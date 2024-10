“สยามพิวรรธน์” จัดหนักโค้งท้ายปี ทุ่ม500ล.ชูอีเวนต์เด็ด-ซูเปอร์สตาร์

ผู้จัดการรายวัน 360 - กลุ่มสยามพิวรรธน์ สร้างปรากฏการณ์เฉลิมฉลองยิ่งใหญ่ระดับโลก ทุ่มงบกว่า 500 ล้านบาท ยกขบวนกว่า 150 ศิลปินดารา ทั้งซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกและชั้นนำของไทย เพื่อเป็นแม่เหล็กทรงพลังให้ผู้คนทั่วโลกอยากมาเยี่ยมชม กระตุ้นการจับจ่ายพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวไทยกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และค้าปลีกชั้นนำ เจ้าของและผู้บริหารโครงการที่มีชื่อเสียงระดับโลก ได้แก่ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ตอกย้ำผู้นำอันดับหนึ่งในการพัฒนาโกลบอลเดสติเนชั่น เนรมิตอภิมหาปรากฏการณ์เฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขยิ่งใหญ่ระดับโลก ย้ำที่หนึ่งในฐานะจุดหมายปลายทางแห่งการเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีที่พิเศษยิ่งกว่าสำหรับทุกคน ร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยให้มีจุดแข็งที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม ปักหมุดให้ประเทศไทยป็นจุดหมายปลายทางแรกที่ต้องมาเยือนสำหรับนักท่องเที่ยวและนักเดินทางจากทั่วโลกในไตรมาสสุดท้ายของปี2567นี้ คาดว่าจะสามารถสร้างทราฟฟิคผู้เข้ามาช้อปในสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม รวมวันละไม่ต่ำกว่า 400,000 - 450,000 คนต่อวัน ผลักดันให้จำนวนนักท่องเที่ยวเป็นไปตามเป้าหมายที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ตั้งเป้าไว้ คือ 39 ล้านคนในปีนี้ พร้อมเกิดการจับจ่ายหมุนเวียนจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติรวมกว่า 3.4 ล้านล้านบาทนางสรัลธร อัศเวศน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานบริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า “สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ คือ ศูนย์กลางการใช้ชีวิตของคนเมืองที่ผสานเทรนด์ที่ล้ำสมัย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ทุกรูปแบบ ตั้งแต่การช้อปปิ้งแบรนด์หรู แฟชั่นระดับโลก ไปจนถึงความบันเทิงที่หลากหลายครบทุกมิติแห่งหนึ่งของโลก ทำให้สามารถครองความเป็นที่หนึ่งในใจของทุกคนมาโดยตลอด ในช่วงเทศกาลแห่งความสุขปลายปีนี้ เรามุ่งมั่นนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อครองความเป็นที่หนึ่งในเดสติเนชั่นแห่งการเฉลิมฉลอง โดยมีทั้งการเปิดร้านใหม่ครั้งแรกในไทย และมหกรรมอีเว้นท์และเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ตอบสนองลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกมาร่วมฉลองเทศกาลแห่งความสุขที่นี่ร่วมกัน”นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า โค้งสุดท้ายของปีซึ่งถือได้ว่าเป็นไฮซีซันของฤดูกาลท่องเที่ยวไทย ไอคอนสยาม พร้อมเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวผลักดันให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน Top of Mind Global Destination ผ่านแผนกิจกรรมการตลาดที่สร้างปรากฏการณ์เฉลิมฉลองระดับโลก“ไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ กิจกรรมเฉลิมฉลองที่เตรียมไว้จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาใช้บริการเพิ่มขึ้นกว่าปี 2023 ถึง 20% ผ่านกิจกรรมระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นงานลอยกระทง หรือมหาปรากฎการณ์เคานต์ดาวน์ที่ในปีนี้ไอคอนสยามเตรียมพร้อมจัดอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ชื่อเสียงของไทยไปสู่เวทีโลก” นายสุพจน์ กล่าวโดย สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม จัดมหกรรมฉลองเทศกาลแห่งความสุข ตลอดระยะเวลาเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2567 เช่นสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม สร้างความแปลกใหม่ และตื่นตาตื่นใจด้วยประสบการณ์ครั้งแรกในประเทศไทย โดยไฮไลท์คืองานสำหรับอาร์ตทอยคอมมูนิตี้และคนรักงานศิลปะที่ภาพรวมตลาดขยายตัวอย่างต่อเนื่องด้วยมูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาท สยามพารากอน และสยามเซ็นเตอร์ ได้ Co-create & Collaboration กับ Molly หรือ นิสา ศรีคำดี จาก Molly Factory Studio ศิลปินชาวไทยผู้สร้างสรรค์คาแรกเตอร์ยอดนิยมระดับโลก นับเป็นครั้งแรกของการร่วมมือสุดเอ็กคลูซีฟครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2567 ที่ สยามพารากอน และสยามเซ็นเตอร์ สำหรับกลุ่มผู้ชื่นชอบ Collectible Toy Figure เตรียมพบกับงาน Bandai Spirit Hobby Exhibition 2024 ที่สยามพารากอน, งาน GBWC Exhibitions 2024 ที่สยามเซ็นเตอร์,ขณะเดียวกันที่ไอคอนสยามจัด เทศกาลประดับไฟตกแต่งอิลลูมิเนชั่นประจำปีที่งดงาม “ICONSIAM Bangkok Illumination X ROBBiART” โดยร่วมมือกับ ROBBi คาร์แรคเตอร์สุดฮิตจากประเทศจีน ทีมาสร้างความสุขในบรรยากาศริมน้ำครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผสมผสานกับความสวยงามของไฟต้นคริสต์มาสที่ยิ่งใหญ่ บนลานริเวอร์ พาร์ค ริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งนี้ ตลอดไตรมาสสุดท้ายของปี ยังมีร้านค้าแบรนด์ดังมาร่วมเปิดร้าน แฟล็กชิปสโตร์ และป๊อบอัพช็อปใหม่ มาร่วมสร้างปรากฏการณ์ครั้งแรกในไทย อาทิ สยามพารากอน พบกับ ป๊อบอัพช้อปล่าสุดของ Miu Miu และ Valentino , และ AMI Café เปิดคาเฟ่แห่งแรกในไทยและ ร้าน Nintendo แห่งแรกในประเทศไทย สยามดิสคัฟเวอรี่เตรียมเปิด Jujutsu Pop Up ครั้งแรกในไทย นอกจากนี้ ยังมีร้าน Siam Center Wendy Pop Up ครั้งแรกในประเทศไทย และ งาน TEN CANALE Pop Up Café ที่มาเปิดป๊อบอัพคาเฟ่ครั้งแรกศูนย์การค้าในกลุ่มสยามพิวรรธน์มุ่งมั่นในการมอบประสบการณ์เหนือความคาดหมาย เพื่อเป็นศูนย์กลางอันดับหนึ่งแห่งการฉลองเทศกาลแห่งความสุข โดย สยามพารากอนจัดงานฉลองครบรอบ 19 ปี อย่างยิ่งใหญ่ ด้วยอีเว้นท์เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ที่ยกขบวนมาทั้งศิลปินระดับโลกและศิลปินชั้นนำของไทยพร้อมโชว์สุดพิเศษ และพบกับการเปิดตัวอินสตอเลชั่นอาร์ทขนาดยักษ์ ผลงานของศิลปินระดับโลก hayon studio ที่น่าตื่นตาตื่นใจ, งาน Eternal Bloom: The Silk Rose Garden ที่สยามพารากอน และฟลอร่า พาร์ค เนรมิตพาร์คพารากอนให้เต็มไปด้วยกุหลาบหลากสายพันธุ์ ในแบบ immersive rose-themed zones รวมทั้งกุหลาบสายพันธุ์ใหม่ที่เปิดตัวครั้งแรกในไทย นอกจากนี้ช่วงเฟสทีฟซีซั่น ร้านค้ากลุ่มลักซ์ชูรี่ยังร่วมสร้างสรรค์ Luxury Festive Vibes สร้างบรรยากาศเทศกาลความสุขแบบเหนือระดับที่ทุกคนต้องประทับใจสยามดิสคัฟเวอรี่ จัดงาน Siam Discovery Future Lab มอบประสบการณ์ใหม่ให้ทุกคนมา Come Play With Us ต่อด้วย สยามเซ็นเตอร์ ฉลองเทศกาลแห่งความสุขด้วย The Magical Art (of) Toy Celebration ที่จัดเต็มกว่า 100 คาแรกเตอร์ จัดต่อเนื่องตลอดเฟสทีฟซีซั่น ด้าน ไอคอนสยาม จัดงาน “ICONSIAM X Be@rBrick Celebrating ICONIC Experience” ผสานร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง Medicom Toy , บริษัท อาร์ต เวิร์กส์ เวิลด์ไวด์ จำกัด และ Casa Lapin เนรมิตประสบการณ์ Thematic Be@rBrick Cafe ครั้งแรกในไทย ให้ทุกคนได้มีโอกาสเป็นเจ้าของ BE@RBRICK สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ซึ่งจะเปิดตัวที่ไอคอนสยามเป็นที่แรกในโลกกลางเดือนพฤศจิกายนนี้พลาดไม่ได้กับมหกรรมความสุขส่งท้ายปียิ่งใหญ่ระดับโลก กับงาน Amazing Thailand Countdown – Iconic Celebration of Thai – Global Phenomena ที่ปักหมุดให้ไอคอนสยามเป็นหนึ่งในเคาท์ดาวน์เดสติเนชั่นระดับโลกที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทย โดยปีนี้ มีเซอร์ไพรส์ด้วยศิลปินระดับโลกกับมหาปรากฎการณ์เคานต์ดาวน์ครั้งประวัติศาสตร์พบกับมหกรรมอีเว้นท์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก เต็มทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ งาน Siam Paragon Glorious Countdown 2025 พบกับศิลปินระดับโลกสุดเซอร์ไพรส์และศิลปินดาราไทยที่ยกขบวนมาอย่างคับคั่งจุใจ ขณะที่สยามเซ็นเตอร์ก็มีเซอร์ไพรส์พิเศษ และยังมีเวทีเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ที่ดิสคัฟเวอรี่พลาซ่า สยามดิสคัฟเวอรี่ ขณะเดียวกันยังมีมหกรรมอีเว้นท์และเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ระดับโลกมาจัดใน พารากอนฮอลล์ อย่างต่อเนื่อง อาทิ งาน The Dragonfly H.E.A.L. Summit 2024 , งานปาร์ตี้ระดับโลก White Party Bangkok จัดฉลองความสุขเต็มพิกัดส่งท้ายปีให้มันสุดพีค