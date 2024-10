ORจัดพื้นที่ขายสินค้าราคาพิเศษในปั๊ม ภายใต้โครงการฟื้นฟูศก.

OR ร่วมมือภาครัฐและเอกชนกว่า130รายใน "โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส" ช่วยลดค่าครองชีพประชาชนนายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เข้าร่วมพิธีเปิด "โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ โดยกระทรวงพาณิชย์ และภาคเอกชนกว่า 130 ราย โดยมีนางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีOR ในฐานะผู้นำด้านธุรกิจพลังงานและค้าปลีกชั้นนำของประเทศ ได้เข้าร่วมสนับสนุนโครงการด้วยการจัดพื้นที่จำหน่ายสินค้าบริเวณสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ที่เข้าร่วมโครงการ 1,000 สาขาทั่วประเทศ รวมถึงได้ลดค่าเช่าพื้นที่ห้องว่างในสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ที่ OR เป็นเจ้าของ เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้มีช่องทางจำหน่ายสินค้าเพิ่มเติม พร้อมทั้งจัดโปรโมชันพิเศษสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคในร้านค้าปลีกภายในสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์จากโครงการไทยเด็ด ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น และสินค้าในร้านคาเฟ่ อเมซอน เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนทั้งนี้ OR มีความมุ่งมั่นที่จะใช้เครือข่ายสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น และร้านค้าปลีกทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชน โดยเชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน