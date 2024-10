Mentholatum ครบรอบ 135 ปี ตอกย้ำความใส่ใจและห่วงใยที่ไม่เคยเปลี่ยน ผ่านสัญลักษณ์ "พยาบาลตัวน้อย" สู่นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ

Mentholatum ฉลองครบรอบ 135 ปี เปิดตัวแคมเปญสุดพิเศษที่จะพาทุกคนย้อนไปสัมผัสกับความอบอุ่นจากสัญลักษณ์ที่คุ้นเคยอย่าง 'พยาบาลตัวน้อย' หรือ 'Little Nurse' ตัวแทนแห่งความห่วงใยและอบอุ่นที่เป็นที่รู้จักทั่วโลก ผ่านคลิปวิดีโอที่บอกเล่าถึงความห่วงใยที่เป็นหัวใจของ Mentholatum ที่ต้องการสื่อถึงความมุ่งมั่นในการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับผู้บริโภคทุกเจเนอเรชัน อีกทั้งยังมีเซอร์ไพรส์พิเศษกับการร่วมมือกับ POP MART เปิดตัวสินค้าแบบลิมิเต็ดเอดิชั่นที่สะท้อนถึงความผูกพันระหว่างแบรนด์และผู้บริโภคตลอดหลายปีที่ผ่านมาจากธุรกิจเล็กๆ สู่ตำนานระดับโลก: เส้นทางอันน่าทึ่งของ Mentholatumเส้นทางอันยาวนาน 135 ปีของ Mentholatum เริ่มต้นขึ้นในปี 1889 ณ สหรัฐอเมริกา จากธุรกิจเล็กๆ ด้านสบู่และเครื่องใช้ในห้องน้ำ สู่การคิดค้นยาแก้ไอที่มีส่วนผสมพิเศษของ "แคมเฟอร์" และ "เมนทอล" ซึ่งสามารถบรรเทาอาการหวัด คัดจมูก และปวดเมื่อย ซึ่งต่อมากลายเป็นจุดกำเนิดของ Mentholatum Ointment บาล์มบรรเทาอาการหวัดอันโด่งดังที่รู้จักกันดีในนาม "ขี้ผึ้งสารพัดประโยชน์" ตั้งแต่ปี 1894 เป็นต้นมาจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในปี 1951 เมื่อ Mentholatum ปรับภาพลักษณ์แบรนด์ด้วยการออกแบบโลโก้ "พยาบาลตัวน้อย" หรือ “Little Nurse” ที่ดูเป็นมิตรและอบอุ่น สะท้อนถึงความห่วงใยที่มีต่อผู้บริโภค พร้อมกับการบุกเบิกตลาดยาที่สามารถจำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ได้ (OTC - Over-The-Counter) พร้อมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยได้ผนึกกำลังครั้งสำคัญกับ Rohto Pharmaceutical Company จากญี่ปุ่นในปี 1988 ยิ่งเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นผู้นำระดับโลกในวงการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางปัจจุบัน Mentholatum ได้ก้าวขึ้นเป็นบริษัทด้านสุขภาพเพื่อผู้บริโภครายใหญ่อันดับ 2 ในญี่ปุ่น และเป็นผู้นำระดับโลกในการผลิตและจัดจำหน่ายเภสัชภัณฑ์ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว และผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ โดยมีเครือข่ายการจัดจำหน่ายครอบคลุมกว่า 130 ประเทศทั่วโลกด้วยความมุ่งมั่นในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ทีมงาน Mentholatum ทั่วโลกต่างยึดมั่นในเจตนารมณ์ที่จะนำเสนอโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมคุณภาพสูง ซึ่งเป็นแนวคิดหลักในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แต่ละแบรนด์ภายใต้ร่มของ Mentholatum135 ปีแห่งนวัตกรรม: Mentholatum กับผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนชีวิตประจำวันของผู้คนทั่วโลกตลอดระยะเวลา 135 ปี Mentholatum ได้เติบโตจากธุรกิจเล็กๆ สู่การเป็นแบรนด์ระดับโลกที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อันหลากหลาย ที่กลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคทั่วทุกมุมโลก เสมือนพยาบาลตัวน้อยที่คอยดูแลเอาใจใส่ทุกความต้องการของคุณ ไม่ว่าจะเป็น•Mentholatum Lip แบรนด์ผลิตภัณฑ์บำรุงริมฝีปาก อันดับ 1 ในญี่ปุ่นยาวนานกว่า 22 ปี มุ่งเน้นนวัตกรรมเพื่อส่งมอบสุขภาพดีให้แก่ริมฝีปาก ทั้งบำรุงและปกป้อง.•HADALABO ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว อันดับ 1 ในญี่ปุ่นยาวนานกว่า 17 ปี ภายใต้ปรัชญา “Perfect & Simple”•Mentholatum Acnes ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ปัญหาสิวชั้นนำที่ครอบคลุมทุกระยะสิว แต่ยังมอบความอ่อนโยนต่อผิว•Sunplay ผลิตภัณฑ์กันแดดยอดขายอันดับ 1 จากญี่ปุ่น ช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดได้นานถึง 12 ชั่วโมง•Melano CC ผลิตภัณฑ์วิตามินซีพรีเมี่ยมเข้มข้นชื่อดังจากญี่ปุ่น ที่ช่วยแก้ไขปัญหาผิวในหลายมิติ•Selsun Blue แบรนด์ดูแลปัญหารังแคและหนังศีรษะอย่างมีประสิทธิภาพและตรงจุด•50 Megumi แบรนด์ที่เชี่ยวชาญเรื่องเส้นผมจากญี่ปุ่น ด้วยสารสำคัญกว่า 50 ชนิด ที่ช่วยดูแลเรื่องผมร่วงผมบางแบบตรงจุดและอ่อนโยนส่งต่อความรักและห่วงใยสู่สังคมด้วยคอนเซ็ปต์ Sending LOVE & CareMentholatum ไม่เพียงโดดเด่นด้านนวัตกรรมเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเท่านั้น แต่ยังมุ่งสร้าง "Local Action, Global Impact" ผ่านแนวคิด "Sending LOVE & Care" ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากคาแรคเตอร์ "Little Nurse" อันเป็นสัญลักษณ์แห่งความห่วงใย โดยบริษัทให้ความสำคัญกับกิจกรรม ESG ที่หลากหลาย และริเริ่มโครงการต่างๆ ที่สร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างกว้างขวาง อาทิ ได้แก่ โครงการมอบแว่นตาให้แก่เยาวชนผู้มีภาวะสายตาผิดปกติ กิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ และการเก็บขยะชายหาด รวมถึงโครงการรีไซเคิลทำสมุดจากกระดาษใช้แล้วมอบให้นักเรียนประถม ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ไม่เพียงส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาสังคม แต่ยังปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่พนักงาน ตอกย้ำจุดยืนของ Mentholatum ในฐานะผู้นำธุรกิจที่ใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพพื้นฐานของผู้บริโภคและโลกเป็นสำคัญตอกย้ำความผูกพันผ่านสินค้าลิมิเต็ดเอดิชั่นสุดพิเศษร่วมกับ POP MARTเพื่อฉลองครบรอบ135 ปีครั้งนี้ Mentholatum ได้สร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ที่เชื่อมโยงผู้บริโภคทุกรุ่น ด้วยการร่วมมือกับ POP MART นำเสนอคาแรคเตอร์ยอดนิยม "Sweet Bean" ผ่านผลิตภัณฑ์รุ่นพิเศษ ขวัญใจคนรุ่น Gen Z ซึ่งไม่เพียงรักษาความคุ้นเคยของแบรนด์ที่มีโลโก้น้องพยาบาลอันเป็นที่รู้จักในกลุ่ม Gen X และ Y แต่ยังสร้างความน่าสนใจให้กับคนรุ่นใหม่อีกด้วย โดยผลิตภัณฑ์พิเศษนี้เป็นเซต Hadalabo พร้อมกระเป๋า Shopping Bag ลาย Sweet Bean และลิปเมนโทลาทั่ม เทอราปี ในดีไซน์ Limited Edition โดยทุกการซื้อผลิตภัณฑ์รุ่นพิเศษนี้ ลูกค้าจะได้มีส่วนร่วมในการสมทบทุนโครงการมอบแว่นตาให้แก่เยาวชน ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ Mentholatum ในการส่งต่อความห่วงใยสู่สังคม ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีกำหนดวางจำหน่ายในเดือนธันวาคม 2567ส่งต่อความรักในแบบ Mentholatum ผ่าน ‘พยาบาลตัวน้อย’ ในวิดีโอสุดอบอุ่นนอกเหนือจากปรากฎการณ์ POP MART สุดเอ็กซ์คลูซีฟแล้วนั้น Mentholatum ยังได้จัดทำวิดีโอออนไลน์พิเศษฉลอง 135 ปี ที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นใจและยิ้มตามไปพร้อมกัน เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของ Little Nurse ที่อยู่เคียงข้าง คอยดูแลทุกคนในชีวิตประจำวัน เพื่อจุดประกายให้ทุกคนส่งต่อความรักและห่วงใยต่อผู้อื่น เพราะใครๆ ก็เป็นดั่ง Little Nurse ได้มาร่วมเป็น Little Nurse เพียงส่งต่อความรักและความห่วงใย ผ่านการแชร์คลิปวิดีโอ พร้อมบอกเล่าความทรงจำและความประทับใจ ที่มีต่อ Mentholatum และน้องพยาบาลจากช่อง YouTube ของ Mentholatum: https://youtu.be/jjiQHcykKgcสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถ ติดต่อผ่าน แฟนเพจ We love HADALABO หรือ Mentholatum Lip Care