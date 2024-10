ไฟร์เวิร์คสฯ เปิดงานสินค้าด้านพลังงาน และด้านไฟฟ้า ยิ่งใหญ่ “TMOX 2024” “OGET 2024” และ “Powerex & Electric Asia 2024”

มร. เคนนี่ ยง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟร์เวิร์คส มีเดีย (ไทยแลนด์) จำกัด เผยว่า ระหว่างวันที่ 16 – 18 ตุลาคม 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการเเละการประชุมไบเทค บางนา บนพื้นที่กว่า 8,000 ตรม. บริษัทฯ ได้จัดงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีของ 3 กลุ่มอุตสาหกรรมคู่ขนาน ได้แก่ “Thailand Marine & Offshore Expo (TMOX) 2024” ปีที่ 8 งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมการเดินเรือและนอกชายฝั่งทะเลแห่งประเทศไทย,“Oil & Gas Thailand (OGET) 2024” ครั้งที่ 13 งานแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม และโซลูชันล่าสุดของบริษัทน้ำมัน ก๊าซและปิโตรเคมี และ “Powerex & Electric Asia 2024” ครั้งที่ 6 งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านการผลิตไฟฟ้า ตลอดจนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง“ทั้ง 3 อุตสาหกรรม มีกลุ่มเป้าหมายที่เชื่อมโยงกัน ไฟร์เวิร์คสฯ จึงกำหนดจัดงานแบบคู่ขนาน เพื่อความสะดวกของผู้เข้าร่วมงาน ให้สามารถเข้าร่วมอัพเดทความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีล่าสุดของทั้ง 3 กลุ่มอุตสาหกรรมได้ภายในงานเดียวกัน โดยคาดว่าจะมีผู้ประกอบการ นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนผู้ที่สนใจ จากองค์กรชั้นนำระดับโลก เข้าร่วมงานมากกว่า 8,000 คน ก่อให้เกิดการพบปะ แลกเปลี่ยนมุมมอง ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ ส่งผลให้เกิดคู่ค้าหน้าใหม่ ที่จะร่วมผลักดันการเติบโตร่วมกันในอนาคต”มร. เคนนี่ ยังกล่าวอีกว่า การจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสของผู้ประกอบการ ในการเจาะตลาดการเดินเรือที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศไทย รวมทั้งตลาดเกิดใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยสมาคมต่อเรือและซ่อมเรือไทย ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดงาน “TMOX 24” ได้จัดงานสัมมนา “Thailand Maritime Forum 2024” ภายใต้แนวคิด "Shipbuilding Industry and National Security" โดยมีบุคลากรที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกเข้าร่วมสัมมนา ได้แก่ นาวาเอกปริศฎางค์ กาศขุนทด นายกสมาคมต่อเรือและซ่อมเรือไทย ขึ้นกล่าวในหัวข้อ “อุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม” และ มร.ราเบียน บาฮาดูเออร์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัท Damen Shipyards Group ซึ่งเป็นบริษัทต่อเรือชั้นนำระดับโลก ในหัวข้อ“Experience Sharing from Leading Shipyard in the World”ภายในงาน “TMOX 24” สมาคมต่อเรือและซ่อมเรือไทย ยังจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ"อุตสาหกรรมต่อเรือกับความมั่นคงของประเทศ" โดยนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ประธานคณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร รศ.ดร.ประมวล สุธีจารุวัฒน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้าน Offset Policy นายสิทธิศักดิ์ ชุ่มอุระ หัวหน้ากลุ่มวิศวกรรมเรือและนวัตกรรม สำนักมาตรฐานเรือ กรมเจ้าท่า นายอนาลโย กอสกุล บรรณาธิการเว็บไซต์ Thai Armed Force เป็นต้นนาวาเอกปริศฎางค์ กาศขุนทด นายกสมาคมต่อเรือและซ่อมเรือไทย กล่าวในงานเสวนาว่า “อุตสาหกรรมต่อเรือ (Ship Building Industrial) ถือเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญ และมีส่วนเชื่อมโยงกับธุรกิจการขนส่งทางน้ำ และกิจการพาณิชยนาวี โดยเฉพาะเรือที่เกี่ยวข้องกับทางการทหาร (เรือรบและเรือช่วยรบ) ซึ่งก่อให้เกิดการสร้างงาน พัฒนาทักษะฝีมือให้กับผู้คนซึ่งเป็นผู้ใช้แรงงาน สร้างนวัตกรรมในประเทศ สร้างรายได้ หนุนการพึ่งพาตนเอง ลดการนำเข้า ส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและนำไปสู่ความยั่งยืนของประเทศ”ด้าน Oil & Gas Thailand (OGET) 2024 ครั้งที่ 13 เป็นงานแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม และโซลูชันล่าสุดของบริษัทน้ำมัน ก๊าซ และปิโตรเคมีจากนานาประเทศ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ มุ่งเน้นด้านระบบอัตโนมัติ รองรับอุตสาหกรรม 4.0 รวมทั้งอุตสาหกรรมสนับสนุนต่าง ๆ ไว้ด้วยกัน พร้อมกิจกรรมสัมมนา “ASEAN Oil & Gas Conference 2024” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ดร.คุรุจิต นาครทรรพ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันปิโตรเลียมและพลังงานไทย ขึ้นกล่าวในหัวข้อ “การฟื้นฟูการพัฒนาสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติในประเทศไทยด้วยแรงจูงใจใหม่ภายใต้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม และการแก้ไขข้อขัดแย้งในพื้นที่ทับซ้อนสิทธิเรียกร้องนอกชายฝั่งไทย-กัมพูชา (OCA)” ผศ.ดร. อุทัยพร สุริยประภาดิลก จากวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ “การลดคาร์บอนในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ” และ นายซาร์ นี ซเว (Mr.Zar Ni Swe) กล่าวในหัวข้อ “กิจกรรมด้านน้ำมันและก๊าซ และโอกาสในเมียนมาร์”สำหรับ “Powerex & Electric Asia 2024” ครั้งที่ 6 งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านการผลิตไฟฟ้า ตลอดจนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 เป็นงานแสดงสินค้าด้านการผลิตไฟฟ้าที่ยิ่งใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศไทย ภายในงานมีการจัดแสดงสินค้าเทคโนโลยีและอุปกรณ์ด้านไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า และระบบส่งไฟฟ้าที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแห่งเดียวในอาเซียน ซึ่งรวบรวมผู้จัดหาจากภาครัฐ และเอกชนระดับนานาชาติ รวมถึงอุตสาหกรรมสนับสนุนต่าง ๆ ที่มารวมตัวกันในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าล่าสุดในอุตสาหกรรมไฟฟ้าในเอเชีย และหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจในงานนี้ คือ “ระบบโดรนกับความมั่นคงทางทะเล” โดย นาวาเอกชุติภาส ช่างเกวียน รองผู้จัดการ (เทคนิค) บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด และ นายประธาน สมบูรณ์ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ที-เน็ต จำกัดนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมสัมมนา “Energy & Maritime Forum 2024” ในหัวข้อ “พัฒนากระบวนการติดตั้ง TLA สายส่ง 230 KV MM3-CM3 โดยไม่ดับกระแสไฟ (New Installation Method for TLA of 230 kV MM3-CM3 without De-energized )” โดยนายณัฐชนน ศิริสุภา วิศวกรระดับ 7 ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการสัมมนาหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของไทย: จากการพัฒนาในอดีตสู่ความท้าทายในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต” โดยนายชากรณ์ วิริยะกุล, นายวีรวิชญ์ ลือวนิชวงศ์และนายสิทธิเกียรติ บุญชู จากวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย“ ไฟร์เวิร์คสฯ หวังว่างาน Thailand Marine & Offshore Expo (TMOX) 2024 งาน Oil & Gas Thailand (OGET) 2024 และ งาน Powerex & Electric Asia 2024 จะมีส่วนช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ ทั้ง 3 อุตสาหกรรมได้อัพเดทเทคโนโลยีล่าสุด ขยายแวดวงธุรกิจ และเพิ่มคู่ค้าได้จากงานนี้”มร. เคนนี่ กล่าว