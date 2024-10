การบินไทยจับมือ CIRCULAR ผนึก 10 แบรนด์แฟชั่น เปลี่ยนยูนิฟอร์มเป็นแฟชั่นรักษ์โลก

การบินไทยจับมือ CIRCULAR ผนึก 10 แบรนด์แฟชั่น เปลี่ยนยูนิฟอร์มที่ไม่ได้ใช้งานแล้วให้เป็นแฟชั่นรักษ์โลกบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท แสงเจริญแกรนด์ จำกัด ภายใต้แบรนด์ CIRCULAR และ Thai Designer จาก 10 แบรนด์สินค้าแฟชั่นและไลฟสไตล์ ได้แก่ She knows, Rough cut, JUN, Youngfolks, Hangles, Khaki bros, Hamburger studio, Mr.Big, EV girls และ CIRCULAR สร้างสรรค์สินค้าแฟชั่นและไลฟสไตล์ ใน Collection พิเศษ เป็น Limited edition เพื่อต่อยอดโครงการ Zero waste living by THAI ที่มีแนวคิดการจัดการวัสดุเหลือใช้จากการดำเนินธุรกิจการบินนำมาหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบและสร้างสรรค์อย่างมีคุณภาพให้สามารถใช้งานได้อย่างยาวนานในชีวิตประจำวัน โดยผ่านกระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสากลความร่วมมือในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เห็นคุณค่าของการนำวัสดุที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วกลับมารีไซเคิลและเพิ่มมูลค่าอีกครั้ง โดยนำยูนิฟอร์มของการบินไทยที่ไม่ได้ใช้งานแล้วมาสร้างสรรค์เป็นแฟชั่นไอเท็มใหม่ นำเสนอไอเดียใหม่ๆ และออกแบบเป็นสินค้าแฟชั่นไลฟสไตล์ที่มีเสน่ห์ แตกต่างจากสินค้าทั่วไป โดยมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ Ready-to-wear อุปกรณ์การเดินทาง และกระเป๋า ที่ผสมผสานระหว่างอัตลักษณ์ของการบินไทยและของแต่ละแบรนด์ อาทิ Knitwear จาก She knows, Sweater จาก Rough cut, เสื้อผ้าทอมือ Asian Styles จาก JUN, กระเป๋าผ้าแคนวาสและรองเท้า จาก Youngfolks, เสื้อครอปจาก Hangles, เสื้อทรง Loose fit จาก Khaki bros, เสื้อที่เปลี่ยนเป็นกระเป๋าได้ จาก Hamburger studio, หมอนรองคอผ้ายืดเพื่อสุขภาพ จาก Mr.Big, ชุด Travel Case และผ้าปิดตา จาก EV girls และกางเกง Cargo Pants จาก CIRCULARนอกจากนี้ สินค้าทุกชิ้นจะมี QR Code ที่สามารถสแกนข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม หรือจำนวนการปล่อยน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์ และนับว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบสิ่งทอที่มาจากการรีไซเคิล 100% ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นเศษผ้าที่ไม่ใช้แล้วและไม่ผ่านการฟอกย้อม ผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ร้าน THAI Shop สำนักงานใหญ่ การบินไทย ถนนวิภาวดีรังสิต หรือสั่งซื้อผ่าน Line Official : @zwl.life ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปการบินไทยดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากอุตสาหกรรมการบินมาอย่างต่อเนื่อง มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านกิจกรรมและโครงการริเริ่มต่างๆ ทั้งในรูปแบบการลดการใช้ทรัพยากร ลดปริมาณขยะด้วยการนำวัสดุที่ไม่ใช้งานแล้วกลับมาพัฒนาสร้างคุณค่าให้เกิดประโยชน์เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) สร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด Zero Waste Living ซึ่งประกอบด้วยหลักการหลัก 3 ประการ ได้แก่ FROM PLANE TO PLANET-การบินเพื่อสิ่งแวดล้อม FROM WASTE TO WEALTH-การพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และ FROM PURPLE TO PURPOSE-จากใจสู่เป้าหมายเพื่อความยั่งยืนนโยบายหลักของแบรนด์ CIRCULAR คือ มุ่งเน้นในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดผลกระทบที่ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด Waste to Wardrobe ที่มุ่งเน้นการเปลี่ยน textile waste ให้กลายเป็นเสื้อผ้าและสินค้าใหม่ ๆ โดยอาจมีการนำวัสดุจากเสื้อผ้าเก่า ยูนิฟอร์มเก่าที่ใช้งานไม่ได้แล้ว มาผ่านกระบวนการรีไซเคิลและแปรรูปใหม่ เพื่อลดปริมาณขยะและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ลดการใช้สารเคมีในการฟอกย้อม ลดการใช้น้ำจำนวนมหาศาล ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการใช้วัสดุที่ยั่งยืนในอุตสาหกรรมแฟชั่น