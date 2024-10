ธนบุรีพานิช สาขาราชดำเนิน ยกระดับประสบการณ์ลูกค้า ปรับโฉมใหม่มุ่งสู่การเป็นศูนย์บริการเมอร์เซเดส-เบนซ์ ครบวงจร การันตีมาตรฐานคุณภาพการให้บริการกว่า 8 ทศวรรษ

บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด จุดเริ่มต้นของตำนานแห่งดวงดาวในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 2484 เป็นผู้จัดจำหน่ายรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ และศูนย์บริการเมอร์เซเดส-เบนซ์ อย่างเป็นทางการแห่งแรก ประสบการณ์ยาวนานกว่า 8 ทศวรรษ และเป็นอันดับ 1 ครองใจผู้ใช้รถยาวนานกว่า 80 ปี ปัจจุบันได้เปิดให้บริการ 4 สาขา ได้แก่ สาขาลุมพินี สาขางามวงศ์วาน สาขาราชดำเนิน และสาขาบางพลัด ให้บริการโดยทีมงานคุณภาพมากประสบการณ์ การันตีมาตรฐานโดย บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ประเทศไทย และล่าสุด ในปี 2567 ศูนย์บริการธนบุรีพานิช สาขาราชดำเนิน ได้พัฒนาพื้นที่การให้บริการโฉมใหม่ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าทุกท่าน โดยจัดงานฉลองเปิดตัวโฉมใหม่ ศูนย์บริการ ธนบุรี พานิช สาขาราชดำเนิน อย่างเป็นทางการ ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณปภณ วิริยะพันธุ์ ประธานบริหาร บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด, คุณรัฐพล วิริยะพันธุ์ ประธานบริหาร บริษัทธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด, Mr. Martin Schwenk President and CEO Mercedes-Benz Thailand และคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีนายปภณ วิริยะพันธุ์ ประธานบริหาร บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด ได้แสดงวิสัยทัศน์จากสถานการณ์ในปัจจุบันและการคาดการณ์ถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของกลุ่มลูกค้าผู้ใช้รถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ ทางบริษัทฯ จึงมีนโยบายขยายธุรกิจในส่วนบริการหลังการขายแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับจำนวนลูกค้าให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น และส่งมอบประสบการณ์การใช้บริการที่ดีที่สุดให้แก่ทุกคนศูนย์บริการธนบุรีพานิช สาขาราชดำเนิน ให้บริการบนพื้นที่ขนาดรวม 2,193 ตารางเมตร โดยเน้นการออกแบบพื้นที่การใช้งานให้มีประโยชน์สูงสุด ซึ่งแบ่งออกเป็นโซนพื้นที่รองรับลูกค้าและพื้นที่ซ่อมบำรุงรถยนต์ พร้อมช่องซ่อมบำรุงรถยนต์ 9 ช่องบริการ สามารถรองรับการเข้ารับบริการรถยนต์มากกว่า 16 คันต่อวัน เครื่องมือครบครันและเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามมาตรฐานเมอร์เซเดส-เบนซ์ ประเทศไทย ดูแลลูกค้าทุกท่านด้วยทีมงานที่ปรึกษาการให้บริการ และช่างผู้เชี่ยวชาญที่ใส่ใจรายละเอียดในการดูแลรถยนต์ของลูกค้าทุกคัน จึงสามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ตรงจุด เพิ่มความรวดเร็วในการซ่อม พร้อมพื้นที่รองรับลูกค้า เต็มเปี่ยมด้วยความสะดวกสบาย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้บริการในรูปแบบ Customer Centric ตามหลักการของบริษัท ธนบุรีพานิช ที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และบริการด้วยความจริงใจแนวทางการดำเนินงานในปี 2567 ศูนย์บริการธนบุรีพานิช สาขาราชดำเนิน มุ่งเน้นแนวทาง Trustworthy, Proactive , Service mind, Quality, Effectiveness, Learning Agility พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงานของบุคลากร โดยมั่นใจว่าแนวทางดังกล่าว จะช่วยเสริมความแกร่งของแบรนด์ อีกทั้งเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ Core Value ของธนบุรี พานิช ทั้งนี้ นอกจากจะเสริมความแข็งแกร่งด้วยการพัฒนาพื้นที่สาขาเพื่อรองรับลูกค้าที่มาใช้บริการ ธนบุรีพานิชยังเดินหน้าส่งมอบประสบการณ์อันยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมทางการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นโมเมนต์พิเศษในวันส่งมอบรถใหม่ หรือกิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่สร้างความประทับใจ สำหรับคู่รัก, ครอบครัว, และไลฟ์สไตล์อื่นๆ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ด้วยคาดหวังว่าศูนย์บริการธนบุรีพานิชแห่งใหม่ จะมอบประสบการณ์ที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าตลอดการใช้งานรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ เพราะเป้าหมายสำคัญคือการดูแลลูกค้าอย่างดีที่สุดนับตั้งแต่วินาทีแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายปัจจุบัน ศูนย์บริการธนบุรีพานิช สาขาราชดำเนิน โฉมใหม่ ตั้งอยู่บนถนนดินสอ โดยลูกค้าผู้ใช้บริการสามารถใช้ทางเข้า จากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เลี้ยวซ้ายเข้าถนนดินสอตรงไป 45 เมตร ศูนย์บริการธนบุรีพานิช สาขาราชดำเนิน ตั้งอยู่ฝั่งขวามือพร้อมให้บริการในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ธนบุรีพานิช โทร 02 405 8818 ต่อ 2 หรือ Line Official: @thonburiservice