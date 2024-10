“คัตสึยะ” เปิดนิวคอนเซ็ปท์รอบ10ปี ปรับ “อิมเมจร้าน-ชูสแน็กคีออสทูโก”

ผู้จัดการรายวัน 360 - “คัตสึยะ” เปิดตัว 2 คอนเซ็ปต์ใหม่ในรอบ 10 ปี ครั้งแรกในประเทศไทย ปรับลุคยกระดับทงคัตสึ ดูแพงแต่ราคาไม่แรง ชูคอนเซ็ปท์ “TOKYO KATSU SET” และ “KATSU SNACK” ความอร่อยในรูปแบบ To Goาวนายธีรวัฒน์ เลิศถิรพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสกลุ่ม Asian Cuisine บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด หรือซีอาร์จี/CRG เปิดเผยว่า เป็นระยะเวลากว่า 10 ปีแล้วที่ คัตสึยะ ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ด้วยการเสิร์ฟเมนูทงคัตสึรสชาติต้นตำรับมีเอกลักษณ์ จนสามารถครองใจผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน และเป็นที่รู้จักในวงกว้าง ซึ่งเรายังคงไม่หยุดพัฒนาเมนูใหม่ ๆ เพื่อส่งมอบความอร่อยหลากหลาย และเข้าถึงทุกช่วงโอกาสให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุด ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านหมูทอด ล่าสุดพร้อมเดินหน้าสร้างความน่าสนใจ แปลกใหม่ เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายใหม่เพิ่มมากขึ้น และรองรับความต้องการของลูกค้าทุกรูปแบบ ทุกกลุ่มอายุ และทุกไลฟ์สไตล์ กับ 2 คอนเซ็ปต์ใหม่1. ปรับภาพลักษณ์ใหม่ อัพเกรดเมนูชูคอนเซ็ปท์ “TOKYO KATSU SET” แบบใหม่ ดูแพง แต่ราคาไม่แรง เพิ่มความคุ้มค่าคุ้มราคา วัตถุดิบคุณภาพปริมาณจัดเต็ม ทงคัตสึปั้นสดทุกเสิร์ฟ พร้อมเครื่องเคียงจบในชุด และเมนูใหม่ อุด้งเสิร์ฟคู่กับคัตสึ ในราคาที่มุ่งเน้นความเป็น Best value for money คุ้มค่ากับราคาที่จ่าย (Value Quality Ingredients, Value Full Option, Value Good Vibes) และพร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่ในทุกมิติโดยในเดือนตุลาคม 2567 นี้ เตรียม ปรับโฉมใหม่ร้านคัตสึยะ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 6 เพิ่มสัมผัสความเป็นญี่ปุ่นมากขึ้น ในสไตล์ Modern Japanese ผสมผสานระหว่างองค์ประกอบแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น กับความเรียบง่ายแบบโมเดิร์นอย่างลงตัว ด้วยเส้นตรงของไม้ และคอนกรีตของร้าน รวมถึงวัสดุจากธรรมชาติที่นำมาใช้ สร้างบรรยากาศที่สงบและสมดุล2.“KATSU SNACK” รุกเข้าหาลูกค้าเดินหน้าเปิดช่องทางการขายใหม่ กับ New Format เพื่อตอบเทรนด์พฤติกรรมผู้บริโภค ภายใต้คอนเซ็ปท์ “KATSU SNACK” เก่งเรื่องของทอด ในรูปแบบ To Go ทอดสดใหม่ สแน็คที่คนไทยคุ้นเคย ทานง่ายและทานได้ตลอด สั่งสะดวก จอยฟินได้ทุกที่ทุกเวลา การันตีรสชาติสุดอร่อย ที่นอกจากลูกค้าจะมารับประทานอาหารมื้อหลักแล้ว เรายังมองเห็นโอกาสด้วยทงคัตสึหลากหลายเมนู เน้นโปรตีน รับประทานได้แบบทั้งอิ่มท้อง หรือแบบทานเล่นได้ ในราคาที่คุ้มค่า มีรสชาติให้เลือกอร่อยได้แบบไม่ซ้ำ และเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เทรนด์ในปัจจุบันที่ไม่ชอบอะไรจำเจ เน้นความสะดวก รวดเร็ว ชอบถ่ายรูป สาย Check-in ติดกระแส เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคที่หาอะไรรับประทานได้ง่ายขึ้น และเพิ่มรสชาติด้วยคลุกผงปรุงรสหลากหลายรสชาติ หรือซอสสูตรเฉพาะที่คัตสึยะ พร้อมกับโปรโมชันพิเศษ ที่ Kiosk KATSU SNACK 4 สาขา เซ็นจูรี่ เดอะมูฟวี่ พลาซ่า สุขุมวิท, โลตัส สุขาภิบาล 3, ฟอร์จูนทาวน์, เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ หรือสั่ง Delivery Grabfood, LINEMAN, Shopee food, Foodpanda (เสิร์ชชื่อร้าน Katsu Snacks เก่งเรื่องของทอด)“ที่ คัตสึยะ เราเสิร์ฟทุกความอร่อยด้วยความสดใหม่ของวัตถุดิบคุณภาพ เนื้อหมูสดไม่แช่แข็ง ทอดสดใหม่ทุกชิ้น ทำให้เนื้อหมูนุ่มชุ่มฉ่ำ พร้อมกับเกล็ดขนมปังสด สูตรของทางคัตสึยะ ทำให้ได้ความกรอบ นุ่ม ฟู และไม่อมน้ำมัน เหมาะกับการนำมาทอดเป็นทงคัตสึที่ดี ตอกย้ำความเป็นตัวจริงเรื่องหมูทอด และเพื่อก้าวขึ้นเป็น Top of mind ของผู้บริโภค” นายธีรวัฒน์ กล่