อินฟอร์มาฯ จัดงาน Food Ingredients Vietnam 2024 พร้อมผลักดันผู้ประกอบการไทยสยายปีกรุกตลาดอาหารและเครื่องดื่มเวียดนาม

ประเทศเวียดนาม ถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง มีการคาดการณ์ว่า GDP หรือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของเวียดนามจะขยายตัวถึง 7% ในปี 2567 อีกทั้งยังมีโอกาสที่จะขยับตัวสูงขึ้น นี่เป็นโอกาสสำคัญสำหรับผู้ประกอบการไทยไทย – เวียดนาม มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนผ่านยุทธศาสตร์การเชื่อมโยง 3 ด้าน ได้แก่ 1. การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมที่เกื้อหนุนกัน 2. เศรษฐกิจฐานราก โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย รวมไปถึงธุรกิจท้องถิ่น และ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ – เศรษฐกิจหมุนเวียน – เศรษฐกิจสีเขียวของไทย และยุทธศาสตร์การพัฒนาสีเขียวของเวียดนามที่ผ่านมาจำนวนนักลงทุนไทยที่เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศเวียดนามติด 1 ใน 10 จาก 144 ประเทศและดินแดนที่ลงทุนในเวียดนาม โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูป ขณะที่มูลค่าของตลาดอาหารและเครื่องดื่มของเวียดนามในปี 2567 Euromonitor คาดการณ์ไว้ว่า มูลค่าตลาดจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.92นางสาวรุ้งเพชร ชิตานุวัตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานภูมิภาคอาเซียน อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ เปิดเผยว่า ตลาดอาหารและเครื่องดื่มเวียดนาม คือหนึ่งในตลาดที่ได้รับการประเมินว่าอยู่ใน 10 อันดับแรกของตลาดที่น่าดึงดูดที่สุดในเอเชีย โดยมีการเติบโตเฉลี่ยปีละ 10 – 12% ในปี 2566 อุตสาหกรรมอาหารของเวียดนามมีรายได้สูงเป็นอันดับ 3 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีอัตราการบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม คิดเป็น 14% ของจีดีพีของประเทศ และเป็นอันดับ 11 ของโลกในด้านการบริโภคภายในประเทศ องค์ประกอบสำคัญที่ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมนี้เติบโต คือการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของประชากร มีการเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลางที่มีกำลังซื้อมากขึ้น“ประชากรของเวียดนามกลุ่มอายุระหว่าง 25 – 54 ปี มีจำนวน 45% ของประชากรทั้งหมด โดยเฉพาะกลุ่ม GenZ ที่มีอิทธิพลต่อการบริโภค นี่จะเป็นโอกาสสำคัญสำหรับผู้ประกอบการไทยที่จะเข้ามาอัปเดตเทรนด์การบริโภคของคนเวียดนาม ซึ่งเราจะฉายภาพผ่านงาน Food Ingredients Vietnam 2024” การลงทุนในเวียดนาม ผู้ประกอบการไทยเราค่อนข้างมีภาษีในหลายด้าน เนื่องจากคนเวียดนามชื่นชอบความเป็นไทย หากผู้ประกอบการไทยจะลงทุนและนำเสนอสินค้าไทย น่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราสามารถแข่งขันได้ นอกจากเทรนด์การบริโภคที่เราต้องอัปเดตแล้ว ยังต้องศึกษากฎหมาย กฎระเบียบให้ดี เพราะผู้บริโภคเวียดนามมีความเป็น Loyalty ต่อแบรนด์สูง พร้อมจะทดลองสินค้าใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพและน่าสนใจ และคนเวียดนามยุคใหม่นิยมใช้สื่อดิจิทัล”Food Ingredients Vietnam 2024 เป็นงานแสดงสินค้า เทคโนโลยี และนวัตกรรมส่วนผสมอาหารและเครื่องดื่ม เป็นงานที่คนในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องจะพลาดไม่ได้ โดยเฉพาะผู้ที่มองหาโอกาสในการขยายธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งงานนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้พบและสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับผู้อยู่ในธุรกิจเหล่านี้ แบ่งเป็นพาวิเลียน ได้แก่ ส่วนประกอบเครื่องดื่ม ส่วนประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ ส่วนประกอบจากธรรมชาติ ศูนย์รวมเครื่องดื่ม งานสัมมนาระดับนานาชาติ สัมมาเชิงเทคนิค กิจกรรม Business Matching และโซนความยั่งยืนนอกจากนี้ ผู้ประกอบการไทยยังมีบทบาทสำคัญในการร่วมนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ในงานนี้ ได้แก่ Adinop Co., Ltd., Banpong Tapioca Flour Industrial Co., Ltd., Burapa Prosper Co., Ltd., Lanxess Thai, Le Fin Du Fin และ Multitech Foods Manufacturing Co., Ltd. ซึ่งต่างเป็นผู้นำในวงการส่วนผสมอาหารและเครื่องดื่มในงานนี้ยังมีการจัดสัมมนาหัวข้อ “Shaping the Future of Food: A Collaborative Approach” ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือในวงการอาหารเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมให้เติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนจาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สมาคมการค้าอาหารอนาคตไทย สมาคมการค้าอาหารอนาคตไทย คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) และบริษัท TASTEBUD LAB/Bio Buddy ซึ่งจะนำเสนอแนวคิดและการพัฒนาเทคโนโลยีอาหาร รวมถึงการขับเคลื่อนนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยพร้อมกันนี้ คาดว่างานนี้จะมีผู้ร่วมงานไม่น้อยกว่า 6,000 คน โดยงาน Food Ingredients Vietnam 2024 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไซ่ง่อน (SECC) โฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม