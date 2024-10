“อริศรา” ติด1ใน100 Most Powerful Women Asia 2024

“อริศรา สกุลการะเวก” CFO บ้านปูติดอันดับหนึ่งในร้อยของสตรีผู้ทรงอิทธิพลในแวดวงธุรกิจแห่งภูมิภาคเอเชียประจำปี 2024 จากนิตยสารฟอร์จูนนางสาวอริศรา สกุลการะเวก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน (Chief Financial Officer: CFO) บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับให้เป็น1ใน100ของสตรีผู้ทรงอิทธิพลในแวดวงธุรกิจแห่งภูมิภาคเอเชียประจำปี 2024 (Most Powerful Women Asia 2024) จากนิตยสารฟอร์จูน ซึ่งนับเป็น 1 ใน 14 ผู้บริหารสตรีไทย และ 1 ใน 11 CFO ของเอเชียที่ได้รับการจัดอันดับครั้งนี้นางสาวอริศรา ดำรงตำแหน่ง CFO ของบ้านปูตั้งแต่ปี 2562 ขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านการบริหารการเงินของกลุ่มบ้านปูใน 9 ประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้บ้านปูมีเสถียรภาพทางการเงินที่มั่นคง ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกและความผันผวนของตลาดพลังงาน รวมถึงวางแผนเพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารกระแสเงินสดและการมีวินัยทางการเงิน ส่งผลให้ที่ผ่านมาบ้านปูประสบความสำเร็จในการลงทุนและพัฒนาโครงการธุรกิจพลังงานที่ตอบโจทย์กลยุทธ์ทางธุรกิจ ช่วยผลักดันองค์กรสู่การทรานส์ฟอร์มทางธุรกิจ พร้อมสร้างผลตอบแทนระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องการจัดอันดับ The Most Powerful Women Asia 2024 ของนิตยสาร Fortune มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องผู้นำสตรีจากหลากหลายอุตสาหกรรมที่ได้สร้างสรรค์แนวคิดใหม่ในการเปลี่ยนแปลง พลิกโฉมอุตสาหกรรม และขับเคลื่อนการเติบโตด้านนวัตกรรม และความเป็นเลิศทางธุรกิจ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้กับ ผู้นำรุ่นต่อไป