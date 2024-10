“กิฟฟารีน” ดึง “เบลล่า-ราณี” ช่วยดันยอดขายครึ่งปีหลังโต 5%

ผู้จัดการรายวัน360 - กิฟฟารีน เร่งอัดกลยุทธ์”พรีเซนเตอร์มาร์เก็ตติ้ง” ส่งท้ายปี 2567 ดึง “เบลล่า - ราณี แคมเปน” เป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์น้องใหม่ “กิฟฟารีน รีจู โกลว์ ซีรั่ม” ดันยอดขายผลิตภัณฑ์กลุ่มสกินแคร์และผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า เติบโต 10-15% ช่วยผลักดันผลประกอบการครึ่งปีหลังโต 2-5%นายพงศ์พสุ อุณาพรหม รองกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่เพื่อการเติบโตองค์กร บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด เปิดเผยถึงแผนการทำตลาดของกิฟฟารีนสำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสกินแคร์ และผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า(Skin Care For Face) ในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปี 2567 ว่า จะรุกหนักในทุกช่องทางขายเต็มกำลัง โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ ทั้ง e-marketplace, Social Media รวมถึงอัดแคมเปญส่งเสริมการขายต่อเนื่อง และทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ในช่องทาง OOH (Out of Home) เพื่อสร้างการรับรู้ผ่านพรีเซนเตอร์ เพื่อช่วยให้นักขายหรือนักธุรกิจกิฟฟารีนทำงานได้ง่ายขึ้น มียอดขายเพิ่มขึ้นสำหรับสินค้าใหม่ ที่จะบุกทำตลาดในช่วงนี้คือผลิตภัณฑ์ “กิฟฟารีน รีจู โกลว์ ซีรั่ม” (Giffarine Reju Glow Serum) ซีรั่มสูตรเข้มข้น ซึ่งนำเข้ามาทำตลาดเสริมทัพผลิตภัณฑ์ซีรั่มตัวเด็ดของกิฟฟารีน “กิฟฟารีน ไฮยา อินเทนซีฟ ไวท์เทนนิ่ง พรี-ซีรั่ม” (GIFFARINE HYA-INTENSIVE WHITENING PRE-SERUM) และ “กิฟฟารีน ไฮยา ซุปเปอร์ คอนเซนเทรท ซีรั่ม” (GIFFARINE HYA SUPER CONCENTRATE SERUM) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมาพร้อมดึงนางเอกแถวหน้าของเมืองไทย “เบลล่า - ราณี แคมเปน” มาเป็นพรีเซนเตอร์ ช่วยปลุกกำลังซื้อ และกระตุ้นยอดขายให้กับนักขายหรือนักธุรกิจกิฟฟารีน ตอกย้ำการใช้กลยุทธ์พรีเซนเตอร์มาร์เก็ตติ้ง และการเป็น “ตัวจริงเรื่องซีรั่ม” ของกิฟฟารีน ที่ผ่านมาตั้งแต่งชุด HYA Serum ทั้ง 2 สูตร ถึงปัจจุบันสามารถทำยอดขายซีรั่มได้มากกว่า 3 ล้านขวดแล้วสำหรับซีรั่มตัวใหม่ “กิฟฟารีน รีจู โกลว์” ถือเป็นสูตรที่กิฟฟารีนภูมิใจมาก และเชื่อว่าจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ที่รักการดูแลผิวได้ดี ทั้งนี้ การใช้กลยุทธ์ “พรีเซนเตอร์มาร์เก็ตติ้ง” ถือว่าประสบความสำเร็จในการทำตลาดอย่างมากของกิฟฟารีน เพราะทุกกลุ่มสินค้าที่ใช้พรีเซนเตอร์สามารถทำยอดขายเติบโตได้เป็นที่น่าพอใจทุกกลุ่มปัจจุบันกิฟฟารีนมีสินค้าอยู่ 6 กลุ่ม คือ 1.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 2.สกินแคร์และผลิตภัณฑ์สำหรับร่างกาย 3.ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องสำอางสีสัน เมคอัพ 4.ผลิตภัณฑ์กลุ่มควบคุมน้ำหนัก 5.ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหาร 6.ผลิตภัณฑ์สำหรับครัวเรือน รวมกว่า 2000 รายการ โดยครั้งนี้ที่ดึง“เบลล่า - ราณี แคมเปน” มาเป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์ “กิฟฟารีน รีจู โกลว์ ซีรั่ม” เชื่อว่าจะประสบความสำเร็จในการทำตลาด ดันยอดขายผลิตภัณฑ์กลุ่มสกินแคร์และผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า(Skin Care For Face) เติบโต 10-15% ไม่แพ้กัน คาดว่าจะช่วยผลักดันผลประกอบการครึ่งปีหลังของบริษัทฯ เติบโตไม่ต่ำกว่า 2-5% ด้วยนายพงศ์พสุ กล่าวต่อว่า สำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของผลิตภัณฑ์ “กิฟฟารีน รีจู โกลว์ ซีรั่ม” เป็นกลุ่มเป้าหมายที่กว้างมาก คือผู้ที่ชอบดูแลผิวหน้าทั้งผู้หญิง-ผู้ชาย อายุ 25 ขึ้นไป และชอบใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวให้ชุ่มชื้น ช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปีนี้ บริษัทฯ ได้ทุ่มงบกว่า 30-40 ล้านบาท ในการทำตลาดผลิตภัณฑ์ “กิฟฟารีน รีจู โกลว์ ซีรั่ม” รวมถึงอัดโปรโมทชั่นสุดคุ้ม เพื่อผลักดันยอดขายให้ได้มากกว่า 100,000 ขวดในสิ้นปี 2567