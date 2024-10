BEAUTRIUM รีเฟรชแบรนด์รอบ 13 ปี เพิ่ม “ช่องทางขายใหม่-พื้นที่คลัง4เท่า”

ผู้จัดการรายวัน 360 - “บิวเทรี่ยม” (BEAUTRIUM) ร้านบิวตี้มัลติแบรนด์ที่มีสาขาทั่วประเทศมากกว่า 50 สาขา ฉลองการเดินทางครบรอบ 13 ปี พลิกโฉมครั้งสำคัญ ประกาศรีเฟรชแบรนด์ สร้างการรับรู้ผ่านแนวคิด “BEAUTY COMPANION เพื่อนทุกความสวย” ชูจุดแข็งอาณาจักรสินค้าความงามจากทั่วโลกกว่า 5,000แบรนด์ รวมกว่า 100,000 รายการ ตอบโจทย์ความต้องการสายช้อปทุกเจเนอเรชัน พร้อมเดินหน้าขยายสาขาครอบคลุมทั่วประเทศภายในปี 2570นายจิรวุฒิ โรจน์รัตนวลี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บิวเทรี่ยม จำกัด (BEAUTRIUM) เปิดเผยว่า จากความสำเร็จตลอดระยะเวลา 13 ปีของ BEAUTRIUM และผลประกอบการที่โดดเด่นและขยายตัวต่อเนื่อง โดยในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา (มกราคม-สิงหาคม 2567) มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยถึงร้อยละ 77 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 ทั้งจากสาขาเดิมและสาขาใหม่ รวมทั้งสิ้นกว่า 50 สาขาพร้อมกันนี้ยังตั้งเป้าขยายสาขาครอบคลุมทั่วประเทศภายในปี 2570 ด้วยกลยุทธ์เชิงลึกที่เน้นการคัดสรรสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะในแต่ละพื้นที่ (Customize Assortment By Location) เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าทุกเพศทุกวัยได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้ ยังปรับปรุงบรรยากาศร้านให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่และสภาพภูมิศาสตร์ในแต่ละภูมิภาค เพื่อมอบประสบการณ์การจับจ่ายสินค้าที่ดียิ่งขึ้น พร้อมพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) รองรับการขยายตัวของธุรกิจ ด้วยการเพิ่มพื้นที่คลังสินค้าถึง 4 เท่าในปี 2567 ให้สามารถจัดเก็บสินค้าได้มากขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน รวมทั้งเสริมระบบการจัดการที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนพันธมิตรทางธุรกิจ (Brand Partner) อย่างเต็มรูปแบบเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตด้าน นายอติโรจน์ โรจน์รัตนวลี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท บิวเทรี่ยม จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า การเติบโตอย่างรวดเร็วของ BEAUTRIUM เกิดจากการตอบรับที่ดีของลูกค้าที่ชื่นชอบสินค้าในคุณภาพและราคาที่คุ้มค่า พร้อมกันนี้ยังได้รับประสบการณ์ที่ดีในการเลือกซื้อสินค้า ส่งผลให้ Customer Retention Rate ของ BEAUTRIUM สูงถึงร้อยละ 53 เมื่อเทียบกับปี 2566เพื่อขยายการเข้าถึงลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น BEAUTRIUM จึงได้พัฒนาช่องทางการขายให้ครอบคลุมและหลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Website, Application และ Official Store ใน Marketplace ต่าง ๆ นอกจากนี้ BEAUTRIUM ยังเป็นผู้นำด้าน Quick Commerce ด้วยการให้บริการผ่าน Grabmart ซึ่งเป็น Location-Based Service ที่สามารถจัดส่งสินค้าได้ภายใน 25 นาที และเสริมความคุ้มค่าด้วยระบบสมาชิกให้ลูกค้าสะสมแต้มเพื่อ Earnและ Redeem เป็นส่วนลดในการแลกซื้อสินค้า ตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคยุคใหม่ที่มีความฉลาดเลือกและฉลาดช้อปอย่างแท้จริงในวาระฉลองครบรอบ 13 ปี BEAUTRIUM ได้ปรับภาพลักษณ์แบรนด์ใหม่ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายและสนุกขึ้น พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณา ภายใต้แนวคิด ‘BEAUTY COMPANION เพื่อนทุกความสวย’ ที่พร้อมเคียงข้างและโอบรับทุกความงาม เป็นพื้นที่สบายใจที่ให้ทุกคนสนุกกับการดูแลตัวเองและเปิดให้ทุกคนค้นหาสไตล์ที่ใช่ โดยเล่าประสบการณ์ Insight ความสนุกจากการได้ลองใช้เครื่องสำอางจนเจอเครื่องสำอางที่เหมาะสมกับตัวเอง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแบรนด์หรือราคา โดย BEAUTRIUM ได้รวบรวมสินค้าบิวตี้ทุกระดับจากทั่วโลก ทั้งแบรนด์ไทยและต่างประเทศ อาทิ เกาหลีใต้ จีน ญี่ปุ่น ยุโรป และอเมริกา มากกว่า 5,000 แบรนด์ รวมทั้งสิ้นกว่า 100,000 รายการ เพื่อตอบโจทย์ในทุกความต้องการของลูกค้า“BEAUTRIUM ได้ปรับคอนเซ็ปต์แบรนด์จาก ‘พื้นที่ที่ให้มากกว่าแค่ความสวย’ ก้าวสู่การเป็น ‘BEAUTY COMPANION เพื่อนทุกความสวย’ ชูแนวคิดการเป็นแบรนด์ที่มีชีวิตจิตใจ คอยห่วงใยและอยู่เคียงข้างลูกค้าในทุก ๆ โมเมนต์ของการดำเนินชีวิต ครอบคลุมทั้งกลุ่มนักเรียน นักศึกษา วัยทำงานทุกเพศทุกวัยและทุกช่วงอายุ ได้เข้ามาสัมผัสและรับประสบการณ์ที่ดี พร้อมที่จะเป็นเพื่อนเคียงข้างให้ทุกคนมั่นใจในตัวเอง เพราะเราเชื่อว่าทุกคนสวยในแบบของตัวเอง” นายอติโรจน์ กล่าวพร้อมกันนี้เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าและพาร์ทเนอร์ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนให้ BEAUTRIUM เติบโตอย่างก้าวกระโดด จึงได้จัดงานฉลองครบรอบ 13 ปีอย่างยิ่งใหญ่ นำเสนอความบันเทิงแบบจัดเต็มพร้อมกิจกรรมพิเศษจากบูธแบรนด์ดังมากมายเพื่อมอบความสนุกและประสบการณ์สุดพิเศษ อาทิ Kathy, Chaonang, Joji, Sivanna, Go Hair, Lovely Lens, MILLE, Anessa, JUV, SKINTIFIC, BAREME, MIZUMI, Beautilox, L'oreal, KATE, EUCERIN, sasi, Brown It และ Tha พร้อมยกกองทัพพรีเซนเตอร์ ศิลปิน ดาราเซเลบริตี้ อาทิ กระแต อาร์สยาม, ปรางค์ กัญญ์ณรัณ, พูห์-พาเวล, เก่ง-น้ำปิง, สกาย วงศ์รวี, อแมนด้า ออบดัม,อัพ ภูมิพัฒน์, เก้า นพเก้า, กองทัพ พีค, ณิชา ณัฏฐณิชา, มิ้นท์ รัญชน์รวี, ชาล็อต ออสติน, แบม สราลี, โอบ นิธิ, ต้าห์อู๋-ออฟโรด, โยเกิร์ต ณัฐฐชาช์, ใบปอ ธิติยา, วุ้นเส้น วิริฒิพา, แอนนา เสืองามเอี่ยม, บอส ชัยกมล, โนอึล ณัฐรัชต์ บอยแบนด์วง ATLAS และ DICE, เกิร์ลกรุ๊ปวง EMPRESS และ PRETZELLE ที่มาพร้อมกับโชว์สุดตื่นเต้นเร้าใจในงานอีเวนต์กลางพื้นที่ Siam Square Walking Street เมื่อวันที่ 8 ตุลาคมที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังมอบข้อเสนอสุดพิเศษด้วยสินค้าลดสูงสุด 70% เริ่มต้นที่ 13 บาท แจกคะแนน The 1 รวมกว่า 1,000,000 คะแนน และกิจกรรมสนุก ๆ สมนาคุณสาวกตัวยง BEAUTRIUM ด้วยการตามหา Top Fans ช้อปฟรีทั้งปี มูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท ตั้งแต่วันนี้-10 พฤศจิกายน 2567