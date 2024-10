“เอส โคล่า” เปิดตัวขวด rPET เดินหน้าภารกิจรักษ์โลก “เปลี่ยนขวดเพื่อโลกที่ดีกว่า”

ตัวแทนแบรนด์เครื่องดื่มน้ำอัดลมเอส กล่าวว่า “เอส โคล่า มุ่งมั่นพัฒนาและส่งมอบเครื่องดื่มที่มีคุณภาพให้กับคนไทยมานานกว่า 13 ปี เราดำเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีการกำหนดให้กลยุทธ์ด้านบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนเป็นหนึ่งในแนวทางสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยความตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติกจากบรรจุภัณฑ์ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้าง ประกอบกับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคปัจจุบันหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เลือกซื้อผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ที่ดีต่อโลก เอส โคล่า ในฐานะผู้ผลิตที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความยั่งยืน และเป็นเครื่องดื่มที่พร้อม Support ทุก Passion ของ Gen Z จึงเปิดตัวบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก ภายใต้แคมเปญเริ่มต้นที่บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เอส โคล่า ขนาด 515 มล. โดยผลิตจากขวดพลาสติกรีไซเคิล 100% ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน มั่นใจได้ในความสะอาดปลอดภัย นอกจากนั้นเอส โคล่า จับมือพาร์ทเนอร์ตัวจริงเรื่องความยั่งยืนโดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล ผลิตและติดตั้งตะแกรงจุดรับคืนขวดพลาสติกกว่า 70 แห่งทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อนำบรรจุภัณฑ์กลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล 100% และเอส โคล่า ยังสนับสนุนเรื่องการแยกขยะให้เป็นเรื่องง่ายด้วยการนำนวัตกรรม AI มาใช้ในแคมเปญ ได้แก่ ตู้ AI รับคืนขวด โดยเครื่องสามารถแยกประเภทขยะได้อย่างแม่นยำ เพื่อนำกลับเข้ากระบวนการรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังได้รับแต้มสะสมแลกของรางวัลมากมาย เพื่อเชิญชวนให้ Gen z ร่วมกิจกรรมนอกจากนั้น เอส โคล่า ได้จัดทำสื่อดิจิตอลในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ภายในสถานีรถไฟฟ้า ถนนในกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมถึงร้านสะดวกซื้อมากกว่า 2,000 จอทั่วประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้ของแคมเปญ ที่ขาดไม่ได้ เอส โคล่า ยังสื่อสารเรื่องการลดการเกิดขยะใหม่ ด้วยการแนะนำให้หันมาใช้ของใช้ที่ผลิตจากกระบวนการ Upcycling“กระบวนการ Upcycling เป็นการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์เก่าให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างสร้างสรรค์ ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่าเอสใส่ใจรักษ์โลกในทุกมิติ โดยเป้าหมายของเอส คือ ช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกในประเทศไทย ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตขวดพลาสติกใหม่ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ร่วมกันเปลี่ยนแปลงโลก เริ่มต้นได้ง่าย ๆ แค่เริ่มจาก เอส โคล่า ขวดใหม่ ” คุณสุภรณ์ เด่นไพศาล กล่าวปิดท้ายโดยแคมเปญครั้งนี้เอสขอเล่นใหญ่ ออกสตาร์ทเปิดตัวแคมเปญเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2567 ที่ผ่านมา ในงาน SX SUSTAINABILITY EXPO 2024 มหกรรมความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชวนพรีเซนเตอร์สุดฮอตของเอส ตัวแทน Gen Z มาส่งต่อ Passion รักษ์โลกบนเวที SX Grand Plenary Hall ผ่านการร่วมเสวนาในหัวข้อนำทีมโดย คุณสุภรณ์ เด่นไพศาล ผู้อำนวยการการตลาด สายธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ประเทศไทย ตัวแทนแบรนด์ เอส โคล่า ร่วมด้วย ดร.นภัส พันธ์พงษ์เจริญ ผู้จัดการงานพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และผู้จัดการโครงการ SX SUSTAINABILITY EXPO และคุณก้อง ทรงกลด บางยี่ขัน บรรณาธิการบริหารและผู้ก่อตั้งนิตยสารออนไลน์ The Cloud ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการเสวนา Sustainability และต่อด้วยอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญกับมินิคอนเสิร์ตจากเจฟ ซาเตอร์ พร้อมแฟนคลับกว่า 1,000 คน ที่มารวมพลังกันเพื่อโลกที่ดีกว่าไปกับเอสขวดใหม่ และกิจกรรมแจกกระเป๋าที่ผลิตจากขวดพลาสติกรีไซเคิล “iPad Pouch Design by Jeff Satur” พิมพ์ด้วยเทคนิคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มอบให้กับแฟน ๆ ที่ร่วมกิจกรรม Snap & Share ภาพที่บูธ เอส Wave of plastic bottle waste ภายในงานสำหรับระยะเวลาแคมเปญ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป สามารถเช็คจุดรับคืนขวด หรือ พิกัดตู้ AI รับคืนขวดสะสมแต้ม และติดตามรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่ Facebook estเพราะเชื่อว่าการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของทุกคน ไม่เพียงใครคนใดคนหนึ่ง และสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเอง มาร่วมภารกิจรักษ์โลกไปกับเอส โคล่า