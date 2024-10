MCOT รุกหนักเจาะใจคนรุ่นใหม่ ปั้น 2 รางวัลใหญ่-คอนเทนต์ออนไลน์

ผู้จัดการรายวัน 360 -บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จัดงานแถลงข่าว “MCOT New Journey” ปั้น 2 รางวัลใหญ่แห่งปี ปลุกตลาดบันเทิง Y ครองใจคนรุ่นใหม่ โดยนายผาติยุทธ ใจสว่าง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท เผยทิศทางการสร้างคอมมูนิตี้ที่หลากหลาย ต่อยอดทุกคอนเทนต์ โดยมี นางสาวจิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมสนับสนุนผลักดัน ในรูปแบบ “Thailand Soft Power : เชื่อมไทยสู่โลก" ที่ Phenix Pratunam Bangkokนายผาติยุทธ ใจสว่าง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท กล่าวถึงผลงานในปี 2567 ว่า “อสมท ได้พัฒนางานต่างๆ เพื่อขยายฐานผู้ชม ผู้ฟัง และสร้างรายได้ให้กับองค์กร จากกิจกรรมที่สะท้อนความสำเร็จขององค์กร อาทิ Doraemon Run 2024 Thailand by MCOT ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทยเพื่อเฉลิมฉลองความผูกพัน ที่ “การ์ตูนโดราเอมอน” ออกอากาศในประเทศไทยต่อเนื่องยาวนานกว่า 42 ปี จัดเต็ม 5 สนาม กรุงเทพ, ชลบุรี นครราชสีมา, ภูเก็ต และเชียงใหม่ ซึ่งได้รับการตอบรับจากแฟนๆสมัครเข้าร่วมงานอย่างรวดเร็ว, ไนน์เอ็นเตอร์เทน อวอร์ด 2024 จัดต่อเนื่องมาถึง 14 ปี ได้รับกระแสตอบรับจากบุคคลในแวดวงบันเทิงและแฟนคลับศิลปินดารา เป็นอย่างมาก, NINEENTERTAIN BIRTHDAY FESTIVAL 2024 “มหกรรมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินและนักแสดงชื่อดัง งานนี้ฮิตติดอันดับ 5 Worldwide Trends และอันดับ 2 Thailand Trends ในแพลตฟอร์ม X ฯลฯ และเปิดตัวคลื่นเพลงสากล “Smooth FM 105.5” Smooth Your Life Smooth Music คลื่นเพลงสากลสุดฮิต”ร่วม 2 พันธมิตร “ไปรษณีย์ไทย” “โซนิกซ์ ยูธ” ดัน 2 รางวัลใหญ่ แห่งปีนายผาติยุทธ กล่าวว่า “ในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ อสมท ชู 2 รางวัลใหญ่แห่งปี โดยร่วมกับพันธมิตรใหญ่ บริษัท โซนิกซ์ ยูธ จำกัด โดย ก้อง - ปิยะ เศวตพิกุล พร้อมผลักดันบันเทิง Y สู่ระดับสากล จัดงานประกาศรางวัล “Y Entertain Awards 2024” ในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคมนี้ ซึ่งจะมีทั้งหมด 14 สาขารางวัล จากการตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 ท่าน รางวัล Best BL Series of the Year (ซีรีส์ Boys' Love แห่งปี), Best GL Series of the Year (ซีรีส์ Girls' Love แห่งปี), Leading Boys’ Love Star of the Year (นักแสดงนำ Boys' Love แห่งปี), Leading Girls’ Love Star of the Year (นักแสดงนำ Girls' Love แห่งปี), Best Y Series Director of the Year (ผู้กำกับยอดเยี่ยมแห่งปี), Best Production Team of the Year (ทีมผลิตสร้างสรรค์แห่งปี), Best Series OST. of the Year (เพลงประกอบซีรีส์ยอดเยี่ยมแห่งปี), Y Star on Spotlight of the Year (นักฉกซีนแห่งปี), Best Scene of the Year (ซีนยอดเยี่ยมแห่งปี) และ 5 สาขารางวัล”จากการโหวตได้แก่ Y Couple of the Year (คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี), Prince of Boys' Love (นักแสดงนำ Boys' Love เจ้าเสน่ห์), Princess of Girls' Love (นักแสดงนำ Girls' Love พราวเสน่ห์), Rising Star Couple of the Year (คู่ชิปดาวรุ่งแห่งปี), Most Popular Y Novel (นิยาย Y ยอดนิยม) ช่องทางการโหวต https://yentertainawards.mcot.net และครั้งแรกของ อสมท จับมือกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดขึ้นโดยมีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สนับสนุนการทำโพล เตรียมพบกับที่สุดแห่งความสุดยอด ที่มาจากการโหวตของคนทั้งประเทศ กับงานประกาศรางวัล “Thailand Top Vote 2024” กับ 6 สาขารางวัล สุดยอดคนบันเทิงแห่งปี, สุดยอดอินฟลูเอนเซอร์แห่งปี, สุดยอดนักกีฬาแห่งปี, สุดยอดแบรนด์สินค้าไทยแห่งปี, สุดยอดสถานที่ท่องเที่ยวไทยแห่งปี, สุดยอดหน่วยงานภาครัฐแห่งปี และรางวัลเกียรติยศ สุดยอดนักบริหารแห่งปี พร้อมพบกับ CEO FORUM ทำอย่างไรให้เป็นสุดยอดของประเทศ ร่วมเสนอชื่อผู้เข้าชิงรางวัล วันที่ 15 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2567 โหวตทาง SMS 4689876 (1 โหวต ครั้งละ 6 บาท) และโหวตโค้งสุดท้าย หาผู้ได้รับรางวัล “Thailand Top Vote 2024” ทั้ง 6 สาขา วันที่ 18 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2567 โหวตทาง SMS 4689876 และ Application : Prompt Post ของไปรษณีย์ไทย ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://thailandtopvote.mcot.netสร้างคอมมูนิตี้ เจาะกลุ่ม Gen Z ตอกย้ำผู้นำตลาด Y และ Online Musicนายผาติยุทธ ย้ำว่า “อสมท มุ่งสร้าง Community ด้วยการผลิตคอนเทนต์เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ในทุกแพลตฟอร์ม พร้อมเปิดกว้างสู่เจเนอเรชันคนรุ่นใหม่ ด้วยการเปิดพื้นที่ Yriety ช่วงเวลาสำหรับชาวด้อม แฟนซีรี่ส์ LGBTQ+ ตอกย้ำความเป็นผู้บุกเบิกซีรี่ส์ Y บนจอโทรทัศน์ ตั้งแต่ ปี 2557 กลับมาอีกครั้งด้วย 5 ซีรี่ส์ 5 พันธมิตรยักษ์ใหญ่ ประเดิมเรื่องแรกด้วยซีรี่ส์วายที่ได้รับกระแสตอบรับอย่างดีมาก “LoveSick 2024” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 23.00 น. , Mellow POP แพลตฟอร์มออนไลน์เป็นพื้นที่สร้างสรรค์พลัง Soft Power ให้ทั้งวงการเพลง ซีรี่ส์ และภาพยนตร์ ทั้ง ไทย จีน เกาหลี ซึ่งในปี 2025 ก็ยังคงเดินหน้าเกาะติดผลงานเพลง ศิลปิน ซีรี่ส์ต่างๆ ตลอดจนทุกผลงานในวงการเพลง เพื่อเป็นจุดรวมพลให้กับชาวแฟนด้อมได้รวมตัวกันที่นี่, MET 107 FM คลื่นเพลงสากลสุดฮิต ที่เป็นมากกว่าคลื่นวิทยุ เข้าใจทุกความต้องการของคนทุก GEN ปิดท้ายที่ คอนเทนต์ออนไลน์ ที่จะนำเสนอความเป็นไทยในทุกแง่มุม ทั้งวิถีชีวิต ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี เทศกาล อาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยว โดย “หนอยแน่” วาเนสสา สมัคศรุติ พร้อมแขกรับเชิญ ที่จะพาไป “หลงรักไทย” ในรายการ Lost in Thai Mystery ติดตามได้ทุกวันพุธ ทาง Facebook Page : Backbone สำหรับ MCOT New Journey การเดินทางครั้งใหม่นี้ เรามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคอนเทนต์ต่างๆ ให้เข้าถึงบนแพลตฟอร์มที่หลากหลาย ทุกช่องทาง สู่ผู้ชม ผู้ฟัง ในเจเนอเรชันคนรุ่นใหม่”