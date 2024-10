“2P ORIGINAL” บิวตี้แบรนด์ไทย รุกออนไลน์ สู่ตัวแทน 1,000 ราย

หากพูดถึงเครื่องสำอางแบรนด์ไทยที่ครองใจวัยรุ่นวัยทำงานช่วงอายุ 18-35 ปี เชื่อว่าหลายคนนึกถึง 2P ORIGINAL มาเป็นอันดับแรกๆ เพราะเป็นแบรนด์ที่ขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพ เข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นในช่องทาง Special Shop ชั้นนำอาทิ วัตสัน อีฟแอนด์บอย บิวเทรียม มัลตี้บิวตี้ คิสบิวตี้ สโตร์ และ คอนวี่ รวมถึงร้านเครื่องสำอางตามหัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศ และอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้แบรนด์เติบโตอย่างก้าวกระโดดสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคอย่างรวดเร็วคือการใช้ “กลยุทธ์การตลาดออนไลน์”คุณปาณิศา แต่มีบุญ และ คุณพักตร์วรี ขำบุญเกิด ประธานบริหาร บริษัททูพี ออริจินอล จำกัด กล่าวว่า ตลาดความงามในปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงมาก การวางกลยุทธ์ที่ชัดเจน พร้อมสามารถรับการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามกระแสของตลาดเป็นสิ่งที่แบรนด์ให้ความสำคัญ 2P ORIGINAL เริ่มวางกลยุทธ์โดยใช้ออนไลน์เป็นหลักมาตั้งแต่ต้น ด้วยความสามารถของออนไลน์ที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ตรงกลุ่ม สามารถใช้ความถี่ได้มากกว่าออฟไลน์ สร้างฐานการรับรู้วงกว้างในเวลารวดเร็ว จุดนี้จึงทำให้เราสามารถเข้าถึงลูกค้าพร้อมสร้างยอดขายที่เติบโตขึ้นทุกปีประกอบกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเก็บทุกข้อเสนอแนะของลูกค้า ตั้งใจที่จะใส่ใจในรายละเอียดเพื่อเข้าถึงความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุดเพื่อสร้างคุณค่าให้แบรนด์และตัวผลิตภัณฑ์ ตอกย้ำไปที่เป้าหมายของเราคือ “สร้างสรรค์เครื่องสำอางที่ดี มีคุณภาพ ในราคาย่อมเยาว์” โดยมาตรฐานการผลิตเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญที่สุด ด้วยการเลือกโรงงานที่มีมาตรฐานระดับสูง ผ่านการรับรองและกระบวนการตรวจสอบอย่างเข้มงวดโดยผลิตภัณฑ์ตัวแรกของแบรนด์คือ OH MT MATTE ผลิตภัณฑ์ที่สร้างชื่อให้แบรนด์ด้วยการเปิดตัวปีแรกด้วยยอดขายเกินกว่า 1 ล้านแท่ง ทำให้กลยุทธ์ที่เราวางไว้มีทิศทางที่ชัดเจนขึ้น สามารถต่อยอดในด้านของตัวผลิตภัณฑ์ และการตลาดได้อย่างต่อเนื่อง และตรงเป้าหมายส่งผลให้ในปัจจุบันเรามีสินค้ามากถึง 71 SKU ในส่วนของการตลาดและการจัดจำหน่ายเรามีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศกว่า 1,000 ราย และตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศ อาทิ จีน พม่า กัมพูชา มาเลเซีย และลาว ที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในทุกๆปี และเรายังเป็นแบรนด์เครื่องสำอางแบรนด์ไทยแบรนด์แรกที่เปิดรับตัวแทนขายออนไลน์อย่างเป็นทางการอีกด้วย• ความท้าทายของการสร้างแบรนด์ปีนี้เราคาดการณ์รายได้เติบโตเกิน 100 % จากปีก่อน พร้อมมีแผนปล่อยสินค้าใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาได้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดกับ OH MY BLUSH DOT บลัชออนรูปแบบน้ำที่มีให้เลือกมากถึง 10 เฉดสี ที่ตอบโจทย์กับผิวคนไทย มีคุณสมบัติที่ติดทนเหมาะกับสภาพอากาศเมืองร้อน ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีเกินคาดจากกลุ่มลูกค้า และกระแสในโลกออนไลน์จนเกิดกระแส #บลัชหัวโต #Ohmyblushdot ติดเทรนด์ในโลกออนไลน์และด้วยตลาดบิวตี้ที่มีการแข่งขันสูงมากขึ้นเรื่อยๆ Red Ocean Strategy คือสิ่งที่เรานำมาเพื่อสร้างความต้องการใหม่ ๆ สร้างตัวตนและเอกลักษณ์ของเราให้ชัดเจน สามารถพาแบรนด์ของเราเข้าไปนั่งในใจของกลุ่มลูกค้า พร้อมมุ่งสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ร่วมกันให้ได้มากที่สุด ด้วยตลาดและเทรนด์ความงามที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดและอัพเดทอยู่เสมอ คีย์สำคัญในยุคนี้คือต้องไวและใส่ใจทุกรายละเอียด ทั้งรูปแบบตัวผลิตภัณฑ์ ที่ต้องไม่หยุดพัฒนาทั้งในด้านการออกแบบและคุณภาพ รวมถึงในด้านของการตลาด จุดขาย และการดูแลตัวแทนจำหน่ายเพื่อสร้างฐานรายได้ที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นสิ่งที่ต้องทำควบคู่กัน ผู้บริหารกล่าวเสริมติดตามอัพเดทข้องมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : 2P OFFICIAL