้อจากประชาชนมาก่อนหน้านี้ปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนรายได้ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์มูลค่าสูง (High Value Products: HVP) ประมาณกว่า 10% และตั้งเป้าหมายจะเพิ่มสัดส่วนเป็น 20% ภายใน 3-5 ปีสำหรับความคืบหน้าการก่อสร้างโรงงานผลิตพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ชนิดPLA แห่งที่ 2 ของบริษัท NatureWorks LLC (“NatureWorks”) ซึ่งตั้งอยู่ในโครงการ “นครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ (NBC)” คาดว่า จะเดินเครื่องการผลิตเชิงพาณิชย์ในปลายปี 2568ทั้งนี้ PTTGC จัดงาน GC Sustainable Living Symposium 2024: GEN S GATHERING ภายใต้แนวคิด “ยั่งยืนไม่ยาก” เปิดเวทีครั้งที่ 5 รวมพลังครั้งสำคัญของคนหัวใจรักษ์โลก หรือ GEN S (Generation Sustainability) จากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ พร้อมจัดนิทรรศการแสดงศักยภาพและเทคโนโลยีการผลิตเคมีภัณฑ์มูลค่าสูงคาร์บอนต่ำ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ GC ครอบคลุมทั้งเคมีภัณฑ์เคลือบผิวที่ยั่งยืน ไบโอเคมิคอล พลาสติกชีวภาพ และการผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนแห่งแรกของประเทศไทย (Sustainable Aviation Fuels: SAF) ตลอดจนสร้างโอกาสการเติบโตของประเทศผ่าน allnex ตอบสนองเทรนด์อนาคต สู่การเป็น Specialty Hub ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีนายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมแสดงปาฐกถาพิเศษ งานนี้จัดขึ้นในวันที่ 18 ตุลาคม 2567 ณ พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 สยาม พารากอนนายณะรงค์ศักดิ์ กล่าวว่า PTTGCมีเป้าหมายในการเป็นองค์กรต้นแบบการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในระดับสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ “การเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต” พร้อมสร้างสมดุลด้านความยั่งยืนผ่านการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ใน 3 มิติ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี และในปี 2564 PTTGC ได้กำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2593 มุ่งสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ ผ่านการกำหนดแผนงาน การวัดผลและการตรวจสอบที่ชัดเจน ซึ่งสิ่งที่เราดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนี้ สอดคล้องกับข้อตกลงสำคัญหลายประการจากการประชุมผู้นำระดับโลกในหลายๆ เวที ผู้นำทั่วโลกต่างก็หยิบยกประเด็นความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาความยั่งยืนที่ผ่านมาบริษัทดำเนินการตามเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ผ่านการดำเนินโครงการมากกว่า 200 โครงการ มีการใช้หลัก 5R ใช้พลังงานหมุนเวียน นำเทคโนโลยีและ Digitalization เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพโรงงาน รวมถึงแผนการบริหารจัดการคาร์บอน ภายใต้ความร่วมมือในกลุ่มปตท. ทั้งการศึกษาการกักเก็บ การใช้ประโยชน์จากคาร์บอน และการแสวงหาโอกาสในธุรกิจไฮโดรเจน ซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่จะนำไปสู่ Net Zero ของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยงาน GC Sustainable Living Symposium 2024: GEN S GATHERING จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มาร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนาความร่วมมือ เพื่อบรรเทาปัญหาโลกเดือด และสร้างความยั่งยืนให้กับโลกใบนี้ พร้อมชวนทุกคนมาเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบ Net Zero Lifestyles รวมถึงจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยนำเสนอเคมีภัณฑ์เคลือบผิวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ตอบโจทย์การใช้งานในหลายอุตสาหกรรม ตั้งแต่สีเคลือบผิวรถยนต์ สีพ่นตู้ คอนเทนเนอร์ สีเฟอร์นิเจอร์ ไปจนถึงบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ Coating Resins จาก allnex ผู้นำด้านเคมีภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนระดับโลก ที่มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน ลดการปล่อยของเสียในกระบวนการผลิต จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น และยังมีผลิตภัณฑ์ไบโอเคมิคอล ไบโอพลาสติก หรือ พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เช่น แคปซูลกาแฟ บรรจุภัณฑ์ และเส้นใยสำหรับการพิมพ์ 3 มิตินอกจากนี้ PTTGC เป็นบริษัทไทยรายแรกที่ปรับปรุงโรงกลั่นน้ำมันดิบ ด้วยเทคโนโลยีการกลั่นขั้นสูงให้สามารถรองรับวัตถุดิบเหลือใช้จากการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับน้ำมันพืชใช้แล้ว สู่การผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน หรือ SAF ซึ่งถือเป็นพลังงานหมุนเวียน หรือ Renewable & Sustainable Energy ที่มีวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ ช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม